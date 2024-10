Online-Koop: 7 Grusel-Spiele für eure Halloween-Party – alle im Angebot

Halloween ist die perfekte Gelegenheit, eure Truppe im Voice-Chat zu versammeln und dort einen gemeinsamen Abend voller Koop-Horror zu verbringen. Beobachtet zu eurer Erheiterung, wie eure Freund*innen bei jedem kleinen Schrecken in Panik verfallen oder seid selbst die Person, welche zwischen aufregendem Nervenkitzel und Albtraum-Abo mit Mindestlaufzeit schwankt.

Welche Rolle ihr in der Gruppenkonstellation annehmt, kann natürlich vom gewählten Spiel abhängen. Euch stehen hierbei einige Optionen zur Verfügung, die wichtigsten aber haben wir in sorgsamer Vorarbeit schon mal für euch zusammengetragen. Achtung: Alle der vorgeschlagenen Titel sind mit einer Alterskennzeichnung versehen, die von Minderjährigen beachtet werden sollte.

Phasmophobia – Koop-Spiel für Halloween

In einer Liste mit Koop-Horror-Games ist die Erwähnung von Phasmophobia definitiv Pflicht. Zwar ist der Hype um die gemeinsame Geisterjagd nicht mehr ganz so präsent wie noch vor einigen Jahren, soliden Spielspaß mit Spuk-Faktor liefert der Titel aber immer noch zuverlässig. Zudem frischen Events wie jenes zu Halloween in diesem Jahr das Erlebnis fortwährend auf. Fehlt nur noch, dass sich das Spiel voraussichtlich in Kürze aus dem Early Access-Kokon pellt.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 4. November 25 Prozent Rabatt auf Phasmophobia.

Wer bis jetzt aufgrund inkompatibler Hardware auf das Abenteuer verzichten musste, hat nun übrigens die Möglichkeit einzusteigen: Das neueste Update bringt Phasmophobia auf die PS5 so wie auf die Xbox Series. Und solltet ihr ein VR-Headset wie etwa die PlayStation VR2 besitzen, bietet sich euch damit die perfekte Gelegenheit, mit besonderer Anspannung heimgesuchte Häuser zu durchstreifen und die Identität versteckter Gespenster aufzuklären.

Dead by Daylight – Koop-Spiel für Halloween

Eine besondere Koop-Konstellation bekommt ihr in Dead by Daylight geboten. Während vier von euch im Kreis zusammen kommen und die Hände in der Mitte zum Team-Schwur stapeln, übernimmt eine oder einer die Rolle des Killers. Ziel der Gruppe ist es, der Bedrohung mithilfe vereinter Kräfte zu entgehen. Ganz so simpel, wie es anfangs klingen mag, gestaltet sich diese Aufgabe allerdings nicht.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 3. November 60 Prozent Rabatt auf Dead by Daylight.

Halloween ist mit Abstand die beste Zeit, um Dead by Daylight wieder auszupacken oder erstmalig zuzugreifen. Aktuell startet ihr in diesem Fall nämlich sofort in das „Haunted by Daylight“-Event, welches noch bis zum 7. November läuft. Für eure Party habt ihr durch die zeitlich begrenzt erhältlichen Outfits auf jeden Fall auch das richtige virtuelle Kostüm parat.

Lethal Company – Koop-Spiel für Halloween

Wenn die Firma ruft, dann habt ihr zu antworten. Also drückt ihr euch entweder vor euren Pflichten als Weltraumschrott-Sammler*in oder stellt euch eurer Arbeit und installiert Lethal Company. In der rauen Spielwelt müsst ihr auf Planeten mit lebensfeindlichen Bedingungen in einer Gruppe von bis zu vier Leuten Gegenstände von Wert einsammeln und diese an eure Auftraggeber überbringen.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 4. November 30 Prozent Rabatt auf Lethal Company.

Die Tiefen verlassener Gebäudekomplexe, welche als Fundorte bekannt sind, beherbergen allerlei spezielle Monster, die euch mit ihren individuellen Tricks an die Kehle wollen. Nicht nur Halloween begünstigt mit düsterer Atmosphäre die Gelegenheit Lethal Company zu spielen, auch das noch nicht lang vergangene erste Jubiläum des Games trägt seinen Teil dazu bei – dank Partyhüten und kleinerer Anpassungen.

Demonologist – Koop-Spiel für Halloween

Falls euch in Phasmophobia ein ganz entscheidender Teil der Geisterjagd fehlen sollte, seid ihr eventuell mit Demonologist gut beraten. Denn seien wir mal ehrlich, wir haben uns doch alle schon mal gefragt, wieso man nach erfolgreicher Identifikation des Gespenstes sofort abhauen sollte, damit es ohne jede Konsequenz weiter sein Unwesen treiben kann. Nicht so in Demonologist, denn hier wird auch vernünftig ausgetrieben.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 4. November 30 Prozent Rabatt auf Demonologist.

Davon abgesehen lebt das Spiel stark von seinen Parallelen zu Phasmophobia – was unter anderem an der Art der Ausrüstungsgegenstände und den Geistertypen zu erkennen ist – setzt aber an einigen Stellen mit Aufwertungen nach. Ein Beispiel hierfür ist neben der starken Grafik die interaktivere Umgebung, mit zufälligen Ereignissen und Besonderheiten wie Geheimtüren. Es muss auch nicht sofort Geld fließen, wenn ihr Demonologist ausprobieren wollt: Eine dämonische Demo steht auf Steam zur freien Verfügung.

Escape the Backrooms – Koop-Spiel für Halloween

Schon mal von den Backrooms gehört? Ja? Nein? Ganz egal, ihr solltet es euch nicht entgehen lassen, die Atmosphäre dieses sagenumwobenen Ortes einmal am eigenen Leib zu spüren. Dafür müsst ihr nur Escape the Backrooms anschmeißen – und das am besten Hand in Hand mit euren Freund*innen. Leere, überdimensionale Räume mit einem Nostalgie-Effekt, der schwer in Worte zu fassen ist und ein gewisses Unbehagen auslöst, erwarten euch.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 4. November 20 Prozent Rabatt auf Escape the Backrooms.

Um in den sogenannten Liminal Spaces nicht verloren zu gehen, müsst ihr die Level gemeinsam durchqueren, denn nur wenn alle lebend rauskommen, ist die Flucht gelungen. Nicht nur das unheimliche Labyrinth an sich gefährdet dieses Vorhaben, obendrein haben es auch noch zehn unterschiedliche Monster auf eure Gruppe abgesehen.

GTFO – Koop-Spiel für Halloween

Für alle, die ihren Koop-Horror eher actiongeladen lieben, kommt GTFO infrage. Hier ist nichts mit subtilem Schauer und unterschwelligen Psycho-Spielchen, stattdessen wird geballert. Und zwar auf all die grässlichen Kreaturen, die euch bei euren Expeditionen in die Tunnel einer zerfallener Forschungsstation das Leben schwer machen wollen.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 5. November 50 Prozent Rabatt auf GTFO.

Damit euer vierköpfiges Team aus Gefangenen seinen Auftrag erfüllen kann, muss Kooperation als oberstes Gebot hochgehalten werden. Jede und jeder hat zu der hoffentlich gut überlegten Strategie einen eigenen Teil beizutragen. Nur wenn alle Zahnräder ineinandergreifen, ihr mit Ressourcen versorgt seid und die schlafenden Monster nicht in ihrer Ruhe stört, ist eure Sicherheit gewährleistet.

DEVOUR – Koop-Spiel für Halloween

Das Feindbild im Spiel DEVOUR sind brutale Kultisten, die euch in die Hölle ziehen möchten. Um sie aufzuhalten, mischt ihr euch in die Reihen der Vereinigung und beendet von dort aus die Einflussnahme des dunklen Dämons Azazel auf seine Jünger und Jüngerinnen. Hierfür sammelt ihr Ritualgegenstände, die in der Lage sind, den Fluch zu brechen – leider jedoch nicht immer ganz freiwillig mit euch mitkommen.

Aktuell erhaltet ihr auf Steam noch bis zum 4. November 30 Prozent Rabatt auf DEVOUR.

Eure einzige Waffe gegen die aggressiven Kultmitglieder und die von ihnen beschworenen Monster, welche euch bei eurem Ziel im Weg stehen, ist eine UV-Taschenlampe. Doch gemeinsam mit euren Kolleg*innen ist der Wettlauf gegen die Zeit auch mit begrenzten Mitteln und unter ständiger Angst zu meistern. Hinzu kommt die emotionale Unterstützung eines tapferen Kätzchens, das sich euch dank des Halloween-Events noch bis zum 3. November anschließt oder danach im Shop erworben werden kann.

Weitere Spiele zu Halloween

Die von uns ausgewählten Koop-Horror-Spiele reichen euch noch nicht, um Halloween Videospiel-technisch vollkommen auskosten zu können? Gar kein Problem, wir haben noch einiges mehr an schaurigen Titeln aller Härtegrade parat. Da wäre zum Beispiel einmal unsere Liste mit Grusel-Games für Angsthasen und eine Auswahl an Titeln, die weder zu lasch noch zu heftig sind.

