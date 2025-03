4P-Podcast Folge 4: Multiplayer-Spaß mit Monster Hunter Wilds und Split Fiction

In der nunmehr vierten Folge des 4P-Podcasts quatschen sich das dynamische Duo Gerrit und Jonas abermals nicht zu zweit über alles, was die Gaming-Welt beschäftigt, sondern holen sich erneut Gesellschaft dazu.

Dieses Mal hat uns Annika Menzel besucht: Sie war in der Vergangenheit bereits als freie Autorin bei uns tätig und absolviert derzeit ihr Volontariat bei PC Games. Der Grund für ihren Besuch? Genau wie Jonas hat auch sie Monster Hunter Wilds auf Herz und Nieren getestet und gibt im Podcast ihre Expertise zum Besten.

Deep Dive zu Monster Hunter, Blick auf Split Fiction und mehr

Hauptthema der vierten 4P-Podcast-Folge ist also Capcoms neuester Streich, der in Sachen Spieler*innen gerade nicht nur auf Steam durch die Decke geht, dort aber auch wegen der miesen Performance im Kreuzfeuer steht. Annika und Jonas sprechen über ihre gemeinsamen Anfänge mit Monster Hunter World und ihre jetzigen Erfahrungen mit Wilds, was das Spiel neu und besser macht und wo trotz guter Noten immer noch Luft nach oben bleibt.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gerrit berichtet derweil von seinen Koop-Erlebnissen in Split Fiction, das er zusammen mit Testerin Arlene bereits ausgiebig zocken konnte und verrät, warum das neue Spiel der It Takes Two-Macher*innen schon jetzt Chancen auf den GOTY-Award hat. Außerdem erzählen die drei von den Spielen, die sie derzeit privat beschäftigen und servieren mit Lebenssimulation, Survival-Horror und narrativem Adventure ein spannendes Genre-Potpourri.

Passend dazu: Hier findet ihr alle Folgen des 4P-Podcasts

Die Folge könnt ihr natürlich über Spotify in euren Gehörkanal pflanzen oder euch auf YouTube gleich in Videoform reinziehen, wenn ihr die Emotionen der drei aus nächster Nähe erleben. Und solltet ihr danach immer noch nicht genug von Monster Hunter Wilds haben, solltet ihr euch unseren umfangreichen Test zum Spiel anschauen. Ebenfalls lesenswert: Unsere zehn hilfreichen Einsteigertipps, unser Waffen-Guide und unsere Übersicht aller Monster.

Quelle: YouTube /4P – Das Spielemagazin