4P-Podcast mit der 3. Folge – Was können Avowed und Elden Ring: Nightreign?

Wir haben und wieder für eine Folge des 4P Podcasts zusammengesetzt und wollen über ein paar andere Spielereleases sprechen. Dieses Mal sind Jonas und Gerrit nicht alleine, sondern haben sich einen Gast mit ins Studio geholt, der in puncto Expertise den beiden Hosts in nichts nachsteht.

Michael Sonntag ist freier Redakteur und war schon so manches Mal im Rahmen von Videospiel-Reviews auf 4P zu lesen, zuletzt unter anderem mit dem Silent Hill 2-Remake, Frostpunk2 und V Rising.

Avowed durchgezockt und Elden Ring: Nightreign angespielt

Für ein anderes Portal saß er am neuen Rollenspiel-Hit Avowed von Obsidian Entertainment und war damit der ideale Gesprächspartner für Gerrit, der das Spiel für 4P genauestens unter die Lupe genommen hat. Ob sich Avowed tatsächlich zum vielbesungenen Skyrim-Konkurrent aufschwingt, in welchen Punkten das klassische RPG alles richtig macht und wie wichtig eigentlich eine High-End-Grafik bei solchen Spielen ist, sind nur einige der Fragen, denen wir auf den Grund gehen.

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Jonas hat derweil einige spannende Einblicke zum Ende Mai kommenden Elden Ring: Nightreign mitgebracht. Er durfte sich nämlich beim Anspielevent in Frankfurt ganze sieben Stunden lang in das Roguelike der Souls-Veteranen stürzen. Wie er sich dort geschlagen hat, welchen Boss er am beeindruckendsten fand und ob sich das Zwischenland auch im Koop gut erkunden lässt, hört ihr ebenfalls im Podcast.

Den Podcast bekommt ihr natürlich bei Spotify zu hören – wer uns aber auch sehen möchte, kann sich das Video genüsslich auf Youtube reinziehen. Und wenn ihr euch für unsere letzte Folge interessiert, in der wir ein bisschen zum Thema Handheld-Gaming philosophieren, werdet ihr hier fündig.