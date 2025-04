Steht das Spiel des Jahres schon fest? Diese Gaming-Highlights hat niemand kommen sehen

Es ist noch nicht einmal die Hälfte von 2025 rum und trotzdem steht das Spiel des Jahres bereits fest. Oder? Zwei im April erschienene Games sind zumindest heiße Anwärter auf den begehrten Titel.

Mit Blue Prince tauchte wie aus dem Nichts ein Rätsel-Roguelike auf, dass nicht nur den Bloomberg-Enthüllungsjournalisten Jason Schreier mehr als 140 Stunden beschäftigte, sondern auch in den Köpfen von 4P-Redakteuren Gerrit und Jonas herumspukt – wenn sie nicht gerade mit Kollege Sören von dem Kampfsystem in Clair Obscur: Expedition 33 schwärmen. Ach, und Oblivion wurde auch spontan neu aufgelegt.

Jetzt schon die Spiele des Jahres? 4P-Podcast Folge #7

Weil die drei euch an ihren Gedanken teilhaben wollen, diskutieren sie ihre Meinungen zu Blue Prince, Clair Obscur: Expedition 33 und Oblivion in der neuen Folge des 4P-Podcasts. Dabei fällt die Wortfolge „Spiel des Jahres“ mehr als einmal, denn mit einer durchschnittlichen Wertung von 92 auf Metacritic führen die beiden frischen April-Titel derzeit die Liste der 2025 erschienenen Games an.

Hier bekommt ihr die ganze Folge zum Sehen und Hören:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Blue Prince liegt das vermutlich an der spannenden Genre-Mischung und den cleveren Rätseln, die sich über unzählige Durchgänge erstrecken. Die Spielzeit von Jason Schreier zu Beginn ist nämlich kein Zufall. Doch auch Clair Obscur: Expedition 33 kann sich sehen lassen: Nicht nur optisch, sondern ganz besonders hinsichtlich seiner Story sowie dem rundenbasierten Kampfsystem mit Echtzeit-Elementen.

Tester Jonas war sogar so begeistert, dass er in seiner Review von Clair Obscur die erste 10 in der Geschichte von 4P zückte – wenn das mal nicht sein Spiel des Jahres wird. Und Sören verrät, für wen sich das Remaster von Oblivion lohnt und ob die neue Optik reicht, um ein eigentlich 2006 veröffentlichtes Rollenspiel heute noch schmackhaft zu machen. Mehr als eine Stunde lang haben die drei Redakteure die passenderweise drei Spiele mit dem verbalen Skalpell zerlegt.

Passend dazu: Auf diese Spiele von 2025 freuen wir uns besonders

Das Ergebnis seht und hört ihr im oben eingebetteten YouTube-Video oder auf Spotify – letzteres ist natürlich ein rein auditives Erlebnis. Im entsprechenden Feed und auf unserem YouTube-Kanal findet ihr dann auch die restlichen Podcast-Folgen, in denen wir unter anderem über die Nintendo Switch 2 oder Assassin’s Creed Shadows palavern. Doch was ist bislang euer Spiel des Jahres? Verratet es uns gerne in den Kommentaren!

Quelle: Metacritic, YouTube /4P – Das Spielemagazin