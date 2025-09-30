Pokémon-Legenden: Z-A – Alle Infos zu Release, Kampfsystem und Mega-Entwicklungen

Lange mussten Taschenmonster-Fans warten, jetzt ist es beinahe soweit: Der Release von Pokémon-Legenden: Z-A auf der Nintendo Switch und Switch 2 rückt in greifbare Nähe. Zeit, um euch kurz vor dem Launch nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen.

Wann genau erscheint der neueste Pokémon-Ableger genau? Wie steht es um Story, Setting und Mechaniken? Was erwartet euch beim neuen Kampfsystem? Und natürlich: Welche Starter-Pokémon, Mega-Entwicklungen und Taschenmonster allgemein könnt ihr treffen? Das alles verraten wir euch in unserer großen Übersicht.

Langsam hat sich Game Freak an den Release-Termin herangetastet: Erst hieß es 2025, dann warf man den Zeitraum „Ende 2025“ in den Raum. Mittlerweile heißt es ganz konkret: Pokémon-Legenden: Z-A erscheint am 16. Oktober 2025. Lange müsst ihr also nicht mehr warten, bis ihr in Illumina City auf ein neues Abenteuer gehen dürft.

Nachdem man sich hier zunächst in Schweigen hüllte und den Fans die Spekulationen überließ, steht schon seit geraumer Zeit fest, für welche Plattformen Pokémon-Legenden: Z-A erscheint. So wird nicht nur die ursprüngliche Nintendo Switch bedient, auch Käufer*innen der Switch 2 können eine auf die leistungsstärkere Konsole ausgelegte Version erstehen.

Falls ihr den kommenden Ableger auf der Nintendo Switch 2 spielt, dürft ihr euch darüber hinaus über eine höhere Bildrate und Auflösung freuen. Pokémon in 60 FPS – für viele ein Traum, der mit Legenden: Z-A endlich wahr wird. Die jüngsten Trailer liefern einen guten Eindruck, wie das in der Praxis aussieht.

Wie viel wird das Spiel kosten und kann es vorbestellt werden?

Vorbestellungen von Pokémon-Legenden: Z-A sind bereits seit einiger Zeit möglich und tatsächlich habt ihr dabei die Qual der Wahl. Kauft ihr das Spiel für die Nintendo Switch oder Switch 2, mit oder ohne Konsole – und je nach Anbieter warten noch zahlreiche kleine Extras für einen geringen Aufpreis auf euch.

Auf Amazon findet ihr natürlich die drei klassischen Ausführungen: Pokémon-Legenden: Z-A für die Nintendo Switch (59,99 Euro), für die Switch 2 (60,90 Euro) oder mit Konsole (509,99 Euro). Letztere ist allerdings leider keine besondere Version im Design des Spiels, sondern nur die klassische, graue Nintendo Switch 2.

Im My Nintendo Store hingegen stehen euch noch viel mehr Möglichkeiten offen. Je nachdem, wie viel Geld ihr in die Hand nehmen wollt, bekommt ihr noch eine schwarze Cap mit Mega-Entwicklungssymbol, jeweils eine Tasse oder Figur mit den drei Starter-Pokémon, einen Regenschirm mit mehreren Mega-Entwicklungen sowie Figuren von Mega-Glurak X und Y.

Der Schauplatz von Pokémon-Legenden: Z-A ist Illumina City, eine im Umbau befindliche Stadt, die zur ultimativen Begegnungsstätte von Mensch und Pokémon werden soll. In den Editionen X & Y ist der Ort bereits voll entwickelt, wird in Legenden: Z-A aber offenbar modernisiert, weshalb es sich um ein Sequel zu handeln scheint. Vorteil des unfertigen Status ist, dass nicht mehr alle Flächen denen einer futuristischen Metropole entsprechen und naturbelassene Abschnitte – sogenannte Wildsektoren – den Pokémon ein begrüntes Zuhause bieten.

Erste Infos zur Story in Video-Form:

Eure Rolle in Illumina City ist die eines Touristen beziehungsweise einer Touristin. Während eures Aufenthalts im Hotel Z, welches euch als Basis dient, freundet ihr euch mit Alton oder Zita an – je nachdem, für welches der beiden Charaktermodelle ihr euch zu Anfang entscheidet. Alton beziehungsweise Zita arbeitet in dem Hotel und greift Besitzer Azett, einem mysteriösen drei Meter großen Mann, den ihr schon aus X und Y kennt, unter die Arme, wo er oder sie nur kann.

Doch wie es sich für ein Pokémon-Spiel gehört, sorgt auch in Legenden: Z-A eine bösartige Organisation für Stunk. Besonders mit Ravan, dem Boss des Corrosio-Clans, ist nicht gerade gut Kirschen essen. Was genau er vorhat, ist derzeit noch unklar, aber ihr werdet ihm vermutlich nicht nur ihm Rahmen des Z-A-Royale-Turniers die Stirn bieten müssen.

Die Fang-Mechanik hat sich Pokémon-Legenden: Z-A von seinem Vorgänger abgeschaut. Statt Begegnungen mit Szenenwechsel hinzunehmen, die sofort den Kampf einläuten, habt ihr die Möglichkeit, frei herumlaufenden Kreaturen sofort einen Ball an den Kopf zu donnern. Wenn allerdings der Ausbruch gelingt, solltet ihr eines eurer Teammitglieder herbeirufen, um dem im Visier stehenden Pokémon genügend Kraftpunkte (KP) abzuzwacken.

Dieses Video zeigt, wie Fangen und Kämpfen funktionieren sollen:

Sobald es zum Angriff kommt, entfaltet sich ein erstmalig in der Reihe angewendetes Kampfsystem. Statt rundenbasierten Aktionen verlaufen die Auseinandersetzung in Z-A nämlich in Echtzeit. Trainer und Pokémon bewegen sich dynamisch über den Bildschirm, während auf beiden Seiten Attacken ausgewählt werden. Diese müsst ihr zeitlich klug einsetzen und dabei deren Wirkungsbereich sowie Aufladezeiten berücksichtigen.

Genau wie in Legenden: Arceus könnt ihr als Trainer auf dem Schlachtfeld auch zur Zielscheibe werden und solltet bereit sein, gegnerischen Angriffen auszuweichen. Diese Mechanik wird besonders bei den Bosskämpfen gegen wilde Mega-Pokémon relevant, wenn wüste, flächendeckende Attacken über den Bildschirm donnern.

Was sind die Starter-Pokémon? Was ist das legendäre Pokémon?

Ihr habt die Wahl, entweder mit Endivie, Floink oder Karnimani in euer Abenteuer zu starten. Die drei bilden, wie es sich für Starter gehört, jeweils den Typ Pflanzen, Feuer und Wasser ab. Jedes von ihnen kommt mit speziellen Fähigkeiten. Endivie hält mit dem Blatt an seinem Kopf Feinde auf Abstand, während es gleichzeitig einen beruhigenden Duft auf sie lenkt. Meisterhaftes Ausweichen und das Verschießen von Feuerbällen sind Floinks Spezialitäten. In Karnimanis Fall ist es das Beißen.

Ob die drei sich wie gewohnt in Meganie, Flambirex und Impergator entwickeln oder mögliche Regional-Formen auf euch warten, ist derzeit noch unklar. Als sehr wahrscheinlich gilt aber, dass jeder der drei Starter eine eigene Mega-Entwicklung erhält – möglicherweise mit einem frischen Sekundärtypen.

Die erste Enthüllung der Starter:

Wollt ihr abseits eures Starters schon jetzt euer Team für euren Durchgang von Pokémon-Legenden: Z-A durchplanen, empfehlen wir euch einen Blick auf unsere große Übersicht aller bislang für das Spiel enthüllten Taschenmonster. So könnt ihr bereits überlegen, mit welchen Typenkombinationen ihr ganz nach oben im Z-A Royale klettert.

Einem vollwertigen Pokémon-Ableger darf selbstverständlich auch ein legendäres Monster nicht fehlen. Bei Legenden: Z-A ist es Zygarde. Drei unterschiedliche Formen kann es annehmen, abhängig davon, wie viele Zygarde-Zellen es um seinen Zygarde-Kern versammelt. Sein persönliches Ziel ist es, das Ökosystem mit seiner unglaublichen Macht zu beschützen. Im Spiel zeigt es Interesse an euch und stellt sich damit vermutlich in den Mittelpunkt der Geschichte.

Welche neuen und alten Mega-Entwicklungen gibt es?

Eine für Fans aufregende Besonderheit ist das endlich wiederkehrende Feature der Mega-Entwicklungen, welches erstmals in Pokémon X & Y eingeführt und in Omega Rubin und Alpha Saphir fortgesetzt wurde. Hierbei können ausgewählte Taschenmonster über ihre höchste Entwicklungsstufe hinaus eine temporäre Gestaltwandlung durchmachen, um im Kampf von noch größerer Macht zu profitieren.

Hier die jüngst enthüllten Megas der Kalos-Starter:

Seit dem ursprünglichen Release hat man im Marketing nicht nur viele altbekannte Mega-Entwicklungen gezeigt, sondern auch ein paar gänzlich neue angekündigt, darunter unter anderem Kanto-Pokémon wie Dragoran und Sarzenia. Alle bislang enthüllten Mega-Entwicklungen stellen wir euch in unserer großen Übersicht vor.

Was wissen wir bereits über den DLC?

In der jüngsten Nintendo Direct kündigte man bereits vor dem Launch von Pokémon-Legenden: Z-A an, dass das Spiel einen kostenpflichtigen DLC mit dem Namen Mega-Dimension erhalten wird. Der schlägt preislich mit 29,99 Euro ein, dafür gibt es bereits ab dem 16. Oktober ein paar Ingame-Kleidungsstücke für euch.

Hier der erste Teaser zum DLC:

Deutlich spannender ist dagegen der neue Story-Strang, der am 28. Februar 2026 erscheinen soll und offenbar für nach dem Abschluss der Hauptgeschichte von Pokémon-Legenden: Z-A gedacht ist. Was euch dabei genau erwartet, ließ man noch nicht durchblicken, aber offenbar ist das mysteriäse Taschenmonster Hoopa darin involviert. Außerdem sind zwei neue Mega-Entwicklungen Teil des DLCs.

Ganz unabhängig vom baldigen Release von Pokémon-Legenden: Z-A macht Nintendo derzeit mit einem kontroversen Patent von sich reden, das sich auf eine elementare Taschenmonster-Mechanik bezieht.

