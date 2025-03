Pokémon-Legenden: Z-A – Alle Infos zu Releasezeitraum, Kampfsystem und mehr

Es war eine ereignislose Warterei, bis endlich handfeste Neuigkeiten zu Pokémon-Legenden: Z-A aufgetaucht sind. Lediglich einen sehr abstrakten Trailer ohne aussagekräftige Bilder hatte man Fans als Anhaltspunkt an die Hand gegeben.

Gut ein Jahr später wissen wir endlich mehr zum zweiten Teil der mit Legenden: Arceus begonnenen Spin-Off-Reihe. Nicht nur dürfen wir uns an tiefer gehenden Einblicken in Bezug auf das Gameplay ergötzen, auch ein Releasezeitraum ist mittlerweile bekannt. Hier findet ihr alle gesammelten Infos im Überblick.

Schon seit der ursprünglichen Ankündigung im Februar letzten Jahres steht der grobe Releasezeitraum von Pokémon-Legenden: Z-A fest. „Erscheint weltweit gleichzeitig in 2025“, besagt ein Schriftzug am Ende des Videos. Fehlende Konkretisierungen dieser Aussage haben Leaks auf den Plan gerufen, die teilweise utopisch nahe Daten wie den 16. Mai 2025 ins Gespräch brachten.

Hier der erste Trailer:

Der zuletzt bei uns besprochene Leak ging vom 15. August als Tag der Veröffentlichung aus. Mittlerweile gilt selbst das als unwahrscheinlich, denn von offizieller Seite heißt es nun: Erst Ende 2025 soll das Spiel den Markt erreichen. Wenn man bedenkt, dass der November für die Pokémon-Games traditioneller Release-Monat ist, scheint vor allem dieser Kalender-Abschnitt verheißungsvoll.

Das Pokémon-Legenden: Z-A für die Nintendo Switch 2 erscheint, sollte eigentlich außer Frage stehen. Laut dem Enthüllungstrailer der neuen Konsole geht diese noch vor dem Jahreswechsel an den Start, also entweder vor dem neuen Pokémon-Spiel oder kurz danach. Der Titel wäre natürlich ein großer Anreiz für den Kauf der neuen Hardware, sollte er exklusiv für diese erscheinen. Allerdings ist auf der offiziellen Webseite die Bezeichnung „Familie der Nintendo Switch-Systeme“ zu lesen.

Daher ist davon auszugehen, dass eine Version des Spiels für die Switch 1 rauskommt, die auch die Switch 2 aufgrund von bestätigter Abwärtskompatibilität in Betrieb nehmen könnte. Vorstellbar wäre, dass zusätzlich eine Version mit Anreizen wie angepasster Grafik nur für die neue Konsole bereitgestellt wird. Offizielle Ankündigungen gibt es hinsichtlich dessen aber noch nicht.

Wie viel wird das Spiel kosten und kann es vorbestellt werden?

Vorbestellungen von Pokémon-Legenden: Z-A sind zurzeit noch nicht möglich. In Anbetracht der Zeitspanne zwischen jetzt und dem Moment, in dem ihr das Spiel tatsächlich in Händen halten dürft, könnten die auch noch ein Weilchen auf sich warten lassen. Erst muss sich vor allem die Situation um die Konsolen-Frage klären.

Da erst am 2. April mehr zur Nintendo Switch 2 in einer speziellen Direct verraten werden soll, müsst ihr euch mindestens bis dahin gedulden – und bei einer realistischen Prognose noch länger. Zum Preis existieren bisher ebenso wenig verlässliche Aussagen. Da die aktuellsten Titel der Hauptreihe 59,99 Euro für sich verlangen, wird das wohl die untere Grenze der Annahmen sein – günstiger ergibt immerhin keinen Sinn.

Der Schauplatz von Pokémon-Legenden: Z-A ist Illumina City, eine im Umbau befindliche Stadt, die zur ultimativen Begegnungsstätte von Mensch und Pokémon werden soll. In den Editionen X & Y ist der Ort bereits voll entwickelt, wird in Legenden: Z-A aber offenbar modernisiert, weshalb es sich um ein Sequel zu handeln scheint. Vorteil des unfertigen Status ist, dass nicht mehr alle Flächen denen einer futuristischen Metropole entsprechen und naturbelassene Abschnitte – sogenannte Wildsektoren – den Pokémon ein begrüntes Zuhause bieten.

Eure Rolle in Illumina City ist die eines Touristen beziehungsweise einer Touristin. Während eures Aufenthalts im Hotel Z, welches euch als Basis dient, freundet ihr euch mit Alton oder Zita an – je nachdem, für welches der beiden Charaktermodelle ihr euch zu Anfang entscheidet. Alton beziehungsweise Zita arbeitet in dem Hotel und greift Besitzer Azett, einem mysteriösen 3-Meter großen Mann, den ihr schon aus X und Y kennt, unter die Arme, wo er oder sie nur kann.

Die Fang-Mechanik hat sich Pokémon-Legenden: Z-A von seinem Vorgänger abgeschaut. Statt Begegnungen mit Szenenwechsel hinzunehmen, die sofort den Kampf einläuten, habt ihr die Möglichkeit, frei herumlaufenden Kreaturen sofort einen Ball an den Kopf zu donnern. Wenn allerdings der Ausbruch gelingt, solltet ihr eines eurer Begleittiere herbeirufen, um dem im Visier stehenden Pokémon genügend Kraftpunkte (KP) abzuzwacken.

Ab 1:38 zeigt dieses Video, wie Fangen und Kämpfen funktionieren sollen:

Sobald es zum Angriff kommt, entfaltet sich ein erstmalig in der Reihe angewendetes Kampfsystem. Statt rundenbasierten Aktionen verlaufen die Auseinandersetzung in Z-A nämlich in Echtzeit. Trainer und Pokémon bewegen sich dynamisch über den Bildschirm, während auf beiden Seiten Attacken ausgewählt werden. Diese müsst ihr zeitlich klug einsetzen und dabei deren Wirkungsbereich sowie Aufladezeiten berücksichtigen.

Was sind die Starter-Pokémon? Was ist das legendäre Pokémon?

Ihr habt die Wahl, entweder mit Endivie, Floink oder Karnimani in euer Abenteuer zu starten. Die drei bilden, wie es sich für Starter gehört, je den Typ Pflanzen, Feuer und Wasser ab. Jedes von ihnen kommt mit speziellen Fähigkeiten. Endivie hält mit dem Blatt an seinem Kopf Feinde auf Abstand, während es gleichzeitig einen beruhigenden Duft auf sie lenkt. Meisterhaftes Ausweichen und das Verschießen von Feuerbällen sind Floinks Spezialitäten. In Karnimanis Fall ist es das Beißen.

Einem vollwertigen Pokémon-Ableger darf selbstverständlich ein legendäres Monster nicht fehlen. Bei Legenden: Z-A ist es das Zygarde. Drei unterschiedliche Formen kann es annehmen, abhängig davon, wie viele Zygarde-Zellen es um seinen Zygarde-Kern versammelt. Sein persönliches Ziel ist es, das Ökosystem mit seiner unglaublichen Macht zu beschützen. Im Spiel zeigt es Interesse an euch und stellt sich damit vermutlich in den Mittelpunkt der Geschichte.

Mega-Entwicklungen feiern ein Comeback

Eine für Fans aufregende Besonderheit ist das endlich wiederkehrende Feature der Mega-Entwicklungen, welches erstmals und vor der neusten Spiele-Ankündigung einmalig in Pokémon X & Y eingeführt wurde. Hierbei können Taschenmonster über ihre höchste Entwicklungsstufe hinaus eine temporäre Gestaltwandlung durchmachen, um im Kampf von noch größerer Macht zu profitieren. Allerdings kann nicht jede Spezies eine solche Transformation durchführen.



Dank dem Trailer zum nächsten Pokémon-Legenden-Teil wissen wir von insgesamt neun unterschiedlichen Begleitwesen, die sich ein „Mega“ vor ihren Namen klemmen lassen. Eine vollständige Liste findet ihr in unserer Übersicht zu allen bald spielbaren Mega-Entwicklungen.

