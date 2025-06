Red Dead Redemption 2 bringt legendäres Star Wars-Detail – doch eine Sache fehlt

Auf den ersten Blick könnten Red Dead Redemption 2 und die Star Wars-Serie The Mandalorian nicht unterschiedlicher sein – auf der einen Seite der epische Western zum Mitspielen, auf der anderen eine linear erzählte Science Fiction-Serie. Auf den zweiten Blick werden die Parallelen schnell offenkundig: Sowohl Rockstars Open-World-Epos als auch Disneys Streaming-Hit bringen Western-Ästhetik allgemein und Kopfgeldjäger als Protagonisten. Popkulturelle Überschneidungen sind also gegeben.

Eine am 30. Mai auf Nexus Mods veröffentlichte Fan-Modifikation bringt nun beide Welten zusammen – mit einem kleinen, aber entscheidenden Detail. Anders gesagt: Wer schon immer mal den markanten, mandalorianischen Helm im virtuellen Wildwest-Abenteuer aufziehen wollte, hat jetzt dank Modding-Kleinod die Gelegenheit dazu. Dieser Gratis-Download macht in der Community schon jetzt Lust auf mehr.

Red Dead Redemption 2: The Mandalorian-Mod komplett kostenlos laden

Bei diesem Anblick schlagen Fan-Herzen höher: Das unverkennbare T-Visier-Design und die aus Beskar-Metall gefertigte, silbrig-graue Oberfläche machen unmissverständlich klar, es muss sich um den Mandalorianer handeln – beziehungsweise um Din Djarin, Protagonist der Erfolgsserie The Mandalorian. Der geheimnisvolle Kopfgeldjäger mit väterlicher Beziehung zu Yoda-Knirps Grogu, bekommt mit Star Wars: The Mandalorian and Grogu nächstes Jahr sogar seinen eigenen Kinofilm spendiert – und heute schon setzt ihr euch den legendären Helm aus einer weit, weit entfernten Galaxis in Red Dead Redemption 2 auf.

So sieht die Mod im Spiel aus:

Der kosmische Kopfgeldjäger mit Beskar-Gelöt am Kopf – posiert vor einem ausgestopften Meister Petz. Credit: Rockstar Games, Nexus Mods / Srijan36

Laut Beschreibung auf Nexus Mods ersetzt „MANDALORIAN HELMET (star wars)“ den Wikinger-Helm durch den des Mandalorians. Wir erinnern uns: Zwar ist Red Dead Redemption 2 im Jahre 1899 angesiedelt, dennoch findet ihr etwa in der Ortschaft Old Tomb sozusagen als archäologisches Fundstück einen Wikinger-Helm. Nach Installation der Mod verwandelt sich dieselbe Kopfbedeckung zum ikonischen Hightech-Helm aus der Streaming-Serie. Wie üblich bei Nexus Mods, liegt übrigens auch dieser Modifikation eine leicht verständliche Installationsanleitung bei.

Zudem der Download-Umfang mit 12,1 Megabyte recht übersichtlich bleibt. In der dazugehörigen Kommentarspalte jedenfalls ruft MANDALORIAN HELMET (star wars) weitere Begehrlichkeiten ab.

Folgt bald der ganze The Mandalorian-Anzug?

„Bitte baue den ganzen Anzug und könntest du seine beiden Blaster, das Cycler-Gewehr und die IB-94 neu skinnen […]?“, schreibt beispielsweise ein*e Nutzer*in, wünscht sich offenkundig, dass das komplette Outfit Din Djarins in Red Dead Redemption 2 Eingang findet. Eine andere Person fragt direkter: „Werden wir einen kompletten Mandalorianer-Anzug bekommen?“ Die schlechte Nachricht zuerst: Zumindest von Helm-Modder Srijan36 dürft ihr erstmal keinen kompletten Beskar’gam, also die Mandalorianische Rüstung, für das Western-Abenteuer erwarten.

Wie der Kreative schreibt, würde er zwar gerne, habe aber „nicht die nötigen Kenntnisse“. Die gute Nachricht lautet: Der Modder möchte künftig den nicht minder legendären Helm von Boba Fett aus Das Imperium schlägt zurück nach Red Dead Redemption 2 bringen. Übrigens: Wer Star Wars lieber liest, nicht spielt, sollte Shadows of the Empire schmökern.

