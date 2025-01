Red Dead Redemption 2: Fan baut ikonische Szene mit Lego nach

Die Mixtur Red Dead Redemption 2 und Klemmbausteine hört sich nicht unbedingt wie das ultimative Traumpaar an, oder? Denn wenn im knallharten Open-Welt-Western von Rockstar Games der Gesetzlose Arthur Morgan in sechs Kapiteln das Schießeisen zückt, dann denkt unsereins mitnichten als allererstes an „standardisierte Stecksysteme für Kinder ab 1,5 Jahren“, oder?

Aber Spaß beiseitegeschoben – und Lego-Kiste herangezogen: Was kreative Fans aus dem weltweit bekannten Spielzeug zimmern, ist nicht nur schlicht beeindruckend. Denn sosehr ein*e Kreativschaffende*r etwa die berühmte Hausbau-Szene aus Red Dead Redemption 2 nachstellt, hüpft unser Fan-Herz vor Freude.

Red Dead Redemption 2 mit Lego neu verfilmt

Wir erinnern uns: Im ausführlichen Nachklapp aus Red Dead Redemption 2, wird ein neues Zuhause für die Gang hochgezogen. Dabei werden mehr Nägel gehämmert und Bretter verlegt als bei Tim dem Heimwerkerkönig. Spieler*innen ist die Szene natürlich altvertraut – und wer sein Gedächtnis auffrischen möchte, für die oder den wurden diese handwerklich raffinierten Momente natürlich auch auf YouTube konserviert. Und jetzt zu dem Filmchen, für den wir uns alle versammelt haben. Denn auf dem YouTube-Kanal von Lego Cow wurden dieselben Momente aufwendig mit Lego-Figuren, Lego-Bausteinen und überhaupt Lego-Bauteilen in allen erdenklichen Formen und Farben nachgestellt.

Aber seht und staunt selbst:

Wer jetzt einen Lego-Stop-Motion-Clip auf Grundschüler*innen-Niveau erwartet, der irrt. Die aufwendig nachgestellten Spielszene wirkt hochwertig, könnte es gefühlt direkt mit offiziellen Lego-Spielfilmen aufnehmen – zumindest qualitativ. Quantitativ bleiben diese Bewegtbilder mit einer Lauflänge von etwas mehr als zwei Minuten handlich. Sollte euch das Gezeigte gefallen: Auf dem YouTube-Kanal von Lego Crow tummeln sich zahlreiche weitere Lego-Neuinterpretationen – nicht nur zu Red Dead Redemption 2, sondern auch zu Fluch der Karibik, The Mandalorian, Cyberpunk oder Star Wars. Die Devise lautet also: Durchklicken und genießen!

Apropos Spielspaß mal quadratisch, praktisch, gut: Auch ein Zelda: Ocarina of Time wurde total verspielt nur hochgezogen – natürlich wieder Stein für Stein.

Quellen: YouTube / @legocrow, @ZanarGaming