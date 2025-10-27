Red Dead Redemption 2 mit „filmischer Klarheit“ – Die 5 besten Grafik-Upgrades jetzt kostenlos laden

Auf die Frage, was wirklich schicke Grafik ausmacht, kann es nur eine vergängliche Antwort geben – oder einfacher gesagt: Die Grafik-Kracher von heute stehen auf den rostigen Grafikgerüsten von gestern. Und auch, wenn für Red Dead Redemption 2, diesem Rockstar unter den Cowboy-Games, inzwischen über ein halbes Jahrzehnt seit dem Release ins Land gezogen sind, sieht der Open World-Kracher noch immer aus wie frisch gestriegelt.

Dennoch: Wer sich in diesem virtuellen Herzen Amerikas längst an den Sümpfen Lemoynes, auch den Tälern und Wiesen des Big Valleys, sowie dem Gipfel Face Rocks sattgesehen hat, kann dank komplett kostenloser Fan-Mods sozusagen nochmal einige Pferdestärken aus der Grafik herauskitzeln. Einige der allerbesten unter den optischen Upgrades stellen wir euch nachstehend nochmal vor – und los geht’s!

Red Dead Redemption 2: 5 Grafik-Granaten, die man unbedingt kennen muss

Wichtige Infos vorneweg: Jedwede, an dieser Stelle nochmal präsentierten Grafik-Mods, stehen wie gewohnt auf der beliebten Modding-Plattform Nexus Mods kostenfrei zum Download bereit. Alles, was ihr benötigt, ist ein eigener Account auf Nexus Mods – ein solcher lässt sich mit einer gültigen Mail-Adresse ratzfatz einrichten. Daneben benötigt ihr selbstverständlich auch das Hauptspiel Red Dead Redemption 2 auf eurer Festplatte.

Sind diese Nebensächlichkeiten gegeben, könnt ihr euch direkt sowas wie VESTIGIA Legacy Version zu Red Dead Redemption 2 von Modder*in no12mods auf die Festplatte schubsen. Sage und schreibe über 30.000 Mal (Stand: 24. Oktober) wurde das Modding-Kleinod bis dato heruntergeladen, welches sich mithilfe von aufgehübschten Wetterübergängen oder schicker aussehenden Partikeleffekten anschickt, euch eine fotorealistische Grafik auf die Bildschirme zu zaubern. Download-Größe: Sehr vertretbare 2,2 Megabyte. Ein weiterer Grafik-Aufhübscher mit immerhin mehr als 7.300 Downloads wäre dann Renewal – Visual Overhaul zu Red Dead Redemption 2 von WhyStopNow.

Mit gerade mal 472 Kilobyte Download-Größe ist Renewal – Visual Overhaul ein veritables Leichtgewicht, bessert nicht nur bei der Lichtsetzung im Spiel nach, sondern nimmt sich auch der Farbstimmung an. Mit einer nicht zu unterschätzenden Kleinigkeiten, nämlich Texturen von Felsen und Steinen, beschäftigt sich Beta Heartlands – Rock and Soil 2.0 für Red Dead Redemption 2 von TheUniqueRaptor. Mehr als 750 Mal hat die Modifikation bis zum heutigen Tage ihre 882,9 Megabyte auf Festplatten ausgebreitet.

Nahezu 1.400 Downloads demgegenüber versammelt die federgewichtige Ein-Kilobyte-Mod HDR – High Definition Redemption für Red Dead Redemption 2 von patman023. Die Mod verspricht in ihrer Beschreibung auf Nexus Mods „filmische Klarheit“, möchte das mit erweiterten HDR-Grafikeffekten erreichen. Zuallerletzt ist da noch eine der ungezählten Mod-Listen von Modding-Guru Digital Dreams zu nennen – mit deren Unterstützung ihr den Weg zu über 100 Gratis-Mods für Red Dead Redemption 2 findet, in Sachen Optik nochmal ordentlich darübergallopiert.

Quellen: Nexus Mods / no12mods, WhyStopNow, TheUniqueRaptor, patman023, haskeer212