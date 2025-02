Resident Evil 9: Dann könnte die Survival-Horror-Hoffnung endlich erscheinen – großer Überblick

Wir älteren Semester erinnern uns: 1996 brachte der japanische Developer ein Spiel namens Resident Evil auf den Markt – mitsamt unheilvoller Spencer-Villa, behäbiger Panzersteuerung, einem saucoolen Typen namens Albert Wesker und Zombies. Jeder Menge Zombies. Seither hat Resident Evil das Genre Survival Horror definiert. Und Ressourcenmanagement oder Backtracking gehören zu dieser Art von Spielen dazu, wie der T-Virus zur Umbrella Corporation. Was uns langsam zu Resident Evil 9 bringt …

Seit dem Serienerstling sind fast drei Jahrzehnte verstrichen, inzwischen umfasst die Reihe ganze 27 Spiele. Von der Hauptreihe mit dem aktuellsten Ableger Resident Evil Village, Seitenablegern wie der Revelations-Serie, der Outbreak-Reihe – oder sogar Adaptionen für Leinwand und Streaming-Plattformen. Ähnlich wie seine Zombies, ist Resident Evil einfach nicht totzukriegen. Und auch die Gerüchteküche zu Resident Evil 9 will und will einfach nicht aufhören, überzukochen. Also „What’re ya buyin?“ Na, hoffentlich bald Resident Evil 9 …

Erscheinungsdatum: Wann wird das Spiel veröffentlicht?

Nach aktuellem Wissensstand ist ein Release frühestens Ende 2025 realistisch. Da bisher weder Screenshots, geschweige denn ein Trailer oder sonstige Information offiziell seitens Capcom veröffentlicht wurden, ist ein Release-Termin für das Jahr 2026 deutlich wahrscheinlicher. Auch der namhafte Leaker Dusk Golem geht von einer Veröffentlichung von Resident Evil 9 im Verlauf des Jahres 2026 aus. Mit Schulterblick auf die vergangenen Resident Evil-Spiele lässt sich feststellen: Der Abstand zwischen den einzelnen Releases beträgt für gewöhnlich drei bis fünf Jahre.

Wer im Resident Evil-Kosmos verbraucht gefühlt täglich eine Tube Haargel – mindestens? Ob Albert „immer top frisiert“ Wesker wohl auch in Resident Evil 9 mit schönem Haar glänzen wird? Credit: Capcom / K2 / Mercenary Technology

Resident Evil Village beispielsweise erschien als bisher neuester Serienteil 2021. Bewahrheitet sich diese „zwei bis fünf Jahre“-Faustregel, müssten uns ein Resident Evil 9 also tatsächlich allerspätestens 2026 bevorstehen. Eine solche Rechnung darf aber keinesfalls mit Fakten verwechselt werden – und von denen gibt es zum Release von Resident Evil 9 bis dato keine. Außer, dass sich das Spiel unter der Leitung von Koshi Nakanishi (Resident Evil: Revelations, Resident Evil7) in der Mache befindet.

Was ist Resident Evil Apocalypse?

Laut Gerüchteküche könnte das neunte Hauptspiel das Wort „Apocalypse“ in der Titelbezeichnung mitführen. Ähnlich könnte Capcom hierbei wie beim achten Hauptspiel Resident Evil Village verfahren. Dort bediente man sich eines stilistischen Kniffs, bei dem die Buchstaben „vill“ aus dem Wort „Village“ die römische Zahl VIII repräsentierte – also unsere arabische 8. Ähnlich könnte beim Wörtchen ApocaIXpse die römische 9 verbaut werden.

Ob das Spiel letztlich tatsächlich Resident Evil 9: Apocalypse heißen wird, oder wir es lediglich mit einem durchgesickerten Arbeitstitel zu tun haben? Denkbar auch, dass der Titel schlussendlich ganz anders heißen wird. Das Wort „Apocalypse“ jedenfalls lädt zu Spekulationen ein, die auf ein postapokalyptisches Setting oder mindestens eine bedrohliche Situation hinweisen.

Charaktere: Wen spielt man?

Noch im November 2024 war im Rahmen eines medial breitgetretenem Leaks die Rede davon, Resident Evil 9 fahre gleich zwei Protagonist*innen auf. Und zwar die beiden Fan-Lieblinge Leon S. Kennedy und Jill Valentine. Dusk Golem hat jedoch mit diesen Leaks zu Resident Evil 9 weitestgehend im Januar 2025 aufgeräumt. Wie die Person meint, wird „Jill [Valentine] leider keine Hauptrolle in Resident Evil 9 spielen“. Stattdessen soll Leon S. Kennedy alleiniger Protagonist von Teil neun sein – das zumindest hat Dusk Golem ebenfalls im Januar mitgeteilt.

Diese Rose hat nichts mit der Tragödie der Titanic zu tun – dafür mit dem ekligen Superpilz aus Resident Evil Village. Credit: Capcom / Capcom Development Division 1 / K2

So oder so scheinen aber weder Ethan Winters noch seine Tochter Rosemary „Rose“ Winters aus dem Vorgänger als spielbare Charaktere in Erscheinung zu treten.

Die Plattform-Frage: Worauf wird es erscheinen?

Es ist davon auszugehen, dass Capcom wie schon bei Resident Evil 7: Biohazard oder Resident Evil Village zuvor die aktuelle Konsolengeneration ansteuern wird – und natürlich, wie gewohnt, den Windows-PC. Da auch eine PlayStation 5 oder Xbox X|S noch im Jahr 2026 zur aktuellen Konsolengeneration gehört und die nächste Generation noch auf sich warten lassen wird, ist dieses Plattform-Szenario sehr wahrscheinlich.

Da Capcom zudem Cloud-Versionen der aktuellsten Resident Evil-Spiele für Nintendos Switch geliefert hat, ist eine ähnliche Release-Strategie für eine Switch 2 zumindest denkbar.

Spielwelt und Setting

Dusk Golem Glauben geschenkt, wird sich das Spielgeschehen in einer „fiktionalen, ländlichen Stadt auf einer Insel im südasiatischen Meer“ abspielen. Als Inspiration soll hierfür das südostasiatische Singapur dienen. Auch der speziell von @ResiEvilCentral in die Öffentlichkeit gerückte Leak zu Resident Evil 9 vom November 2024 spricht von einer erforschbaren Insel. Darüber hinaus war hierbei die Rede von Schauplätzen auf diesem Eiland wie: einem verlassenen Krankenhaus, einer leerstehenden Fabrik und einem dunklen Wald.

Insbesondere Dusk Golem hat sich jüngst jedoch dazu ausgesprochen, dass zumindest das Gerücht des Krankenhauses als Schauplatz in Resident Evil 9 „zu 100 Prozent Unsinn ist“.

Story: Die Geschichte von Resident Evil 9

Wieder ist der stark umstrittene Resident Evil 9-Leak, verbreitet von Resident Evil Central, eine der wenigen Informationsquellen – der leider nur mäßig zu trauen ist. Nach der soll es euch als Spieler*in, wie gesagt, auf eine Insel verschlagen, wo eine mysteriöse Firma am Werk ist – und zwar mit der Herstellung massenhafter Klone von Evelin. Wir erinnern uns – Achtung Spoiler: Evelin ist jene Biowaffe in Erscheinungsform eines zehnjährigen Mädchens; sie ist die Haupt-Gegenspielerin aus Resident Evil 7: Biohazard.

Garstig, glitschig und gallertartig – gestatten: Der (fast) unbesiegbare Nemesis aus Resident Evil 3 (hier im Remake). Credit: Capcom / M-TWO / K2

Im selben Leak ist die Rede davon, dass das Blut Rosemarys (aus Resident Evil Village) genutzt werden solle, um ein Impfmittel herzustellen. Diesen Leak müsst ihr indes, wie gesagt, mit einer gesunden Portion Skepsis zu begegnen.

Gameplay und Gegner von Resident Evil 9

Die Spielreihe ist dafür bekannt, sich zu unterteilen in eher actionlastige Titel (Resident Evil 4, 5, 6) und auf Horror fokussierte Titel (Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil Village) – und manchmal sind es sogar Mischformen (Resident Evil Revelations 1 & 2). In welche Richtung Resident Evil 9 gehen wird, ist bisher nicht bekannt. Noch Anfang 2023 war im Zuge eines weiteren, potenziellen Leaks einer Twitter-Nutzer*in namens Chris Marx die Rede davon, das neue Spiele solle mehr in Richtung Action gehen.

Seit diesem Gerücht sind allerdings bereits Jahre vergangen. Selbst, wenn sie korrekt sind, könnten sich Capcoms Pläne zwischenzeitlich komplett geändert haben. Für einiges Aufsehen in der Fangemeinschaft sorgte dann der Goatman. Wieder in Verbindung mit dem vermeintlichen Resident Evil 9-Leak steht dieser Ziegenmann, muss demnach skeptisch beäugt werden. Als zunächst unbesiegbarer Gegner, der euch erbarmungslos hinterherjagt, könnte sich ein solcher Goatman jedoch gut in die Reihe übermächtiger Gegner*innen aus Resident Evil einreihen.

Das Ganze könnte im Gameplay ähnlich funktionieren, wie Mr. X in Resident Evil 2, Nemesis in Resident Evil 3, Jack Baker in Resident Evil 7 oder Lady Dimitrescu in Resident Evil Village.

