Resident Evil 9: Dann wird die Survival-Horror-Hoffnung endlich erscheinen – großer Überblick

Endlich haben die Spekulationen ein Ende! Nachdem Fans des gepflegten Survival-Horrors bislang auf Aussagen eines Insiders wie Dusk Golem angewiesen waren, ließ Capcom beim Summer Game Fest 2025 endlich die Katze aus dem Sack – Pardon, den Zombie von der Leine. Seither fußt das Rätselraten rund um Resident Evil 9 auf dem stabilen Fundament eines beeindruckenden Enthüllungs-Trailers – und ersten Gameplay-Berichten.

Sprich: Seit dem Serienerstling sind fast drei Jahrzehnte und 27 Spiele verstrichen. Von der Hauptreihe mit dem aktuellsten Ableger Resident Evil Village, Seitenablegern wie der Revelations-Serie, der für Teil neun wieder zutiefst relevanten Outbreak-Reihe – bis hin zu Kinofilmen und Streaming-Serien. Was uns mit dem neunten Hauptteil Resident Evil Requiem erwarten wird, haben wir euch nachstehend zusammengetragen – ganz nach dem Motto „What’re ya buyin?“ Na, hoffentlich bald Resident Evil 9 …

Erscheinungsdatum: Wann wird das Spiel veröffentlicht?

Erscheinen soll Resident Evil Requiem laut Capcom am 27. Februar 2026. Grusel-Fans müssen also noch eine Weile ausharren, bis es endlich so weit ist. Dass das Spiel nochmal nach hinten verschoben wird, ist grundsätzlich nicht ausgeschlossen – beispielsweise aus Gründen der Qualitätssicherung. Allerdings ist Capcom nicht gerade für seine Verschiebungs-Orgien bekannt. Insbesondere bei wichtigen Marken, wie Monster Hunter oder eben Resident Evil, dürfte eine Verschiebung des angekündigten Release-Termins relativ unwahrscheinlich sein.

Ob Albert „BWLer-Frisen“ Wesker wohl auch in Resident Evil 9 mit schönem Haar glänzen wird? Unwahrscheinlich, denn Requiem wirkt weniger B-Movie-artig. Credit: Capcom / K2 / Mercenary Technology

Auch der namhafte Leaker Dusk Golem hatte übrigens noch vor der Ankündigung einen Release von Resident Evil 9 für das Jahres 2026 vorausgesagt. Mit einer Veröffentlichung Ende Februar 2026, wird Requiem fast vier Jahre nach dem Vorgänger Resident Evil Village veröffentlicht. Das deckt sich mit dem Release-Abstand vorangegangener Serienteile, der üblicherweise zwischen drei bis fünf Jahre betrug.

Was ist Resident Evil Apocalypse?

Gerüchte in der Vergangenheit besagten, Resident Evil 9 könne das Wort „Apocalypse“ in der Titelbezeichnung mitführen. Dem wird nicht so sein, denn der neunte Hauptteil heißt Resident Evil Requiem. Die Spekulationen zum Apocalypse-Titel besagten, Capcom könne wie beim achten Hauptspiel Resident Evil Village verfahren. Dort bediente man sich eines stilistischen Kniffs, bei dem die Buchstaben „vill“ aus dem Wort „Village“ die römische Zahl VIII repräsentierte – also unsere arabische 8. Ähnlich könnte beim Wörtchen ApocaIXpse die römische 9 verbaut werden – so die hinfälligen Mutmaßungen.

Wieso sprechen wir in diesem Artikel häufig von Resident Evil 9? In diesem Übersichtsartikel verwenden wir beide Bezeichnungen „Resident Evil 9“ und „Resident Evil Requiem“ synonymisch – also gleichbedeutend. Die offizielle Bezeichnung vonseiten Capcoms lautet Resident Evil Requiem – unter dem Titel wird das Spiel höchstwahrscheinlich auch veröffentlicht. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit, sprechen wir jedoch stellenweise von Resident Evil 9 – weil halt Teil neun der Hauptreihe, eh klar, oder?

Wieso heißt das Spiel Resident Evil Requiem?

Die Wörtchen „Requiem“ in Titel lädt zu Spekulationen ein. Ursprünglich bezeichnet es die Totenmesse in der christlichen Liturgie. Solche Liturgien sind bestimmte Zeremonien im Gottesdienst – wobei diese allzu starken, religiösen Bedeutungen bei Resident Evil 9 trotz der Wortwahl vermutlich in den Hintergrund rücken. Dennoch ist Requiem eine Vokabel, die interessante Rückschlüsse zulässt. Während das Wort aus dem Lateinischen stammt, wörtlich übersetzt so viel wie „Ruhe“ bedeutet, hängt dem Ganzen symbolische Strahlkraft an.

Beim Wörtchen „Requiem“ in „Resident Evil Requiem“ klafft der Interpretationsspielraum weit auf – wie die Kinnlade hungriger Zombies herunter. Credit: CAPCOM Co., Ltd.

Ein Wort wie „Requiem“ hat abseits einer wortwörtlichen Bedeutung („Ruhe“), oder Bezeichnung für eine religiöse Praxis, auch ganz weltlichen, symbolischen Charakter: Assoziationen, die es hervorruft, stehen eng in Verbindung mit Abschied, Trauer, Vergänglichkeit – oder schlicht dem Ende von etwas. Da Protagonistin Grace Ashcroft im Spiel den Tod ihrer Mutter aufklärt, sich auch im Beruf als technische Analystin mit mysteriösen Todesfällen konfrontiert sieht, ist „Requiem“ kein unpassender Untertitel.

Zumal der abschließende Satz aus der offiziellen Story-Synopsis lautet: „Wird mit diesem Kapitel nun endlich ein Schlussstrich gezogen?“ Und dann lässt, wie bei beiden Vorgängerspielen, der Titel wieder typografische Spielereien zu – wie schon im Werbematerial ausgenutzt. Dort steht teils „Re:9uiem“ zu lesen – im Wort versteckt sich also mit „Re“ ein gängiges Kürzel für „Resident Evil“, beziehungsweise der kleine Buchstabe „q“ ähnelt gestalterisch stark der Ziffer „9“. Sprich: Die Titelgestaltung bei Resident Evil 9 ist ordentlich verspielt.

Charaktere: Was wissen wir sicher?

Unsere spielbare Protagonistin hört auf den Namen Grace Ashcroft … einen Augenblick. Ashcroft? Ja, für Kenner*innen der Franchise hat der Nachname Wiedererkennungswert. Schließlich war Alyssa Ashcroft einer der spielbaren Charakter aus dem Spiel Resident Evil Outbreak aus dem Jahre 2003. Alyssa wird gezeichnet als Investigativ-Journalistin der „The Raccoon Press“, mit starkem Gerechtigkeitssinn ausgestattet, die innerhalb des Resident Evil-Universums bereits 1993 zu den Experimenten der Umbrella Corporation recherchierte.

Alyssa Ashcroft kehrte nach dem ersten Outbreak-Spiel übrigens bereits 2004 in der Fortsetzung Resident Evil Outbreak File#2 zurück. Aber zurück zu ihrer Tochter Grace …

Grace Ashcroft wird also die Heldin von Resident Evil 9 sein. Ähnlich wie ihre verstorbene Mutter, geht Grace einem stark analytischen Beruf nach. Anstatt als Reporterin für die Presse, ist sie allerdings beim Federal Bureau of Investigation angestellt. Während Alyssa als durchsetzungsstarke, toughe Frau charakterisiert wurde, kommt Grace bislang zurückhaltender rüber – teils sogar nervös. Abgesehen von ihrer persönliche Verbindung zu den Vorfällen in Raccoon City über ihre Mutter, setzt Grace vermutlich einen mit Ethan Winters eingeführten Held*innentypus fort.

Während Leon S. Kennedy, Jill Valentine oder Chris Redfield alles kampferprobte Expert*innen sind, die oft mehr mit Held*innen aus einem Actionfilm gemein haben denn mit echten Menschen, wurde mit Ethan Winters aus Resident Evil 7 Biohazard und Village ein Durchschnittstyp als Protagonist etabliert – der wie Grace über eine persönliche Tragödie in das Geschehen hineingeworfen wird. Sowohl Grace, wie auch Ethan vor ihr, stehen für neue, verletzlichere Charaktere im erzählerischen Fokus.

„Guess that is why they put the I in FBI…“, oder, Scully? Ähm … Ashcroft. Wie geht’s mit Fallnummer 199N-PD-45490 voran? Credit: CAPCOM Co., Ltd.

Was nicht heißt, dass Grace im Verlauf von Resident Evil 9 nicht mutig vorgehen wird. Dennoch wird ihr nahbarer Charakter alleine über die optische Präsentation unterstrichen. Keine taktische Kampfklamotte, nur Alltagskleidung wie Lederjacke und Rucksack – oder eben der Business-mäßige Hosenanzug im FBI-Umfeld. Die Empathie der Spielenden dürfte bei einer zwar cleveren Grace Ashcroft, die aber keine Kampfmaschine ist, stärker ausfallen als beim konventionellen Haudrauf-Heros.

Charaktere: Worauf wird spekuliert?

Dass Capcom einen Leon S. Kennedy doch noch als spielbaren Helden hervorzaubert, darauf wird in der Community zwar spekuliert – offiziell bestätigt wurde dergestalt bis dato nicht. Noch im November 2024 war im Rahmen eines medial breitgetretenem Leaks die Rede davon, Resident Evil 9 fahre gleich zwei Protagonist*innen auf, und zwar die beiden Fan-Lieblinge Leon S. Kennedy und Jill Valentine. Dusk Golem hatte jedoch mit diesen Leaks zu Resident Evil 9 weitestgehend im Januar 2025 aufgeräumt. Wie die Person meint, wird „Jill [Valentine] leider keine Hauptrolle in Resident Evil 9 spielen“.

Diese Rose hat nichts mit der Tragödie der Titanic zu tun – dafür mit dem ekligen Superpilz aus Resident Evil Village. Credit: Capcom / Capcom Development Division 1 / K2

Stattdessen soll Leon S. Kennedy alleiniger Protagonist von Teil neun sein – das zumindest hat Dusk Golem ebenfalls im Januar mitgeteilt. Was sich jetzt anscheinend als falsch herausgestellt hat. So oder so scheinen aber weder Ethan Winters noch seine Tochter Rosemary „Rose“ Winters aus dem Vorgänger als spielbare Charaktere in Erscheinung zu treten.

Die Plattform-Frage: Worauf wird es erscheinen?

Erscheinen wird Resident Evil Requiem über Steam für den PC, als auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine Ankündigung für die Nintendo Switch 2 ist nicht erfolgt. Auch Spielekonsolen älterer Generationen werden nicht bedient. Das neunte Resident Evil erscheint demnach wenig überraschend ausschließlich für die aktuelle Konsolengeneration von Sony und Microsoft – und den Heimcomputer.

Da Capcom zudem Cloud-Versionen der aktuellsten Resident Evil-Spiele für Nintendos Switch geliefert hat, ist eine ähnliche Release-Strategie für eine Switch 2 künftig zumindest denkbar.

Spielwelt und Setting: Wo spielt es?

Resident Evil 9 kehrt an den wohl ikonischsten Schauplatz der gesamten Resident Evil-Franchise zurück – abgesehen vielleicht vom Spencer-Anwesen. Zurück geht’s nach Raccoon City, also jener Stadt, wo der T-Virus aufgrund illegaler Experimente der Umbrella Corporation ausgebrochen ist, die Bevölkerung in hirnfressende Zombies verwandelte.

Raccoon City oder: Wie die US-Regierung lernte, die Bombe zu lieben (hier zum Glück rein fiktional). Credit: CAPCOM Co., Ltd.

Raccoon City hat für das Franchise starken Symbolcharakter, steht für moralischen Verfall und politische Korruption – beherbergt zudem mit dem Raccoon City Police Department einen weiteren, nicht minder ikonischen Schauplatz (der in Resident Evil 2 seinen Einstand gefeiert hat). Resident Evil Requiem nun setzt Jahrzehnte nach dem nuklearen Vernichtungsschlag in Raccoon City an. Hintergrund dazu: In der Spielwelt entschloss sich die US-Regierung dazu, die Stadt mit einer Kernwaffe zu zerstören, um die weitere Ausbreitung des T-Virus zu unterbinden.

Entsprechend sehen wir im Enthüllungs-Trailer Bewegtbildern Raccoon Citys, die an einen Kriegsschauplatz erinnern. Das Städtchen wird also als Austragungsplatz dienen – genauer ist das Wrenwood Hotel als eine Location mehr als wahrscheinlich. Schließlich ist es der Ort, in dem Grace‘ Mutter umgebracht wurde – und auch der Trailer geizt nicht mit Anspielungen an die Örtlichkeit. Dass wir mit Grace ebenfalls das Racoon City Police Department betreten werden, ist mehr als wahrscheinlich.

Dusk Golem behauptete vormals, das Spielgeschehen würde sich in einer „fiktionalen, ländlichen Stadt auf einer Insel im südasiatischen Meer“ abspielen. Als Inspiration soll hierfür das südostasiatische Singapur dienen. Auch der speziell von @ResiEvilCentral in die Öffentlichkeit gerückte Leak zu Resident Evil 9 vom November 2024 spricht von einer erforschbaren Insel. Darüber hinaus war die Rede von Schauplätzen auf diesem Eiland wie: einem verlassenen Krankenhaus, einer leerstehenden Fabrik und einem dunklen Wald.

Insbesondere Dusk Golem hat sich jedoch dazu ausgesprochen, dass zumindest das Gerücht des Krankenhauses als Schauplatz in Resident Evil 9 „zu 100 Prozent Unsinn ist“. Die Gerüchteküche rund um den Dunstkreis eines Dusk Golems sind wie gewohnt mit freundlicher Skepsis zu genießen.

Story: Die Geschichte von Resident Evil 9

Abgesehen von der Story-Synopsis auf der offiziellen Homepage, beziehungsweise den Szenen im Enthüllungstrailer ist noch nichts bekannt – und doch steht fest, auf welchem erzählerischen Sockel Requiem stehen wird. Seinen Startschuss erlebt die Story damit, dass eine Leiche im Wrenwood Hotel auftaucht. Daraufhin wird die FBI-Kriminalanalytikerin Grace Ashcroft damit beauftragt, sich des Falls anzunehmen. Warum gerade sie ausgewählt wird: Der Fundort des Leichnams ist eben jener Ort, wo vor acht Jahren ihre Mutter starb – also Alyssa Ashcroft.

Das letzte Mal, als wird eine Ashcroft in einem Resi gesehen haben, war’s eine karmesinrote PS2-Protagonistin links im Bild – hier in Outbreak File #2 Credit: Capcom / Capcom Production Studio 1, Adobe Photoshop [M]

Heldin Grace sieht sich also nicht nur mit einem kniffligen Fall konfrontiert, sondern muss sich auch den Geistern eines zutiefst persönlichen Traumas stellen. Auf ihrer Reise wird unsere Protagonistin, so viel legt die Synopsis nahe, noch tiefer in die Katastrophe von Raccoon City eindringen.

Garstig, glitschig und gallertartig – gestatten: Der (fast) unbesiegbare Nemesis aus Resident Evil 3 (hier im Remake). Credit: Capcom / M-TWO / K2

Eines älteren Leaks von Resident Evil Central, soll es uns auf eine Insel verschlagen, wo eine mysteriöse Firma am Werk ist – und zwar mit der Herstellung massenhafter Klone von Evelin. Wir erinnern uns – Achtung Spoiler: Evelin ist jene Biowaffe in Erscheinungsform eines zehnjährigen Mädchens; sie ist die Haupt-Gegenspielerin aus Resident Evil 7: Biohazard. Im selben Leak ist die Rede davon, dass das Blut Rosemarys (aus Resident Evil Village) genutzt werden solle, um ein Impfmittel herzustellen. Gegen den Wahrheitgehalt des Leaks spricht vehement, was wir aktuell über Requiem wissen.

Gameplay und Gegner von Resident Evil 9

Kurzer Blick zurück: Nachdem klassischer Survival-Horror auf feste Kameraperspektiven mit vorgerenderten Hintergründen und animierten 3D-Charakteren darin setzte, vollzog Resident Evil 4 die erste Kehrtwende: Im 2005 erschienen Action-Schocker steuerte man Leon S. Kennedy durch eine komplette 3D-Welt aus der Third-Person-Perspektive. Den nächsten, wichtigen Perspektivwechsel unternahm dann 2017 Resident Evil 7: Biohazard, wo man sich als Protagonist Ethan Winters aus der Ego-Perspektive gruselte.

Schließlich Resident Evil Village setzte wieder auf First Person, jedoch wurde 2022 mit Winter’s Expansion eine optionale Third-Person-Perspektive nachgereicht – ausgelegt ist Village dennoch auf First Person. Resident Evil Requiem nun erhebt den Brückenschlag zwischen Ego- und Third-Person-Perspektive zum System. Denn Spieler*innen werden von Haus aus frei wählen können, aus welchen der beiden Ansichten ihnen Requiem Gänsehaut bescheren soll.

Was das Gameplay angeht, besinnt sich Requiem offenkundig auf die Tugenden des psychologischen Horrors – wenn ein langgezogener Schatten oder eine krachende Dachdiele ähnlich nervenzerfetzend sein kann, wie ein ausgewachsener Stalker. Noch Anfang 2023 war im Zuge eines Leaks einer Twitter-Nutzer*in namens Chris Marx die Rede davon, es solle mehr in Richtung Action gehen. Das widerspricht unserem aktuellen Wissensstand.

Apropos Stalker: Einen solchen soll es laut Xbox Wire in nächsten Resident Evil wieder geben. Veteran*innen der Reihe zucken sofort zusammen – egal, ob vor Schrecken, oder Genervtheit –, wenn sie zurückdenken an Mr. X aus Resident Evil 2, Nemesis aus Resident Evil 3, Jack Baker aus dem siebten Hauptteil, oder Village mit der Lady Dimitrescu.

Nicht ganz so groß wie damals beim „Attack of the 50 Foot Woman“, ist Lady Dimitrescu doch eine miserable Gastgeberin. Credit: Capcom

Der Stalker-Charakter stellt euch erbarmungslos nach – und ihr könnt nicht viel mehr machen, außer die Beine in die Hand zu nehmen, oder gut zu verstecken. Ob Spieler*innen dieses Gameplay-Element gefällt, hängt vermutlich auch davon ab, wie sehr sie es in Alien: Isolation genießen konnten, sich vorm Xenomorphen wegzuducken. Auch bleibt abzuwarten, ob solche Stalker-Momente repräsentativ sein werden für die gesamte Spielerfahrung – oder, gemessen am ganzen Spiel, einem gefühlten Wimpernschlag gleichkommen.

Für einiges Aufsehen in der Fangemeinschaft sorgte vor einigen Monaten der Goatman. Wieder in Verbindung mit dem vermeintlichen Resident Evil 9-Leak steht dieser Ziegenmann, muss jetzt mehr denn je skeptisch beäugt werden. Auch dieser wurde als erbarmungslos euch hinterherjagender Stalker gezeichnet. Warten wir es also mit Spannung ab, was sich unter Koshi Nakanishi (Resident Evil: Revelations, Resident Evil 7) als Residet Evil Requiem in der Mache befindet.

