Skyrim: Diese gruselige Entdeckung überrascht auch heute noch

Cyberpunk 2077 ist groß, bunt und komplett durchgeknallt. Aber wer weniger auf Science-Fiction steht, sich eher im Fantasy-Kosmos heimisch fühlt, wird vermutlich bis heute einen Open-World-Klassiker wie The Elder Scrolls 5: Skyrim durchforsten. Bethesdas Rollenspiel-Blockbuster ist zwar bereits 2011 erschienen, doch auch 14 Jahre später lädt das weitläufige Tamriel zu Erkundungstouren ein.

Das dürfte sich auch ein*e Spieler*in vor einigen Tagen gedacht haben. Die Person befand sich gerade in Windhelm, auch bekannt als Stadt der Könige. Unweit des Nobelviertels der Stadt, machte der Reddit-User dann eine etwas überraschende Entdeckung, die gerade alteingesessene Fans von Skyrim vertraut sein dürfte.

Wenn in Skyrim Schaufensterpuppen lebendig werden …

„Sollen die Schaufensterpuppen in meinem Windhelm-Haus … lebendig sein?“, stellte die Person ihre Frage in der Gaming-Community auf Reddit. Unter dieser verdutzten Fragestellung folgt die Feststellung, dass „Alle drei Schaufensterpuppen lebendig zu sein scheinen, atmen, und sich offenbar umschauen.“ Weiter stellt unser verblüffter User fest: „Wenn man sie [die Schaufensterpuppen] anklickt, nehmen sie eine Haltung ein und verharren darin. Das habe ich in keinem meiner anderen Häuser gesehen“.

Zuletzt finden wir noch einen Videoclip von nicht ganz 20 Sekunden Länge verlinkt, der uns diese augenscheinlich zum Leben erwachten Mannequins in Aktion zeigt – aber seht nachstehend selbst.

Und tatsächlich: Was wir in den wenigen Sekunden zu sehen bekommen, sind zwei dieser hölzernen, mannshohen Figuren, die eigentlich leblos sein sollten. Stattdessen scheinen sie zu atmen und bewegen leicht den Oberkörper – sobald sie der Spielende anklickt, verharren die Kameraden allerdings schlagartig in einer steifen Pose mit angewinkelten Armen. Was geht hier also vor?

Was ist mit diesen Horror-Puppen wirklich los?

Unter dem Reddit-Posting, welches zum Zeitpunkt dieser Meldung mit rund 1.700 Upvotes einiges an Aufmerksamkeit abbekommen hat, antwortet etwa eine Person mit „Sie [die Mannequins] sind technisch gesehen Nichtspielercharaktere. Also kann das schon mal passieren“. Anscheinend handelt es sich also um einen kleineren Fehler, der dazu führt, dass die Puppen unter der Kategorie „NPC“ laufen. Übrigens – wie eingangs angedeutet – ist das kein neues, kurioses Fundstück aus Skyrim.

Vor bald zehn Jahren etwa wurde ein Video ähnlichen Inhalts auf YouTube hochgeladen – und wieder begrüßen uns die seltsam animierten Schaufensterpuppen. Laut eines damaligen Kommentars in der Steam-Community, wurde dieses Fehlerchen „durch eine Patch behoben“. Der Umstand, dass die Horror-Puppen im Jahr 2025 noch immer auftauchen, deutet auf das Fortbestehen dieser Besonderheit hin. Oder darauf, dass unsere Reddit-Person eine ältere Version des fünften Hauptspiels aus The Elder Scrolls spielt.

