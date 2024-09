Habt ihr eine dieser Star Wars-Figuren? Sie könnte ein Vermögen wert sein

In einer weit entfernten Galaxis – oder vielleicht doch nur auf dem Dachboden? Wenn ihr eine alte Star-Wars-Figur besitzt, könnte sie sich laut CBR als ein echter Schatz entpuppen. Besonders die Actionfiguren von Kenner aus den 70er und 80er Jahren haben sich zu gesuchten Sammlerstücken entwickelt.

Einige dieser Figuren erzielen bei Auktionen satte Preise. So viel habt ihr damals bestimmt nicht dafür gezahlt. In diesem Artikel stellen wir euch die Top 10 der wertvollsten Exemplare vor, die sich vielleicht noch in eurer Sammlung befinden.

1. Boba Fett mit Rakete

Starten wir mit der extrem seltenen Boba Fett-Figur aus dem Jahr 1979. Diese wurde erst kürzlich für die Rekordsumme von 1.342.000 US-Dollar versteigert. Die Figur wurde aus Sicherheitsgründen nie offiziell verkauft. Es wurde befürchtet, dass Kinder an den abschießbaren Kleinteilen ersticken könnten.

Von diesem Modell wurden nur etwa 30 Stück produziert. Das versteigerte Exemplar (natürlich nur mit Originalverpackung)gilt als die teuerste, je verkaufte Actionfigur. Durch ihre Seltenheit ist sie eines der wertvollsten Sammlerstücke der Welt.

Falls ihr glaubt, eine solche Figur zu besitzen, könntet ihr einen wahren Schatz in den Händen halten. Lasst die Figur unbedingt von einem Experten prüfen.

