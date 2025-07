Steam: 4 Survival-Hits gnadenlos günstig – noch dieses Wochenende solltet ihr zuschlagen

Sons of the Forest, Rust, Ark: Survival Evolved und wie sie nicht alle heißen. Aber egal welcher Titel genau, bei Survival-Spielen stehen stets im Vordergrund: der Kampf gegen Ressourcenknappheit, das Crafting überlebenswichtiger Ausrüstungsgegenstände – und natürlich die Bewährungsprobe Wildnis. Beim aktuell auf Hochtouren laufendem Steam Summer Sale tummeln sich hunderte, wenn nicht tausende attraktive Angebote – darunter auch Survival-Kost. Da geht die Übersicht fix flöten.

Damit ihr nicht die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen sucht, haben wir euch vier besondere Spiele ausgegraben. Der Clou: Wir arbeiten uns von den absoluten Schleuderrabatten hoch zu moderat kostengünstigen Angeboten – welche die Freizeit geneigter Survival-Spieler*innen mehr als wert sind. Aber Achtung: Die hier vorgestellten Rabatte enden am 10. Juli. Wer sich einen Schnapper, nun ja, schnappen möchte, sollte also Entscheidungsfreude zeigen. Apropos Entscheidungen …

Green Hell – knapp 5 Euro

Die Bandbreite, wie ihr in Green Hell das Zeitliche segnen könnt, ist groß. Von Krankheit und Verletzungen bis zu wilden Tieren oder auch psychischen Belastungen ist alles dabei, was eine grüne Hölle hergibt. Diese Open-World-Survival-Simulation versetzt euch in die Ego-Perspektive und in den Amazonas-Regenwald – wo ihr euch im Einzel- oder Mehrspielermodus dem Überlebenskampf stellt. Green Hell setzt auf Realismus – oder anders gesagt: Falls euch strapaziöse Nahrungssuche, oder eine dynamische Dschungel-Welt mit einerseits Tag-Nacht-Wechsel, andererseits eigener Tierwelt, zu stressig ist, solltet ihr Green Hell weiträumig umfahren.

Launch-Trailer zu Green Hell:

Launch-Trailer zu Green Hell:

Survival-Jünger*innen berappen aktuell gerade mal 5,24 Euro, lassen damit den handelsüblichen Verkaufspreis von etwas mehr als 20 Euro hinter sich. Was ihr für den Fünf-Euro-Schein (und die paar Cents) bekommt? Nun, Green Hell trumpft auf Steam mit insgesamt „sehr positiven“ Rezensionen von über 61.500 Spielenden auf. Solo-Spieler*innen werden mit der Einzelspielerkampagne vermutlich rund 15 Stunden zubringen – wobei Mehrspieler*innen deutlich mehr Lebenszeit reinbuttern dürften. Bedenkt aber: Die Lernkurve ist zu Beginn ziemlich steil – im Gegensatz zum flachen Preis der nächsten Empfehlung …

The Long Dark – unter 10 Euro

Während andere Survival-Spiele auf garstige Wildtiere oder noch garstigere Monstren setzen, wirft euch The Long Dark die vielleicht größte Bedrohung für Outdoor-Abenteurer vor die Füße: Wind und Wetter. Denn in diesem Genre-Vertreter fährt Mutter Natur so richtig auf – wobei ihr die unerbittlichen Schneestürme verfluchen werdet. Anders formuliert: Diese Survival-Extravaganza aus der Ego-Perspektive ist nichts für Stubenhocker*innen. Hier wird Permadeath euer ständiger Begleiter sein.

Launch-Trailer zu The Long Dark:

Launch-Trailer zu The Long Dark:

Gerade mal 8,49 Euro müsst ihr momentan für The Long Dark berappen. Somit investiert ihr weniger als einen Zehner, spart euch den regulären Verkaufspreis von knapp 17 Euro. Bedenkt: Hierbei handelt es sich um The Long Dark: Survival Mode – einer speziellen Spielausgabe, die ausschließlich den Survival-Modus beinhaltet. Wer also auf Story-Fortschritt aus ist, oder ein vorgegebenes Ziel, sollte die ebenfalls vergünstigten 15 Euro für die Edition mitsamt Story-Modus ausgeben. Der sollte euch dann mindestens 20 Spielstunden an den Bildschirm fesseln. Wobei auch der nächste Titel zu fesseln versteht …

Lesetipp: Auf Steam: Far Cry im Jurassic Park – neues Survival-Spiel

Project Zomboid – unter 15 Euro

Während der Zombie gerade wieder in 28 Years Later über die Kinoleinwände sprintet, wagt Project Zomboid einen vergleichsweise unverbrauchten Blick auf das Zombie-Thema. Anstatt nämlich mit Jill Valentine und Konsorten den T-Virus am Schopfe zu packen, begegnet dieses Survival-Spiel den Untoten anders – und zwar aus der isometrischen Draufsicht, wo es vor allem darum geht, mittels Crafting eure Behausung gegen die näher rückende Zombie-Bedrohung zu rüsten.

Trailer zu Project Zomboid:

Trailer zu Project Zomboid:

13,06 Euro sind ein Kleckerbetrag für ein Spiel, bei dem letztlich über 290.000 Rezensent*innen auf Steam unterm Strich „sehr positive“ Bewertungen hinterlassen haben. Wer sich erstmal in Project Zomboid hereingefunden hat, holt ordentlich Mehrwert aus dem aufgewendeten Kaufpreis – denn laut How Long To Beat tauchen Spieler*innen teils hunderte Stunde in dieses planerisch wertvolle Zombie-Szenario ab. Wer es ganz ernst mit ihren oder seinen Survival-Ambitionen meint, schubst sich das Survival Management Bundle in den Steam-Warenkorb. Mit dabei sind zusätzlich das „sehr positive“ bewertete Rise to Ruins und Judgement: Apokalyptische Überlebenssimulation.

Subnautica – 15 Euro

Wer auf die Tiefsee abfährt, früher mit Emerald „Deadeye“ Flint durch Aquanox geheizt ist, ein Faible für ausgefuchste Survival-Mechaniken hegt, hat ein Subnautica vermutlich längst in der Steam-Bibliothek parken – oder schlüpft jetzt im Rahmen des Steam Summer Sales in den Tauchanzug. Was den Reiz eines Subnauticas ausmacht, wird schnell augenfällig. Denn welches Survival-Spiel sonst erlaubt euch, in eine faszinierende, außerirdische Unterwasserwelt abzutauchen, kunterbunte Korallenriffe zu erforschen, und natürlich Forschungsstationen zu bauen?

Gameplay-Trailer zu Subnautica:

Gameplay-Trailer zu Subnautica:

Zum Aktionspreis dürft ihr also mit dem auf Steam „äußerst positive“ bewerteten Subnautica baden gehen. Über 285.000 Rezensent*innen haben zusammengenommen diese Monsterwelle einer Wertung hinterlassen – und ihr dürft jetzt für schlanke 14,99 Euro herausfinden, ob die Begeisterung gerechtfertigt ist. Die gewöhnliche Bepreisung liegt bei nicht ganz 30 Euro. Dann die Spielzeit pendelt sich bei zwischen 30 und 50 Stunden ein.

Wer mit Haut und Haar eintauchen möchte, versenkt 36 anstatt 72 Euro, angelt sich die Subnautica Ultimate Edition Collection – mitsamt Fortsetzung Below Zero („sehr positive“ Steam-Kritiken) und den Soundstracks der jeweiligen Spiele.

Weitere Survival-Spiele auf Steam

Und? Schon bereit, Naturgewalten zu strotzen, Ressourcen noch und nöcher zu horten, in offenen Spielwelten dem Permadeath von der Schippe zu springen? Dann sichert euch, wenn ihr mögt, diese oder andere Survival-Schnäppchen – zu denen abschließend bemerkt auch ein Sons of The Forst für einen Zehn-Euro-Schein zählt.

Aber nicht vergessen: Diese Steam-Angebote haben ihr Verfallsdatum, enden am 10. Juli. Apropos Billig-Wahnsinn: Dieses ungewöhnliche Rennspiel begeistert Fans gerade auf Steam.

