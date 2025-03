Steam: Diese 6 Horror-Spiele sind die vielleicht besten Geheimtipps 2025

Was unternimmt der verspielte Horror-Fan, wenn das nächste Resident Evil selbst mit dem Teleskop noch nicht sichtbar wird – sozusagen? Eine Möglichkeit: Man freut sich auf die zahlreichen Survival Horror-Kleinode, die sich noch im Jahr 2025 in eurer Steam-Bibliothek einfinden dürften.

Sechs solcher Kandidaten möchten wir euch nachstehend kurz und bündig (und hoffentlich mit Gänsehaut-Faktor) vorstellen. Randbemerkung meinerseits: Auf eines davon freue ich mich schon sehr, ein anderes parkt bereits auf meiner Wunschliste – die übrigen vier sehen ebenfalls spielerisch wertvoll aus.

# 1 – Heartworm

Übrigens: Aufmerksam geworden auf diese sechs Geheimtipps bin ich über den empfehlenswerten Twitter-Account von survivalhorrors.com. Mein persönliches Highlight dieses Sechsgespanns dann ist definitiv Heartworm von Ein-Mann-Entwicklungsstudio Vincent Adinolfi.

Dieser Rückgriff auf den – im besten Wortsinn – Pixelmatsch der PSX-Ära der 90er-Jahre, lässt euch die freie Wahl zwischen traditionell fester Kameraperspektive und moderner Third-Person. Die kostenlose Demo auf Steam habe ich mit größtmöglichem Vergnügen gespielt. Der Release des fertigen Spiels steht bereits für Frühling dieses Jahres an.

# 2 – Asleep

Bereits erhältlich ist der erste Teil Asleep. Ato 1 bekommt ihr auf Steam gerade für besonders günstig für etwas mehr als fünf Euro. Asleep – Ato 2 soll bereits am 8. Mai 2025 erscheinen.

Aber egal, ob erstes oder zweites Kapitel: In Asleep gibt’s wieder charmante Pixelgrafik auf die Augen, diesmal aber in Kombination mit Sidescrolling-Gameplay. Ein besonderer Clou: Asleep ist eine einzigartige Mixtur aus Survival Horror und Point-and-Click-Adventure. Fast 200 „sehr positive“ Bewertungen auf Steam sprechen für spielerische Qualitäten.

# 3 – Post Trauma

Am 31. März feiert Post Trauma bereits seine Veröffentlichung. Innerhalb dieser Vorstellung ist der Titel noch ein handelsüblicher Vertreter aus dem Survival-Horror-Genre – sowohl optisch als auch spielerisch. Die Gruselei verneigt sich merklich vor Genre-Urgesteinen wie Silent Hill oder Resident Evil – aber immerhin der spielbare Protagonist wirkt originell.

In der Berufsklamotte von Zugschaffner Roman erleidet ihr zuerst eine Panikattacke, findet euch anschließend in einer surrealen Welt wieder. Ihr guckt aus festen Kameraperspektiven auf Roman, grafisch werkelt die Unreal Engine 5. Mehr optisch aufpolierter Survival Horror in Reinkultur als in Post Trauma geht vielleicht nicht.

# 4 – Neuromira: First Death

In sowas wie eine Möbiusschleife werdet ihr schon im Mai 2025 mit Neuromira: First Death verfrachtet. „Gefangen in einer Endlosschleife, müsst ihr ein verfallenes, sich stetig veränderndes Gebäude hinabsteigen“, steht in der Beschreibung auf Steam nachzulesen.

Optisch sind’s wieder die 90er-Jahre, die hier Pate gestanden haben – denn wie sonst lassen sich die vorgerenderten Hintergründe und ein Gameplay-Fokus auf Point-and-Click erklären? Der Clou von Neuromira: Bildfehler und andere Cyber-Gruseleien, die euch eine Gänsehaut verpassen wollen.

# 5 – Fragile Reflection

Wieder sind es die 1990er, in die ihr diesmal aus der Third-Person-Perspektive heraus nach Japan versetzt werdet – und zwar mit dem Survival-Horror-Titel Fragile Reflection. Diesmal dürft ihr in die Haut von Kario Ito schlüpfen. Nachdem sie einen verstörenden Anruf aus dem örtlichen Krankenhaus erhält, bricht sie in ihre Heimatstadt Nankofuraku auf.

Dort angekommen, werdet ihr, in bester Survival-Horror-Manier, mit Item-Management und Denksportaufgaben konfrontiert, aber natürlich auch in einen Kampf gegen gruselige Monstren geworfen. Passend: Die musikalische Untermalung orientiert sich am Schaffen von Komponist Akira Yamaoka (Silent Hill 2, Silent Hill 3, und anderen). Der Release ist grob mit 2025 eingekreist, eine kostenlose Demo steht zum Download bereit.

# 6 – The Third Pig

Oft entstehe Spannung durch einen Schauplatz, an dem wir als Held*in wider Willen gefesselt sind – man denke nur an den Roman Misery von Stephen King, den Film Panic Room von David Fincher, oder eben The Third Pig von Indie-Developer PopsArcade. Nachdem im Spiel eure Brüder getötet wurden, findet ihr euch gefangen in eurem eigenen Zuhause wieder.

Jetzt müsst ihr alles dransetzen, um zu entkommen. Das Storytelling ließ sich von der berühmten Fabel „Die drei kleinen Schweinchen“ inspirieren, spielerisch gibt’s gewohnte Horrorkost mit festen Kameraperspektiven, Panzersteuerung und einem ähnlichen Inventar-System wie bei Silent Hill. Dieser Release am 28. März wird allerdings ein überschaubares Vergnügen. Die Spielzeit dürfte höchstens eine Stunde betragen.

