The Legend of Zelda: So kreativ toben sich die Fans aus

Seit mittlerweile fast 40 Jahren begeistert die Videospielreihe The Legend of Zelda die Fans. Nicht nur Nintendokinder gehen immer wieder auf den unterschiedlichsten Konsolen der japanischen Spielefirma mit dem Helden Link auf ein Abenteuer.

Ob pixelige Anfänge mit dem NES-Klassiker The Legend of Zelda und dem Super Nintendo-Evergreen A Link to the Past, den ersten Ausflügen in die dritte Dimension mit Ocarina of Time oder Majora’s Mask oder den aktuelleren Open World-Abenteuern Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom – die Videospiel-Reihe gilt als eine der populärsten überhaupt.

Kein Wunder, dass die Fans sich nicht selten kreativ ausleben, um ihrer Liebe für das Zelda-Universum Ausdruck zu verleihen. Das Subreddit zur Videospielreihe ist voll von derartigen Präsentationen. Wir zeigen einige der fantasievollsten und beeindruckendsten Fan-Kreationen rund um The Legend of Zelda.

The Legend of Zelda: Verrückt, liebevoll, künstlerisch

Über 20 Spiele zählt allein die Hauptreihe von The Legend of Zelda, die somit unzählige Charaktere, Items, Dungeons und Gegner hervorgebracht hat. Sie alle finden Zuneigung der Fans, die ihrer künstlerischen Ader freien Lauf lassen und auch in ihrem Alltag liebend gerne von Items aus Hyrule um sich haben.

So zum Beispiel ein Ehepaar, das unzufrieden mit der verfügbaren Merch-Auswahl zur Spielereihe war. Also griffen sie kurzerhand selbst zum 3D-Drucker, das Ergebnis sind zum Beispiel Untersetzer in der Form des Hylia-Schilds oder Ohrringe mit der Fee Navi und einem Triforce.

Wie bei Letzteren möglich, so hat sich auch die Userin Dowawitch eine Idee überlegt, den Zelda-Look am eigenen Körper zur Schau zu stellen. „Ich trage mein Lieblings-Zelda-Game zum Geburtstag auf meinen Nägeln“, schreibt sie und zeigt ein Foto mit zehn künstlichen Fingernägeln. Darauf zu sehen sind Muster und Symbole aus Twilight Princess, wie das Triforce, ein Pfotenabdruck eines Wolfes oder das leuchtende Türkis auf Schwarz der Schattenwelt.

Der belgische Künstler Edlothian hat sich ebenfalls zum Hobby gemacht, zahlreiche Gegenstände und Charaktere zu modellieren und so ins Leben zu holen, darunter die gesamte Kollektion aus 24 Masken aus Majora’s Mask, die acht heiligen Steine samt Display aus Tears of the Kingdom oder ein tragbares Goronen-Armband. Selbst ganze Dioramen von einzelnen Schauplätzen hat er geschaffen, so zum Beispiel Unruh-Stadt sowie den Feuertempel aus Ocarina of Time.

Vom Biwarok-Diorama bis zur Buntglaslampe

In ein ähnliches Horn hat Morgothor gestoßen, der einen Gegner gebaut hat, welcher im Spiel schon ein wandelndes Diorama ist. Der Biwarok (im Original Battle Talus) aus Tears of the Kingdom ist ein riesiges Steinmonster, das wiederum eine ganze Kolonie an Bokblins mit sich herumträgt. Morgothor hat dies in liebevoller Detailarbeit modelliert, inklusive Schatzkiste, explosiven Fässern, bereits K.O. gegangenem Bokblin und einem versteckten Krog.

Diese sind auch das Hauptmotiv von User Artistic-Role4177. Sie hat schon vier niedliche Krogs aus Holz geschnitten, die uns mit verschiedenfarbigen Masken und Blätterfächern entgegenlächeln. „Welchen soll ich als nächstes machen?“, fragt sie in die Community. Die häufigste Antwort ist natürlich Maronus, der große Krog, bei dem ihr euer Inventar erweitern könnt. Bis die 1.000 voll sind, die es in Tears of the Kingdom zu erreichen gibt, wird Artistic-Role4177, die die Krogs auch bei Etsy verkauft, aber noch einige Stunden arbeiten müssen.

Im Garten von fneagen wird es künftig auch hylianisch. „Zu unserem Haus gehört eine Lampe, aber ich habe beschlossen, dass sie interessanter aussehen sollte.“ Nun zieren die vier Seiten des Lampenschirms die Weisen aus Breath of the Wild: Mipha, Daruk, Urbosa und Revali strahlen Besucher*innen nun im feinsten Kirchenfenster-Style entgegen und verraten allen Passanten: Hier wohnt ein Nintendo-Fan (wenn das durch den Super-Pilz und die Feuerblume im Fenster noch nicht klar war.

Kritischer Erfolg mit besonderem Würfel

Roosterkdice wiederum verpasst seinen Pen & Paper-Runden einen gehörigen Legend of Zelda-Anstrich. Er hat eine Mini-Version der Heiligen Lichtung samt Master-Schwert aus A Link to the Past modelliert – und diese in einem 20-seitigen Würfel verfrachtet. „Es ist komplett aus Harz gemacht, um eine Unwucht zu vermeiden“ schreibt er – gezinkt ist der W20 also nicht. Eine Sache stört aber in den Kommentaren: „Warum hast du die 20 nicht nach oben gepackt?“ fragt ein User.

Ihr seht also: Die Kreativität der Legend of Zelda-Fans kennt keine Grenzen und mit diesem kleinen Überblick wird nur an der Oberfläche gekratzt. Allein auf Reddit tauchen jeden Tag neue Kunstwerke auf – und da sind die Massen an Artworks, Cosplays, Tätowierungen und Cover des zeitlosen Soundracks noch nicht mit eingerechnet. Um den Jahreswechsel herum zum Beispiel sorgte ein spektakulärer Lego-Bau für Aufsehen.

