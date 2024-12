Update zum Status der 4P-App und euer Feedback

Seit dem Launch unserer neuen 4P-App haben wir eure Anmerkungen verfolgt und schrauben an entsprechenden Schwachstellen, über die ihr bei der Nutzung bereits gestolpert seid. Mittlerweile konnten wir einige Punkte abhaken, die euch den Rezensionen nach zu urteilen besonders wichtig sind.

Aber natürlich gibt es immer noch viel Potenzial, die Anwendung zu optimieren. Für die nahe Zukunft haben wir daraus schon neue Projekte abgeleitet, sind aber weiterhin auf eure Meinung und Beobachtungen angewiesen. Hier einmal der Überblick dazu, was wir schon angepasst haben, was wir noch umbauen werden und wie ihr uns helfen könnt, die App besser zu machen.

4P-App: Mit diesen Kritikpunkten haben wir uns auseinandergesetzt

Als besonders störend empfanden viele von euch, dass unsere in die Artikel eingebundenen Videos sich automatisch aktivieren und damit störend auf das Lesen der Artikel ausgewirkt haben. Damit ist jetzt Schluss: Wenn ihr Interesse an dem Video habt, könnt ihr euch eigenständig dazu entscheiden auf Play zu drücken. Außerdem ist die Größe des Videoplayers reduziert worden, um weniger vom eigentlichen Text zu verdrängen.

Vor plötzlich aufploppenden Werbevideos, die sich über den gesamten Bildschirm erstrecken und schwer abzuschütteln sind, müsst ihr euch mittlerweile auch nicht mehr fürchten – die haben wir komplett gestrichen. Das Thema Werbung war euch generell ein Dorn im Auge, was die Bedienung unserer App betrifft. Darum findet innerhalb eines Artikels nur noch zwei verbaute Anzeigen und die sogenannte Anchor-Ad, ein dauerhaftes Fenster am unteren Rand des Bildschirms, ist ebenfalls Geschichte.

Zu guter Letzt sind wir den Rufen nach der Integration einer Suchfunktion nachgegangen. Gegenwärtig findet ihr diese über ein Lupensymbol im seitlichen Menü. Ein entsprechendes Textfeld erlaubt es euch, die Inhalte ausfindig zu machen, nach denen ihr Ausschau haltet.

Die 4P App wird auch weiterhin verbessert

Zugegebenermaßen sind die Ergebnisse der Suche zurzeit nicht einwandfrei und uns ist bewusst, dass die gebotene Erfahrung aus diesem Grund eventuell frustrierend sein kann. Daher steht dieses To-do weit oben auf unserer Liste für die nächsten Monate. Wir bemühen uns eine passende Lösung zu entwickeln, die euch schneller und treffsicherer zum Ziel führt.

Falls ihr künftig einen Inhalt aus der 4P-App teilen möchtet, zum Beispiel über Whatsapp, soll das bald mithilfe eines Pfeil-Buttons in der rechten oberen Ecke des Bedienfelds klappen. Dieser wird es euch erlauben, den Link zu kopieren oder ihn auf einer verknüpften Seite wie eben Whatsapp in eine Nachricht einzubinden.

Darüber hinaus haben wir gute Neuigkeiten für alle von euch, die die alte Spieledatenbank vermissen: Wir sind dabei, ein neues System aufzusetzen, mit dem ihr die Möglichkeit habt, in der Auswahl unserer Tests nach Bewertung, Genre und Erscheinungsjahr zu filtern. So können wir euch mehr Übersichtlichkeit bieten, während ihr euch zum Beispiel über die neusten Releases oder Perlen aus bestimmten Genres informieren möchtet.

Die 4P-App jetzt herunterladen

Jetzt seid ihr gefragt

Welche Features vermisst ihr in der 4P-App oder wo trefft ihr auf nervige Hürden, die euch die Interaktion mit der Anwendung erschweren? Eure Meinung dazu erreicht uns am besten in der Kommentarspalte sowie über Rezensionen bei Google Play und im App Store. Falls ihr ein direktes Anliegen zur App haben solltet, bei dem wir euch helfen können, steht euch außerdem die Adresse appsupp@4players.de für Anfragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf eure Anregungen und möchten diese natürlich weiterhin kontinuierlich im Blick behalten.