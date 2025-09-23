„Bester Resident Evil-Klon“: Dieses Spiel bereitet mir gerade die nackte Angst – aus diesem grässlichen Grund

Die Fortsetzung eines genialischen Genre-Geheimtipps – noch dazu mit tausenden, sehr positiven Bewertungen auf Steam? Hört sich erstmal erstklassig an! Ein an so manches Resident Evil-artige Herrenhaus gemahnender Schauplatz; olle, aber dolle Oldschool-Panzersteuerung; und eine Heldin, die dank Rocker-Lederjacke und Augenklappe cooler aussieht, als Leon S. Kennedy erlaubt? Ja, ja und nochmals: Ja! Also alles dabei mit Tormented Souls 2 – was mein Survival-Horror-Herz begehrt? Fast …

Ich habe mich vier Stunden und ein paar zerquetschte Minuten durch eine Vorabversion des potenziellen Horrorhits des chilenischen Entwicklungsstudios Dual Effect geschlichen, geschossen und … na ja, natürlich gegruselt. Dabei haben sich mir konkret bei einer Stelle die Nackenhaare aufgestellt, wie sich das für eine Gruselei von Schrot und Korn nun mal gehört.

Betretet den Survival-Horror von Tormented Souls 2

Kennt ihr das? Ihr wandert in den Schuhen von Horror-Heldin Caroline Walker durch die verwinkelten Gänge eines menschenleeren und spartanisch ausgeleuchteten Krankenhauses, als unvermittelt – Huch! – ein mannsgroßes, spinnenartiges Unding an der Zimmerdecke hinwegkrabbelt. Als wäre das nicht Schockmoment genug, gibt dieses Mischwesen – das aussieht, als hätten Zdzisław Beksiński und H.R. Giger die Köpfe zusammengesteckt – auch noch schrille Schreie und glucksende Klicklaute von sich. Tja, ich kenne das. Denn diese und andere „Buh!“-Augenblicke haben mich Tormented Souls 2 lieben gelernt.

Was Carolines kleine Schwester mit dem Kuli scribbelt, bereitet mich sanft auf kommende Schrecken vor … Credit: PQube / Dual Effect

Aber fangen wir von vorne an, beziehungsweise bei Frau Walker. Die befindet sich nämlich, zusammen mit ihrer kleinen Schwester Anna, auf dem Weg zu sowas wie einem Kurort – oder eher: Einer Albtraum-Vision davon, was in der ARD als Um Himmels Willen über die Bildschirme flimmert. Sprich: Die beiden Geschwister checken in ein Kloster ein, geführt von Nonnen, deren düsterstes Geheimnis leider kein heimlich weggekippter Klosterfrau Melissengeist ist.

Aber Spaß und Ordenstracht beiseite: Ein Nickerchen im, den beiden Walker-Schwestern zugewiesenen, Zimmer später, das heißt nach einem eher, ach, unangenehmen Kennenlerngespräch mit Ober-Matriarchin Mutter Lucia, findet sich Caroline Walker bald schon halbnackt (und vor allem ihrer obercoolen Lederjacke beraubt), sowie am ganzen Körper mit röhrenartigen Spritzen-Apparaturen gepickst, in einem finsteren Kellerverlies wieder. Der ganz normale Survival-Horror-Wahnsinn halt, den ihr schon aus der Demo zu Tormented Souls 2 kennt.

Einen Schrittt vor, zwei Schritt zurück. Einen Schritt vor, zwei – „Ahhhhh! Was quietscht da?“ Auch in Tormented Souls 2 steckt der Horror in der Akkustik. Credit: PQube / Dual Effect

Von da an erkundete ich als Miss Walker in Oldschool-Horror-Manier den verdammt verstörenden Ort Villa Hess – zuerst vor allem besagtes Kloster. Spielerisch gibt’s jedwede Schikanen aus dem Überlebenshorror-Besteckkasten: Feste Kameraperspektiven, (gar nicht mal so hakelige) Panzersteuerung, ganz viele Igittigitt-Monster – wobei Letztere sogar den Schwachpunkt darstellen …

„What’re ya buyin?“ – na, Tormented Souls 2 bald?

Nicht falsch verstehen: Die Gegner aus Tormented Souls 2 wirken, als hätte irgendein krankes Gehirn Menschenfleisch und Altmetall zusammengeklöppelt – so gehört sich das auch. Das ist das eine. Das andere ist das Gameplay der Kämpfe. Ich sag‘ mal so: Die Herausforderung bestand – zumindest während meiner Zeit mit der Vorabversion – nicht aus den Gegnerkonfrontationen an sich. Caroline zielt automatisch, gezückt werden müssen die Waffen lediglich per Tastendruck.

Ein Kniff dann doch: Bei ausgerüsteter Bleispritze tut die Dame in Gefahrensituationen einen Hopser zurück – sobald ich die Tab-Taste bemühe. Das war’s aber mit Gunplay-Finessen. Herausfordernd ist vielmehr die Unkenntnis darüber, da befolgt Tormented Souls 2 das Survival-Horror-Lehrbuch bravourös, wo das nächste Glibber-Monster aus der Dunkelheit hervorwankt. Na schön, eine weitere, willkommene Verkomplizierung, ist die fehlende Munitionsanzeige bei gezücktem Meuchelpuffer.

„Hände hoch, oder ich nagele dich zu Töde“, könnte Frau Walker mit ihrem Hochleistungstacker rufen. Tut sie aber nicht … Credit: PQube / Dual Effect

Das kann für erhöhte Stressmomente sorgen, wenn Caroline das Nachladen der Ein-Schuss-Schrottflinte mit einem resignierten Kopfschütteln verweigert, während mir zwei Edwards mit den Scherenhänden zugleich zusetzen. Insgesamt werden Survival-Horror-Veteran*innen den Kampf goutieren – und sich womöglich an nachfolgenden, zwei Punkte mit Freuden das Hirn zermartern. Erstens: Trotz übersichtlicher Karte mit allen Markierungen zu noch verschlossenen, bereits geöffneten Räumen und dergleichen Hotspots mehr, wurde mein Orientierungssinn auf die Probe gestellt.

Klar, wer Survival-Horror mit festen Kameraperspektiven spielt, geht auch mit Desorientierung auf Tuchfühlung – und zieht sogar seinen masochistischen Spielspaß aus diesem „Habe ich mich nicht schon vorher hier verlaufen?“-Gefühl. Muss man mögen. Zweitens: Während die bewusst ins Spiel verbauten Rätsel bei mir genau jenen goldrichtigen, (heraus)fordernden Sweetspot getroffen haben, bin ich mindestens zweimal bei eigentlich strunzeinfachen „Benutze Item X, um Türe Y zu öffnen“-Stellen gegen die mentale Mauer gelaufen.

Übersichtlichkeit ist Trumpf, wenn im stockfinsteren Kloster die Orientierungslosigkeit kickt. Credit: PQube / Dual Effect

Das deshalb, weil ich mir, gefangen in den Labyrinth-artigen Gängen, nicht immer ganz klar war, zu welcher verschlossenen Pforte dieses oder jenes Schlüsselchen passt. Aber auch diese Problematik ist mir als alter Survival-Horror-Hase nur bestens vertraut. Apropos Gehirnjogging …

Die Schrotflinte: Boomstick mit Wow-Faktor!

Wer jetzt nach meinem ganzen Genöle denkt, ich täte Tormented Souls 2 abwatschen, ist auf dem Holzweg. Nein, dieses Sequel wird nach dem, was ich bisher spielen durfte, das Original übertrumpfen. Grafisch auf alle Fälle, denn auch, wenn eine Unreal Engine 5 dieser Tage inflationär Verwendung findet, muss gesagt sein: Die Licht- und Schatteneffekte, welche das Grafikgerüst entlang von Kellergewölben, Holzvertäfelungen und Folterwerkzeugen zaubert, sind schon feinstes Eyecandy – wie ihr es in einem Gameplay-Video mit dem Titel „Bester Resident Evil-Klon, den ich jemals gespielt habe“ selbst begutachten könnt.

Und überhaupt bindet mir Tormented Souls 2 einen viel zu modrig-mysteriösen Gruselspielstrauß, als dass ich nicht vor Vorfreude frohlocken würde. Die Gründe lassen sich nach meinen fast fünf Stunden mit dem Sequel zu Carolines Walker Odyssee an einer Hand abzählen: Dieses zutiefst befriedigende Progressionsgefühl, wenn ich mir – allen Irrungen und Wirrungen zum Trotz – die gruseligen Gemäuer Raum für Raum zu erschließen, zum einen. Zum anderen, der Umstand, dass Caroline todbringenderweise von der Finsternis verschlungen werden kann – wenn nicht gerade ein Feuerzeug an der Frau ist.

Der Berg ruft – aber nicht für Caroline und Anne Walker. Für beide Frauen bleibt das Postkartenpanorama ein kurzer Blick aus dem Zug. Credit: PQube / Dual Effect

Oder die einfachen Freuden der Schrotflinte, mit der ich gleich zwei Gegner auf einmal weggebürstet habe. Und dabei habe ich noch kein Sterbenswörtchen darüber verloren, wie sehr ich sowas wie das Glockenturm- oder das Cryptex-Rätsel gefeiert habe – was auch Spieler*innen der Demo werden nachfühlen können.

Alles in allem, dürfte Tormented Souls 2, wenn es sich am 23. Oktober auf meine Festplatte schleicht, jenes Survival-Horror-Filetstück werden, dass Genre-Freunde nach dem ersten Hauptgang Silent Hill f und vor der Schlachtplatte Resident Evil: Requiem im nächsten Jahr munden wird. Doch auch eine Zwischenmahlzeit wie Heartworm sollten sich Gänsehaut-Gourmands nicht vom Teller nehmen lassen …

Quellen: YouTube / @ravencasualgaming