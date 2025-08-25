Borderlands 4 in der Vorschau: Warum der Loot-Shooter immer noch ordentlich zündet

Nach sechs Jahren geht es endlich wieder in die sechs Galaxien und nicht nur eingefleischte Vault Hunter dürfte es wieder im Abzugsfinger jucken, wenn sie Borderlands 4 starten. Mit für die Reihe komplett neuen Gameplay-Elementen und der größten Spielwelt, die es je in einem Gearbox-Titel zu sehen gab, will man sicherlich auch eine neue Spielerschaft erschließen.

Der vierte Teil ist selbstverständlich der ambitionierteste – und bereits im Vorfeld klotzte das Entwicklerstudio ordentlich mit actionreichen Teaser-Trailern. Rund einen Monat vor Release konnten wir auf der gamescom erstmals mit der neuen Heldin Harlowe ins Spiel starten.

Borderlands 4: Vieles neu – und doch gewohntes Feeling

Borderlands 4 bringt auch für Alteingesessene wieder was Neues – Greifhaken und Doppelsprung waren im Vorfeld zwei der Schlagwörter, die die Berichterstattung über das Kampfgeschehen dominiert hatten. In anderen Games – ob genrefremd oder nicht – längst ein alter Hut, für Borderlands ein Upgrade im Gameplay. Wie auch übrigens das Wasser – in diesem kann nun nämlich erstmals geschwommen werden. „Schluss damit, dass wir die Spieler*innen reihenweise sterben lassen, sobald sie Wasser berühren“, so die Entwickler*innen.

Schon bei Beginn der Anspielversion vermittelt der Loot-Shooter ein ungeahntes Gefühl von Weite, das in den vorherigen Teilen nicht immer spürbar war. Generell soll die Story deutlich offener sein, sich ab einem bestimmten Punkt aufsplitten. Die Open Zones laden mehr zum Erkunden ein – noch mehr Loot in Kisten und Spinden oder fallengelassen von Gegnern.

Die Doppelsprünge – im Abgang mit einem sanften Gleiten – und der Grappling Hook, der an bestimmten Stellen pointiert eingesetzt werden kann, werden für viele ein Gamechanger sein; der Unterschied im Kampfgeschehen ist deutlich spürbar. Gleichzeitig bekommen aber Veteran*innen auch das, was sie erwarten. Eine Vielzahl an Waffen – über deren schiere Masse wir schon an anderer Stelle aufklären konnten –, die ordentlich ballern oder befriedigend zielgenaue Scharfschützengewehre, die euren Gegnern aus sicherer Entfernung die Rübe vom Hals spratzen lässt.

Mit Traktor-Speeder durch das Baller-Paradies

Nach meinem ausgiebigen Scharmützel mit einem Rudel „Order Forces“ (man verzeihe mir die nicht vorhandene deutsche Version) durfte ich von Rush, dem Anführer des Widerstands – der mir in herrlich übertriebener und liebenswert schrulliger, also typisch borderlands’scher Art vorgestellt wurde –, ein Geschenk entgegen nehmen: Einen fahrbaren Untersatz, der aussieht, wie eine Mischung aus Traktor und Star Wars-Speeder und der mir auf der Reise durch die Welt von Borderlands 4 per Knopfdruck zur Seite steht.

In einer kurzen, etwa 30-minütigen Anspielsession, ist es schwer, alles hervorzuheben, was Borderlands 4 aus- und neu macht. Gearbox scheint es aber gelungen zu sein, einen Weg zu finden, mit dem Kenner*innen der Spielereihe erneut abgeholt, Neulinge aber potenziell neugierig gemacht werden, ohne sie zu überfordern. Ob das Konzept aufgeht, erfahren wir schon am 12. September, wenn der Loot-Shooter für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Switch 2 Spieler*innen ziehen rund 3 Wochen später nach, müssen aber in Borderlands 4 auf eine Sache verzichten.