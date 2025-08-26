Crimson Desert: Die große Open World im Belastungstest – daran hapert es noch

Eigentlich war Crimson Desert für mich persönlich einer der heißesten Titel für 2025. Doch dann kam vor wenigen Wochen die Verschiebung auf das erste Quartal nächsten Jahres. Nicht total überraschend, hatte sich Entwicklungsstudio Pearl Abyss doch bisher immer sehr bedeckt gehalten, was einen genaueren Releasezeitraum angeht.

Umso gespannter war ich auf den Anspieltermin auf der gamescom, besonders weil mir bei der Möglichkeit auf der letztjährigen Messe das verwehrt wurde, was mich am Spiel am meisten reizt – die offene Welt. Von dieser bekam ich nun eher einen Eindruck.

Crimson Desert: Nach Boss-Rush kommt nun die Open World

Offen gesagt hatte mich der Termin im letzten Jahr sogar etwas enttäuscht: Die Welt von Crimson Desert sah zu der Zeit schon großartig aus, aber ich konnte mich nur auf kurzen Wegen in vier unterschiedlichen Arealen bewegen, in denen ziemlich schnell ein Bossgegner eingeführt wurde. Der Fokus diese Anspielsession lag halt sehr auf dem Kampfsystem. Dieses Mal war das anders: Nachdem ich einige Minuten in einer Hub-Area verbrachte und die wirklich umfangreiche Palette an unterschiedlichen Attacken ausprobieren konnte, ging es raus in die freie Welt.

In einer blutigen und mit vielen Opfern gepflasterten Auseinandersetzung steht Protagonist Kliff aufseiten von Calphade, wird von deren Truppen regelmäßig um Hilfe gebeten. Das Leid ist an allen Ecken und Enden zu sehen – Geflüchtete sitzen bar ihres Hab und Guts am Wegesrand, die Schlachtfelder sind vom Blut ihrer Opfer getränkt. In meiner finalen Mission während der Session muss ich einen Soldaten befreien, der von der Söldnertruppe Schwarze Bären gefangen genommen wurde.

Auf dem Weg dorthin werde ich immer wieder in Scharmützel verwickelt – Kämpfe mit vier oder fünf Gegnern sind nicht selten. Dabei kann ich auf verschiedene Attacken mit Schwert und Speer zurückgreifen, elementare Magie oder Pfeil und Bogen. Kopfloses Drauflos wird dabei selten belohnt – die Nutzung der gesamten Bandbreite an Fähigkeiten schon eher.

Heißer Tanz mit den Bären

Je näher ich dem Unterschlupf der Schwarzen Bären und dessen Anführer komme, desto eher gerate ich auch ins Schwitzen, denn die Übermacht ist nicht nur zahlenmäßig. Da bin ich doch erleichtert, die sogenannten Artilleriepfeile im Köcher zu haben. Diese markieren einen Punkt in meiner Nähe, auf das ein Teppich an Feuergeschossen hinab regnet. Das verschafft mir ein paar Sekunden Luft.

Was die Kämpfe angeht, macht Crimson Desert also jetzt schon den Eindruck, dass es auch langfristig Abwechslung bieten und verschiedenen Kampfstil-Vorlieben gerecht werden könnte. Auch die Welt macht mir nach wie vor Lust, sie zu erkunden – hier ein Turm auf einem Berg, dort eine Stadt im Hintergrund; das Open World-Spektakel wird Erkundungsfreudigen garantiert einiges abverlangen.

Gleichzeitig sieht das Spiel nicht so aus, als wäre es in einem Jahr fertig. Texturen von Gras oder Feuer wirken zum Teil wie Platzhalter, die Animationen der Gesichter von NPCs alles andere als zeitgemäß. Zwar weiß man nie, welchen Stand eine Version für Medien auf der Messe hat, im Gegensatz zu fast allen anderen Terminen wurde mir aber nicht gesagt: „Das ist eine frühe Version des Spiels, also könnten noch Bugs auftauchen.“

Lesetipp: So reagierte Pearl Abyss auf die Kritik auf der letzten gamescom

Die Last mit dem Mast

Auch manche Aktionen sind unnötig kompliziert: NPCs werden angesprochen, wenn man in deren Nähe den linken Trigger drückt und dann noch mit einer weiteren Taste bestätigt. Also nichts mit im Vorbeigehen anlabern. Besonders kurios war diese Aufgabe: Ich sollte große Banner in die dafür vorgesehenen Halterungen stellen und dabei wie folgt vorgehen: L3 + R3 für den Fokus-Modus drücken, dann mit Dreieck- plus Kreistaste magisch anheben, X-Button smashen, um noch schneller anzuheben, dann mit Dreieck in die Hand nehmen und (gegebenenfalls mit L1 fokussieren) platzieren.

Sorry, Pearl Abyss, aber das ist VIEL zu kompliziert für „etwas aufheben“ – auch wenn es ein schweres Objekt ist. Das mussten mir zwei Leute zweimal erklären, zumal das Vorgehen nirgends angezeigt wird. Ich glaube, der südkoreanische Entwickler muss noch die ein oder andere Stellschraube drehen, hoffe jedoch nur das beste für das Spiel – wenn es das annähernd erfüllen kann, was es sein möchte, kann sich die Konkurrenz in 2026 warm anziehen. Was Pearl Abyss nach Crimson Desert übrigens geplant hat, steht auch fest.