Der neue James Bond erstmals im Gameplay: Lässt alle Vorgänger alt aussehen

Wenn ein Franchise – ob Videospiel, Film oder Serie – groß und beliebt genug ist, dann wird es früher oder später mal Zeit für ein Prequel. Schließlich will man ja wissen, wie der furchtlose Abenteurer, die taffe Heldin oder der krasse Schurke früher so drauf war. Bei 007: First Light lässt sich dieses Phänomen wieder einmal beobachten.

Beim Spiel von IO Interactive (IOI) lernen wir nämlich James Bond einmal aus ganz anderer Perspektive kennen. Zwar schon beim MI6 beschäftigt, rangiert er derzeit noch sehr weit unten in der Nahrungskette, ist quasi noch Praktikant. Auf der gamescom gab es einen ersten spannenden Einblick – der mich zwar nicht gerührt, aber dafür ganz schön geschüttelt hat.

007: First Light – James Bond begins

Zwar durften wir selbst noch nicht bei 007: First Light Hand anlegen, die beeindruckende Gameplay-Demo hat aber dennoch sehr viel Spaß gemacht und mich vor allem visuell von den Sitzen gerissen. Wir begleiten James Bond und zwei seiner Kolleg*innen auf eine Mission in die Slowakei; ein abtrünniger Doppel-Null-Agent namens 009 soll hier bei einem Schachturnier auf einem Schloss dingfest gemacht werden.

Schon bei der Ankunft und quasi dem Intro in die Quest flext IOI mit malerischen Ausblicken über die Karpaten; die Spielwelt wirkt sofort lebendig und realitätsnah – bei der Fahrt durch die Serpentinen des Gebirges mit dem dunkelgrünen Wagen (wahrscheinlich ein Aston Martin) möchte ich mich am liebsten selbst ans Steuer setzen.

James Bond wird aber nicht an vorderster Front dabei sein, wenn 009 konfrontiert wird. Er ist heute nur der Fahrer, soll danach am Parkplatz alles im Auge behalten – doch ihr wärt natürlich nicht der Titelheld dieses Spiels, wenn ihr euch daran halten und keinen Alleingang unternehmen würdet. Der Geheimgant in Ausbildung macht nämlich eine auffällige Beobachtung und geht der Sache – wider seiner Anweisungen – nach.

Schleichen und rasen: Assassin’s Creed trifft GTA?

Der Zutritt zum Schloss ist ihm leider verwehrt – keine Einladung. Aber ein geschulter Blick verrät ein offenes Fenster, Ranken an der Fassade und mäßig aufmerksam herumlümmelnde Wachposten. Was folgt, ist eine Mischung aus Schleichen, geschicktem Verbergen und Einzelteile kombinieren.

Bond geht gebückt durch das Buschwerk zu einem Wasserhahn und dreht ihn auf, damit ein in der Nähe stehender Wachmann vom Rasensprenger durchnässt wird. Dieser verlässt seinen Posten, hinterlässt ein Feuerzeug, mit welchem der gewitzte Geheimagent eine Fuhre trockenes Laub in einer Schubkarre anzündet, was wiederum einen anderen Wachposten zur Flucht veranlasst.

Dadurch wird der Weg frei über die Brüstung, hangelnd an den Gewächsen an der Wand entlang und rein ins offene Fenster. Dass wirklich niemand der zu Genüge herumstehenden Leute bemerkt, wie jemand dort hochkraxelt oder eine Karre voll Laub in Brand steckt – geschenkt; ein bisschen Plot Armor gehört auch dazu. Aber wie sehr sich diese Optionen im tatsächlichen Spielverlauf auftun, bleibt abzuwarten.

Die nächste spannende Szene ist eine Verfolgungsjagd im Auto – etwas, worauf die Entwickler*innen viel Wert legen. Ihr müsst Abkürzungen nehmen, Gegenverkehr ausweichen und auf spontane Veränderungen auf der Strecke reagieren. Auch dieses Gameplay sah unglaublich geschmeidig und aufpoliert aus – mit starken Lichteffekten, immersiver Umgebung und viel Liebe zum Detail.

Kein Bond ohne Schusswechsel

Am Ende wurde dann natürlich auch ein bisschen geballert – wobei, ein bisschen ist gut. Es standen die fast schon obligatorischen entzündbaren Benzinfässer herum, deren Explosionen gleich auf ganz Öltanks übergesprungen sind. Das war fast wie in Just Cause. 007: First Light wird aber kein Shooter sein, sondern ein Action-Adventure mit Fokus auf Stealth-Elementen – immerhin haben wir es bei IOI mit den Machern von Hitman zu tun – und den oben erwähnten Verfolgungsjagden.

Ich kann es kaum erwarten, mich selbst ans Steuer zu setzen und in Gestalt des jungen James Bond ein bisschen zu investigieren. 007: First Light soll 2026 für alle aktuellen Konsolen und PC herauskommen.