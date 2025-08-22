Directive 8020 angespielt: Beklemmendes Space-Adventure mit Horror-Faktor

Wenn sich in den vergangenen Jahren ein Entwickler mit schaurigen Narrative Adventures hervorgetan hat, dann ist es Supermassive Games. Nach Erfolgen wie Until Dawn und The Quarry folgt nun Directive 8020, der fünfte Teil der Dark Pictures Anthology.

In diesem Horror-Survival-Adventure geht es aber nicht mit einer Horde peinlicher Teenager in eine verlassene Waldhütte – mit einem Raumschiff auf entscheidender Mission ist das Szenario aber ähnlich klassisch.

Directive 8020: Narrative Adventure à la Alien

Wir begleiten in Directive 8020 die Crew des Raumschiffs Cassiopeia, die sich auf der Reise zu einem fernen Planetensystem befindet, welches einst den Menschen als neue Heimat dienen soll. Von der zehnköpfigen Crew stecken noch acht im Cryoschlaf, nur Pari Simms und Tomas Carter sind wach; der Rest soll in wenigen Tagen folgen. Doch dann wird das Raumschiff von etwas getroffen – ein Asteroid hat die Außenhülle beschädigt. Offenbar droht keine Gefahr, die beiden Techniker*innen müssen dennoch Reparaturarbeiten leisten.

Dass mit diesem Vorfall ein Kampf um Leben und Tod beginnt, der die ganze Crew in Mitleidenschaft ziehen könnte, ist natürlich kein Spoiler, sondern die logische Entwicklung und Prämisse des Spiels. Denn mit dem Asteroiden ist etwas an Bord gelangt, das die Menschen noch nicht verstehen können. Mit euren Entscheidungen – in der Demo habe ich Tomas gespielt – beeinflusst ihr nicht nur den Spielverlauf und das Schicksal der an Bord befindlichen Personen, sondern auch die Beziehungen zu anderen Charakteren und die Schärfung der eigenen Persönlichkeit.

Lesetipp: Alle spannenden Neuheiten von der gamescom ONL

Wie von Narrative Adventures gewohnt, beschränkt sich das Gameplay größtenteils auf die Entscheidungen und kleinere Quick Time-Events, aufgelockert (beziehungsweise aufgeheizt) mit Stealth-Passagen und Flucht-Sequenzen. Dass es dabei oftmals durch spärlich beleuchtete Areale geht und die Kamera gerade einen bestimmten Winkel nicht zeigt, liegt in der Natur der Sache.

Interessant ist, dass ihr in der leichten und mittleren der drei Schwierigkeitsstufen die Möglichkeit habt, Schlüsselsequenzen zu wiederholen und einen anderen Weg einzuschlagen – etwa wenn eines eurer Crewmitglieder ungewollt über den Jordan gegangen ist. Die leichteste Option zeigt euch zudem noch an, wann eure Entscheidungen Konsequenzen haben werden. Für Fans des Genres oder Filmen wie Alien, Life oder The Cloverfield Paradox ist Directive 8020 auf jeden Fall einen Blick wert. Was Supermassive Games ansonsten so köchelt, lest ihr hier.