Enshrouded: Das kommende Update macht etwas komplett Neues

Auch über eineinhalb Jahre nach Start des Early Access wird das Entwicklungsteam von Enshrouded nicht müde, das Spiel mit neuen Inhalten auszustatten, damit für den Release der Version 1.0 – nach wie vor angedacht für Frühjahr 2026 – alles fit ist.

So kommen Fans demnächst in den Genuss eines neuen Inhaltsupdates, das dem Survival- und Crafiting-Adventure einiges an neuen Mechaniken hinzufügt. Auf der gamescom habe ich mir von Thorsten Röpke von Keen Games einen gründlichen Überblick verschaffen lassen.

Enshrouded: Neues Biom fügt lang gewünschtes Element hinzu

Das nächste große Update von Enshrouded erscheint voraussichtlich im Herbst und fügt dem Spiel eine Sache hinzu, die in vielen Welten so selbstverständlich ist, dass einem schon wieder gar nicht auffallen könnte, dass es bisher gefehlt hat: Wasser. Tatsächlich war das nasse Element bisher nicht Bestandteil der Spielwelt, entsprechend jedoch der viel geäußerte Wunsch in der Community. Und da Keen Games dafür bekannt ist, in regem Kontakt mit der Spielerschaft von Enshrouded zu stehen, kam man diesem Wunsch nach.

Da ein Videospiel aber keine Tütensuppe ist und einfaches Hinzufügen von Wasser nicht reicht, haben die Entwickler*innen sich noch mehr einfallen lassen. In dem neuen Biom, den Wetlands, gibt es nicht nur optisch viel zu entdecken. Von der Erscheinung ist es an den südostasiatischen Dschungel angelehnt, samt neuer Vegetation, halb überwachsenen Ruinen von Tempelanlagen oder Unterwasserhöhlen.

Neue Gegner- und Waffentypen

Natürlich könnt ihr auch schwimmen und tauchen, doch Vorsicht: Der neue Gegnertyp, die echsenartigen Draks, sind nicht nur an Land geschickte Kämpfer, sondern können euch auch unter Wasser angreifen – für euch gibt es jedoch (noch) keine Gelegenheit dazu. Dennoch gibt es auch von den Waffen Neues zu vermelden; mit den Großschwertern fügt Keen Games ein neues Waffenset zum Spiel hinzu. Und – ich trau es mich kaum zu schreiben – mit Zugang zum Wasser ist jetzt auch Angeln ein Thema in Enshrouded.

Das Wasser bietet neue Möglichkeiten beim Bau – nach wie vor das Kernelement von Enshrouded, das bei jedem Update mit neuen Features bedacht wird. Bewässerungsanlagen, kleine Kanäle, Pools – das alles lässt sich jetzt errichten; dazu Hütten aus Bambus, in magischem Türkisblau strahlende Leuchten, Vegetation wie Palmen oder andere exotische Pflanzen, deren Detailreichtum und Variation mir gleich aufgefallen ist. Für die Optik der Pflanzenwelt würde bei Keen Games sogar kürzlich erst ein neuer Designer eingestellt, wie mir Röpke berichtet.

Alte Inhalte werden neu aufpoliert

Eine weitere Herausforderung, mir der sich das Frankfurter Game Studio erst mit der Zeit konfrontiert sah, war der Umgang mit dem Early Game. Dieses sei nämlich bereits jetzt gewissermaßen überholt, wie Röpke erzählt, sodass man einige Upgrades in früheren Regionen vornimmt. „Wir mussten alte Biome aufpolieren, eine Points of Interests austauschen.“ So sei zum Beispiel aus einer Zeltstadt in der Wüste ein richtiger Palast geworden.

Man habe sich der ehrlichen Kritik angenommen, dass das Survival – bei aller Qualität im Verlauf des Spiels – gerade in den ersten ein, zwei Stunden etwas zäh und generisch sei, was potenzielle neue Spieler*innen schnell abschrecken könnte. Mit dem Polishing alter Inhalte schlägt man nun zwei Fliegen mit einer Klappe – Neueinsteiger in das Spiel haben ein schöneres Early Game, Erfahrene könnten die Regionen erneut besuchen und zusätzliche Inhalte entdecken.

Die Wetlands sollen etwa die Größe des letzten neuen Bioms haben und werden auf der neuen, gesamten Map etwa 25 Prozent der Fläche ausmachen. Ein genauer Releasezeitraum wird demnächst bekannt gegeben. Neben der Veröffentlichung der Version 1.0 soll Enshrouded auch auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen – und auf der Nintendo Switch 2? Dazu wollte Röpke keine Versprechungen machen, meinte jedoch: „Wir wären ja schön blöd, wenn wir das nicht in Betracht ziehen würden.“

