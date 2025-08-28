Kirby Air Riders angespielt: Der nächste große Exklusiv-Erfolg für die Nintendo Switch 2?

Nach dem unvermeidlichen Mario Kart und dem Erfolgshit Donkey Kong Bananza macht sich ein weiterer klassischer Nintendo-Star auf, die Switch 2 zu erobern: pummelig und rosa landet in Kirby Air Riders der gleichnamige Held, der vor allem durch bunte Plattformer berühmt geworden ist, auf der neuen Konsole.

Dass der knuffige Puschelkopf sehr wandelbar ist, zeigt sich nicht nur durch seine Fähigkeit, die Erscheinungsform und Attacken von Gegnern zu übernehmen – schon in den 90ern machte Kirby als Flipperkugel oder im kreativen Golf-Billard-Crossover Kirbys Dream Course eine gute Figur. Auch ein Fun Racer schaffte es zu Beginn der 00er-Jahre auf die Konsole.

Kirby Air Riders: Mehr als nur ein spaßiges Rennspiel

Dieser bekommt jetzt in Kirby Air Riders über 20 Jahre später auf der Nintendo Switch 2 einen Nachfolger – und schon beim Anspielen auf der gamescom ist mir klar geworden, dass das kein Fun Racer im eigentlichen Sinne ist.

Also klar: Es preschen bis zu sechs Charaktere auf Gleitern über die Wiese oder andere Untergründe, man kann driften, den Turbo zünden, Gegner aus der Bahn werfen und spezielle Attacken abfeuern. Der Kern des Spiels ist jedoch ein anderer, wie schon Game Director Masahiro Sakurai in einem ausführlichen Special zu Kirby Air Riders kurz von der gamescom betonte.

Diese spezielle Nintendo Direct könnt ihr euch hier noch einmal ansehen:

Das Haupt-Event ist nämlich der City Trial. „Ich könnte mir vorstellen, dass Fans von Kirby Air Ride genau darauf gewartet haben“, hatte Sakurai im Video gesagt. Im Original auf dem Nintendo GameCube war dieser Part noch ein relativ kleiner Bereich – im Switch 2-Nachfolger präsentiert sich der Modus als großer Spielplatz, den ich mit Kirby (oder einem der anderen spielbaren Charaktere wie Meta Knight oder Waddle Doo) betreten konnte.

In einer großen Arena starte ich mit den anderen Fahrer*innen im Koop, der Rest des Feldes wird mit Computergegnern aufgefüllt. Das Ziel ist es, innerhalb von fünf Minuten möglichst viele Items aufzusammeln, die wild verteilt herumliegen, und damit sein Fahrzeug zu verstärken. Auch auf andere Vehikel kann ich umsteigen – der ursprüngliche Warp-Stern, Kirbys Default-Gleiter, ist nämlich in allen Stats der schlechteste. Mit den Items wertet man sein Fahrzeug in verschiedenen Kategorien auf: Tempo, Robustheit, Kurvenverhalten.

City Trial: Fun Racer ohne Race – und Fun?

Dazu kommt, dass die Fahrzeuge selbst verschiedene Vor- und Nachteile haben: die rosa Box kann nicht boosten, hat aber in allen anderen Eigenschaften Boni; das Motorrad kann nicht fliegen, ist dafür aber am Boden umso schneller. Am Ende der fünf Minuten wird mir angezeigt, was ich alles eingesammelt habe und wie sich das auf den Build des Fahrzeugs auswirkt. Danach habe ich die Auswahl aus vier Wettbewerben; aufgrund meiner Stats wird mir vorgeschlagen, was für diesen am besten passen könnte. Das können Jeder-gegen-Jeden-Arenakämpfe sein, kurze Drag-Races, bei denen es auf absoluten Highspeed ankommt, oder aber Sammel-Rennen.

Mein Hauptproblem mit diesem Konzept: Der City Trial, also das Event, in dem ich mein Fahrzeug zusammenbastle, ist viel länger als der Wettbewerb, bei dem ich es dann einsetze. Ich habe gar nicht genug Zeit, meinen individuellen Ride in all seinen Facetten auszukosten. Ich fände es spannend, mit diesem eine Rennserie – beispielsweise auf drei oder vier Strecken – zu bestreiten. So jedoch ist alles sehr schnell wieder vorbei – was für Multiplayer-Action mit Freund*innen vielleicht sehr kurzweilig ist; in meiner Anspielsession fühlte es sich aber unbefriedigend an.

Da lobe ich mir doch eher ein klassisches Fun-Racing-Event – kann aber nachvollziehen, warum Nintendo nur wenige Monate nach dem Release von Mario Kart World den Fokus auf einen anderen Aspekt von Kirby Air Riders legen möchte. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass auch viele am Rennmodus ihre Freude haben werden, zumal die Steuerung sich von der in Mario Kart World unterscheidet und mit sechs Teilnehmer*innen auch das Renngeschehen übersichtlicher ist.

Kirby Air Riders erscheint übrigens am 20. November exklusiv für die Nintendo Switch 2.

Quelle: YouTube / Nintendo DE