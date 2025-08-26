Pragmata angespielt: Dieses neuartige Kampfsystem hat mich begeistert

Mit Pragmata konnte Entwickler Capcom zuletzt eine Überraschung bei der State of Play im Juni feiern – schließlich war von diesem Projekt lange Jahre nichts zu hören; nicht wenige dachten sogar, dass es eingestampft worden wäre.

Nun jedoch ist es lebendiger denn je, soll 2026 erscheinen und wurde mit einer actionreichen Demo-Version auf der gamescom bedacht – und es sieht fantastisch aus. Auch wenn mich der Third-Person-Shooter ganz schön ins Schwitzen brachte.

Pragmata: Androiden-Mädchen als heimliche Heldin

Auf einer Raumstation wacht Hugh Williams schwer verletzt auf, registriert gerade noch, wie seine Wunden fachgerecht von einem jungen Mädchen versorgt werden. Diese stellt sich als Androidin Diana heraus und soll auf Weg durch das Spiel Pragmata eine wichtige Verbündete werden. Denn während ihr euch in der Umgebung, die euch als feindliches Individuum betrachtet, erst einmal zurecht finden müsst, wird euch langsam klar, dass die Maschinenwesen, die euch an den Kragen wollen, einiges einstecken können.

Hier kommt Diana ins Spiel, die sich kurzerhand auf dem Buckel von Hughs schwerem Raumanzug festkrallt und ihre Hilfe anbietet. Sie kann nämlich maschinelle Gegner, aber auch einiges an Elektronik in der Station, hacken und somit schwächen. Auf das Gameplay heruntergebrochen bedeutet das: Setzt das Mädchen zum Hack an, müsst ihr auf einem extra eingeblendeten Mini-Bildschirm den Cursor von Feld zu Feld bis zu einem bestimmten Punkt bewegen. Auf dem Weg dorthin schwächt ihr die Defensive und richtet bei Erfolg starken Schaden anrichten.

Klingt erst einmal kompliziert und man muss es vielleicht selbst spielen, um völlig zu durchblicken – es handelt sich quasi um Mini-Mini-Spiele als Quicktime-Events. Die Herausforderung war es für mich, im Kopf umzuschalten, wann ich hacke und wann ich aktiv angreife. Nachdem ich das verinnerlicht hatte, war mir sofort klar, dass wir es in Pragmata mit einem völlig neuartigen, fast schon revolutionären Kampfsystem zu tun haben – auch wenn sicher nicht jede*r damit warm werden wird.

Lesetipp: Die Spiele aus der Opening Night Live im Überblick

Was steckt hinter Dianas Erscheinung?

Die Symbiose zwischen dem in dicker Panzerung schwerfällig durch die Gänge stapfenden Hugh und der zierlichen und barfüßigen Diana mit ihrer wallenden Haarmähne stimmt nicht nur im Kampf – auch auf persönlicher Ebene harmonieren die beiden schnell zusammen. Auf der Story-Ebene würde es mich nicht wundern, wenn eine Art Vater-Tochter-Beziehung entsteht; zudem würde mich interessieren, ob es eine Erklärung gibt, warum gerade diese Erscheinungsform des Cyborgs gewählt wurde.

Hugh kann selbstverständlich zwischen mehreren Waffen wie einem starken, aber langsamen Strahlengeschütz und einer Lähmungskanone wählen; zudem gibt es Komponenten, die Diana beim Hacken helfen und nach dessen Erfolg noch mehr Vorteile für euch freischalten. Im Kampf weicht ihr aus oder schwebt dank Schubdüsen eine Weile in der Luft.

Wer auf Third-Person-Shooter mit Science-Fiction-Setting steht, ist bei Pragmata gut aufgehoben. Durch die Hacking-Komponente bekommt das Ganze jedoch auch einen neuartigen Twist, der eine ganz neue Zielgruppe ansprechen könnte. Wer dagegen beklemmenden Survival-Horror in den unendlichen Weiten des Alls sucht, wird an anderer Stelle fündig.