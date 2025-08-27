Reanimal angespielt: Bedrückender Horror der Little Nightmares-Macher greifbar wie nie

Für Fans von Little Nightmares brechen rosige Zeiten an: Nicht nur erscheint im Oktober der dritte Teil, auch das neueste Werk der Entwicklungsteams Tarsier Studios – die Macher der ersten beiden Grusel-Plattformer – steht in den Startlöchern: Reanimal.

Schon in den ersten Momenten des Debüt-Trailers war klar, aus wessen Feder das Spiel entspringt und wen es ansprechen soll. Dennoch wird in Reanimal noch stärker die düstere Note angeschlagen: In einer Anspielsession auf der gamescom habe ich mich dazu mit Tarsier Studios CEO Andreas Johnsson und Narrative Director Dave Mervik getroffen.

Reanimal: Doppelter Schrecken im Couch-Koop

Mit Zweiterem bin ich zusammen in das Spiel gestartet, denn – und das sei jetzt schon als großer positiver Punkt vermerkt – man kann Reanimal zu zweit spielen; sowohl online als auch im Couch-Koop. Das war in Little Nightmares bisher nicht möglich (der dritte Teil, der derzeit bei Supermassive Games entsteht, bietet immerhin Online-Koop).

Der Grund dahinter ist, dass Spieler*innen das gruselige Erlebnis zu zweit hautnah erleben dürfen sollen – so wie man sich auch beim Schauen eines Horrorfilms gemeinsam gruselt. In Reanimal gibt es keinen Splitscreen: Man soll sich nicht zu weit voneinander entfernen (auch wenn eine gewisse Distanz bei manchen Rätseln nötig ist) – in der beklemmenden und unheimlichen Umgebung möchte man nah beieinander bleiben.

Die Parallelen zwischen Little Nightmares und Reanimal sind unverkennbar: Ihr bewegt zwei puppenhafte und halb verhüllte Charaktere in einer zunächst trostlosen, von dunklem Blau und Grau beherrschter Umgebung. „Wir haben auch hier wieder darauf geachtet, die Charaktere geheimnisvoll zu halten, ihre Gesichter nicht zu zeigen, damit sie etwas obskur wirken“, erklärt Dave Mervik.

Die beklemmende Atmosphäre ist sofort spürbar; flackernde Lichter, ein verschwindender Schatten – wir befinden uns an einem Ort, an dem schreckliche Dinge geschehen. „95 Prozent der gruseligen Atmosphäre macht die Kamera“, meint Andreas Johnsson lachend. Diese ist natürlich nicht frei wählbar, zeigt immer nur eine bestimmte Einstellung oder Ausschnitte des Levels. „Ihr seht nur so viel, wie ihr sehen sollt.“

Hautfetzen und Knochenlose

Und ich sehe bald schon den ersten Horror-Moment: Ein gesichtsloser Mensch (?) mit großem Loch im Bauch, in das gerade eine dürre Gestalt hinein krabbelt. Später laufen wir durch eine Lagerhalle, in der die Haut von humanoiden Wesen über Planken und aus Kisten in Regalen hängt. Meine Little Nightmares-Erfahrung sagt mir schon: Hier passiert gleich was.

Was genau, das werde ich natürlich nicht verraten. Es scheint wieder verschiedene Abschnitte zu geben, die von einem Thema und einem „Endboss“ beherrscht werden, der während des Kapitels immer in Erscheinung tritt. In diesem Fall ist es eine bizarre und scheinbar knochenlose Gestalt mit grotesk verzerrtem Gesicht, der uns durch ausrangierte Eisenbahnwaggons jagt – der Thin Man aus Little Nightmares 2 lässt grüßen. Auf jeden Fall herrlich gruselig, abstoßend und in gleichem Maße merkwürdig faszinierend.

Die nächste Stufe des blanken Entsetzens

Dass Tarsier Studio in puncto Horrorfaktor eine Schippe drauflegt, wird auch durch das voraussichtliche USK18-Rating deutlich. Oder auch zum Beispiel durch die Figur eines halb ausgeweideten Schweins, das auf dem Regal im Anspielraum steht und das es in einer Collectors Edition zum Spiel dazugibt. Von derartigen oder durch Mutationen entstellte Tiere, wie in den Trailern angeteasert, habe ich jedoch in der Demo noch nichts sehen können.

Da Little Nightmares 3 nun bei Supermassive Games (Until Dawn, The Quarry) entsteht, sei das für Tarsier Studios „die Chance, etwas Neues entstehen zu lassen, eine neue IP zu etablieren“, so die beiden Entwickler. Gleichzeitig sind sie „stolz darauf, dass etwas, das wir erfunden haben, woanders so hervorragend weiter geführt wird“, erklären sie auf meine Nachfrage mit Blick auf Little Nightmares 3. Es habe mehrere theoretische Szenarien gegeben, vor denen sie gewissermaßen Angst gehabt hätten – was sie jedoch bisher davon gesehen haben, sehe fantastisch aus.

Zwischen den Zeilen höre ich jedoch da heraus, was auch ich nach dem Anspielen von mittlerweile beiden Spielen denke: Für Genre-Fans könnte der Studiowechsel von Little Nightmares ein Segen sein, bekommen sie doch in naher Zukunft zwei atmosphärische und spannende Titel binnen kurzer Zeit vorgesetzt. Während Little Nightmares 3 am 10. Oktober erscheint, kommt Reanimal in 2026.