Wie Baldur’s Gate 3 – aber im Real Life: Warum auch ihr unbedingt mehr Dungeons & Dragons spielen solltet

Baldur’s Gate 3 beförderte die Larian Studios im Jahr 2023 auf den eisern umkämpften Thron der Spieleschöpfenden, schlug das riesige Rollenspiel, angesiedelt an der Schwertküste Faerûns, doch nur so ein wie ein Feuerball im hölzernen Schutzschild der immer kreativloseren Konkurrenz. Während der Titel fast schon im Vorbeistolzieren sämtliche prestigeträchtige Preise, die die Welt der Videospiele zu bieten vermag, einsackte, öffnete er vor allem Tür und Tor für eine ganz andere, aber verwandte Form des Rollenspiels: Dem Pen & Paper.

Kein Wunder, immerhin fußt das Fantasy-Epos des belgischen Entwicklerinnen- und Entwickler-Teams ja auch auf dem Universum des wohl bekanntesten Vertreters seiner Art: Dem von Wizards of the Coast vertriebenen Dungeons & Dragons, das schon seit Jahrzehnten von Fans aus aller Welt gespielt wird und mehr und mehr aus dem spärlich beleuchteten Hobbykellerchen an den gut gefüllten Wohnzimmertisch der Massen findet. Auf Wizards exklusive Einladung hin folgten auch wir von 4P.de endlich dem Ruf der Abenteuerinnen und Abenteurer und ließen uns auf eine vergleichsweise kurze, aber nicht minder launige Partie mit Stift und Papier bewaffnet ein, um zu sehen, was hinter der Faszination des „Real Life-Rollenspiels“ steckt…

Auf eine Partie Dungeons & Dragons in der Berliner Tafelrunde: Ein Erfahrungsbericht

Bereits aus weiter Ferne konnten wir sie erspähen, die riesige Schar spielwütiger Fantasy-Fans, die am Eingang der Berliner Tafelrunde – einem in mittelalterlichem Look and Feel gehaltenen Lokal, in dem herzhafte deutsche Speisen mit Dolchen als Besteck verköstigt werden können, während Jongleure und Minnesänger für die passende Unterhaltung sorgen – auf den Beginn ihres ganz eigenen Pen & Paper-Abenteuers wartend, geduldig auf der Stelle tritt.

Ein Blick ins Innere der Berliner Tafelrunde.

Schon auf dem Weg durch den U-Bahnhof hefteten wir uns einfach an einen an einen Magier erinnernden Mann mit langem Zopf, Gesichtsschmuck und Runentattoos, die nur von seinem seidenen Mantel im wehenden Wind verdeckt wurden. Völlig klar: Das muss ein Dungeons & Dragons-Liebhaber sein, den es ebenso wie uns in die liebevoll gestaltete Taverne mit Eckkneipen-Flair in der Nachodstraße mit der Nummer 21 verschlägt.

Dort angekommen erwartet uns der erste Schock: Als hätte man uns mit einem fetten Malus auf unseren Charisma-Wert belegt, weiß zunächst einmal niemand davon, dass man uns heute als geladene Gäste erwarten hätte sollen. Doch den Bemühungen des sichtlich gestressten Spielleiters und einem kritischen Rettungswurf mit unserem D20 sei Dank, gelang es uns letzten Endes, doch noch einen Weg an einen der gut besuchten, urigen Holztische des gemütlichen Gasthauses zu finden. Insgesamt rund 50 Fantasy-Vernarrte finden an diesem Berliner Sonntagnachmittag bei Kerzenschein an eben jenen Platz, dementsprechend munter ging es während der Partien dann auch zu.

An urigen Holztischen, zwischen Kerzenschein und Wildtierfellen, nahmen wir Platz.

Nach kurzer Vorstellungsrunde der äußerst erfahrenen Dungeon Master, die alle ihr ganz eigenes Abenteuer für die Spielenden ersonnen hatten, verteilte sich die Menschenmenge rund um den gesamten Raum und wir konnten endlich damit beginnen, die ersten Würfel zu werfen. Als mehr oder minder blutige Anfänger – hatte ich doch tatsächlich zuvor noch nie einen anderen Würfel als einen sechsseitigen in der Hand, während Kollege Sören bereits seit zwei Jahren in einer Online-Kampagne die Klingen kreuzt und sich die Zaubersprüche um die Ohren feuert – baten wir unseren Spielleiter Janis ebenso wie unsere Gefährtin und die beiden weiteren Gefährten darum, es ruhig und behutsam mit uns anzugehen.

Nach kürzester Zeit füllten sich die Tische mit spielwütigen Fantasy-Fans.

Auch dieses Mal war uns das Glück zugewandt, hätten wir doch weder auf einen besseren, erfahreneren sowie leidenschaftlichen Dungeon Master, der unserem Abenteuer allein mit seinen stets gut gewählten wie weisen Worten in jeder noch so verzwickten Situation das Leben förmlich einhauchte, noch auf fantasievollere wie ebenso rücksichtsvolle Mitspielende hoffen können.

Hier offenbarte sich direkt zu Beginn eine riesige Stärke des „realen Rollenspiels“, sorgte die lockere, aber spannungsgeladene Atmosphäre am Tisch doch für ein wohliges Knistern in der Luft, welches ich so sonst nur vor einem Schlachtzugabend in der World of Warcraft kannte – allerdings mit einer meilenweiten Distanz zwischen mir und meinen tapferen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Hier saß man sich direkt gegenüber, scherzte, lachte und fantasierte mit völlig Fremden – die innerhalb der knapp vier Stunden, die das Abenteuer andauerte, fast schon wie Freunde zu wirken begannen.

Mit Flammenschwert, Feuerpfeil und Chaosblitzen gegen die brachialen Bestien

Nach einem recht knappen Studium der ausgefeilten Charakterbögen entschied ich mich dazu, in die Brigantine des mit Magie beseelten Kämpfers Vincent van Dyke zu schlüpfen, während Kollege Sören sich das Gewand der Hexenmeisterin Rhiannon Arista-Avella überstreifte. Begleitet wurden wir von einem schießwütigen, zwergischen Waldläufer, der nach den ersten Runden schon kein Scheunentor mehr traf, einem äußerst selbstbewussten Zauberer, der mit viel Denkarbeit schnell zum führenden Strategen der Gruppe avancierte und einer umso stilbewussteren Schurkin – die zu meinem persönlichen Leidwesen die Rolle meiner Schwester Valeria, der ich spürbar mehr als überdrüssig zu sein schien, hervorragend ausfüllte.

Charakterbogen, Würfel und Regelbuch: Alles, was man für eine Partie Pen & Paper eben so braucht!

Angesiedelt war unsere von D&D-Mastermind Janis (der ganz nebenbei als Tontechniker an einer Reihe Pen & Paper-Hörspiele mitwerkelt) erdachte Story in einer postapokalyptischen, finsteren Welt, die mich streckenweise an die weltberühmte Hexer-Saga des polnischen Autoren Andrzej Sapkowski erinnerte, die dem breiteren Publikum vor allem durch das preisgekrönte The Witcher 3: The Wild Hunt sowie der entsprechenden Netflix-Adaption bekannt sein dürfte. Wie aus dem Leben gegriffen begannen wir unsere Reise in einer mittelalterlichen Taverne, deren Gäste bereits vom Heulen der nahenden Bestien erschauderten, während wir uns einen Plan zurechtlegten, die hereinstürmenden Ungetüme von den unschuldigen Bürgerinnen und Bürgern nach allen Regeln der Kunst fernzuhalten.

Auf die weisen Worte unseres Zauberers folgte der Tatendrang unseres Zwerges, der dazu anhielt, Tür und Tor der Schenke zu verbarrikadieren und hinter umgekippten Tischen, dem brusthohen Tresen oder auf den Treppen in Richtung des Obergeschosses Zuflucht zu suchen, während ich mich als furchtloser Tank in die Mitte des Schankraumes warf, um mit lodernder Klinge im Getümmel der Schlacht möglichst viel Schaden von meiner Gruppe abzuwenden. Nachdem die knarzende Tür unter dem Druck der brutalen Brut zerbarst, zauberten, schlitzten und schossen wir voller Inbrunst mit allem, was die Würfel hergaben – zu unserem vollen Erfolg.

Alle Zivilisten konnten evakuiert werden, sogar die sichtlich merkwürdig anmutende Tochter der Carpenter-Familie, die das Objekt der Begierde in den Augen der Bestien zu sein schien, schaffte es, sich durch die Kellertür in die Kanalisation zu retten. Unsere Flucht führte uns in eine gottverlassene Kapelle, in der sich uns ein unsägliches Schauspiel der Blutrünstigkeit offenbarte, waren die dort sonst so friedvoll betenden Mönche doch zu einem unheilvoll unwirtlichen Haufen aus faulendem Fleisch und Knochen aufgebahrt.

Selbst die erfahrensten Abenteuer kommen ohne gestärkten Magen nicht weit. Stilecht wird in der Tafelrunde mit Dolchen gespeist.

Nach einem kurzen Päuschen – in dem Speis und Trank in Form einiger sattmachender Schnitten Brot und einer köstlichen Platte bestehend aus (wahlweise) Käse oder Wurst, ein paar Oliven sowie Salzstangen und Getränken zu einem durchaus fairen Preis von rund 25 Euro seitens der unfassbar herzlichen Schankmaid gereicht wurde – beratschlagten wir auch schon wieder, wie wir mit der neuen Situation umgehen sollten. Nur kurz darauf wuselten unsere Spielcharaktere schon wieder durch das gruselige Gotteshaus, darauf aus, sämtliche Kerzen zu entzünden und einen großen Bogen um den Kreuzweg, auf dem ja noch immer der Leichenhaufen vor sich hin faulte, zu machen.

Das Grande Finale und warum auch ihr euch nicht vor eurer ersten Pen & Paper-Partie scheuen solltet

Obwohl gerade noch ein wohlig warmer Windzug von dem Hoffnung spendenden Kerzenschein zu uns herüberwehte, dauerte es nicht lang, ehe uns auch schon das angsteinflößende Über-Biest gegenüberstand: Ein fast nicht zu fassender, wirbelnder Strom aus Blut, der sich in Form eines sprudelnden Scheusals vor uns manifestierte. Völlig verängstigt belegte uns die Kreatur direkt einmal mit dem Frightened-Malus, der es uns zunehmend erschwerte, Schaden auszuteilen. Vor allem unser zu Beginn noch so mutiger Zwerg hatte ganze Runden lang die Hosen voll und flüchtete letzten Endes aus dem Mittelpunkt des Geschehens, um neuen Mut zu sammeln.

Auch unsere vorher so selbstsichere wie stichfeste Schurkin war dem Ungetüm weder mental noch körperlich gewachsen, sodass auch sie unter der Angst, welche die Kapelle nur so durchdrang, ordentliche Einbußen ihrer Kampfeskraft hinnehmen musste. Erst nach Runden der Erschütterung vermochten die beiden wieder, aktiv am Kampfgeschehen teilzunehmen, was sie allerdings zu keiner Sekunde davon abhielt, uns mit nützlichen Ratschlägen und motivierenden Jubelschreien bei jedem Hit zu unterstützen.

Letzten Endes war die Bestie einer verheerenden Kombination aus einem feurigen Drachenodem, zischenden Chaosblitzen und einer gewaltigen Portion Teamwork aber keineswegs gewachsen, sodass wir sie nach Minuten des Zitterns und Zähneknirschens und einem gut gezielten, finalen Spruch unseres Zauberkünstlers in die Knie zwingen konnten. Erneute Jubelschreie, ein tosender Applaus und gegenseitig zustimmendes Nicken, den Triumph davongetragen zu haben, verkündete durch die gesamte Tafelrunde hinweg unseren strahlenden Sieg.

Die Stimmung war von Anfang bis Ende ausgelassen – dafür sorgten auch die erfahrenen Spielleiter zu einem maßgeblichen Teil.

Dank meiner in Anfängerglück nur so getränkten Würfel gelang es mir sogar, trotz Tank-Rolle keinen einzigen Punkt Schaden über die gesamte Partie hinweg einzustecken, wich ich jedem Klauenschwung der feindlichen Horden doch ganz mühelos aus. Sören sprang dem Tod mithilfe seiner Eisrüstung nicht nur einmal von der Schippe, während unser Sorcerer, zumindest zeitweilig und an meinem Ehrgeiz als Schild der Gruppe nagend, das Zeitliche segnete.

Alles in allem hatten wir einen ganzen Nachmittag voller Spaß, der trotz mangelnder Erfahrung mit Dungeons & Dragons oder dem Pen & Paper-Kosmos, die lediglich von zahllosen Stunden, die ich in Baldur’s Gate 3 verbracht habe um etwas „Grundwissen“ erweitert wurde, keinen Abbruch fand. Vor allem mit einem erfahrenen Dungeon Master wie Janis an der Seite, der das immer populärer werdende Hobby bereits seit geschlagenen zwölf Jahren verfolgt und dem wir an dieser Stelle noch einmal unseren Respekt für die aufgebrachte Geduld aussprechen wollen, aber auch auf eigene Faust und mit etwas Zeit findet man tatsächlich wesentlich besser in das Rollenspiel im echten Leben, als ich es mir überhaupt erträumt zu wagen hätte.

Dank gebührt natürlich auch Wizards of the Coast, deren Einladung wir das einmalige Erlebnis überhaupt zu verdanken haben. Dies soll gleichermaßen ein Aufruf an euch alle sein, die bereits seit geraumer Zeit damit liebäugeln, einmal selbst einen Fuß in die faszinierende Welt einer Dungeon & Dragon-Kampagne zu setzen: Spielt mehr Pen & Paper! Den Spaß, den ihr am Tisch (oder wahlweise auch Online) mit euren Freunden – oder gar völlig Fremden – erlebt, kann euch kaum ein anderes Spiel auf vergleichbare Weise herüberbringen. Wagt ihr es nicht, euch direkt ins Getümmel zu stürzen, hilft es aber auch, zuvor mit Larians von uns im Test nur so mit Lob gepriesenem Rollenspielriesen Baldur’s Gate 3 eine erste Erfahrung zu sammeln. So oder so werdet ihr es nicht bereuen, ihr habt unser Wort!

Quellen: Tafelrunde Berlin, Wizards of the Coast