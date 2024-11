Wie Resident Evil: 9 Spiele jetzt kostenlos ausprobieren – die besten Horror-Games zu Halloween

„Wir haben doch keine Zeit!“, pflegte TV-Ulknudel Stefan Raab zu sagen – und dieser Satz hat auch im Alltag von Gamer*innen durchaus seine Richtigkeit. Triple-A-Releases dort, knuffige Indie-Games hier, eine Partie FIFA mit Freunden und Familie da drüben … wer hat da noch das Pensum parat, sich nach großen oder kleinen (oder mittelgroßen) Geheimtipps umzusehen?

Niemand natürlich. Und weil ihr nicht niemand sein, sondern unsere Leser*innen, zerre ich ganze neun Demos zu Horrorspielen ins Licht, die so gut zu Halloween passen, wie die Eishockeymaske zu Jason Voorhees. Gestatten: Zehn minus eins Demos zu Grusel-Spielen, die auch und gerade Fans von Resident Evil und anderem Survival-Horror-Krimskrams gefallen könnten. Auf meinem persönlichen Turm der Schande jedenfalls liegen diese kostenlosen Demos auf Steam ganz oben – die Wenigsten habe ich bisher gespielt. Ihr wisst ja, wie das mit der Zeit ist.

Them and Us: Survival-Horror nach klassischer Bauart

Them and Us sieht aus und spielt sich wie ein Survival Horror klassischen Bauplans – inklusive Panzersteuerung und festen Kameraperspektiven. Einerseits. Andererseits überraschen euch ausgewählte Szenen mit einer First-Person-Perspektive, respektive wird aus der Schulterperspektive heraus gezielt. Ihr spielt eine Frau namens Alicia, die nicht nur die Wahrheit über ihre Vergangenheit aufdecken darf. Darüber hinaus setzt sich unsere Heldin schießwütig gegen lebende Untote oder gefräßige Hunde zur Wehr. Das Hauptspiel wurde bereits 2021 veröffentlicht, die Bewertungen auf Steam fallen „größtenteils positiv“ aus.

Mit Gruselstimmung, Rätselpassagen und bissigen Zombies, wirkt Them and Us wie die kleine Schwester von Resident Evil.

Tormented Souls: In den Fußstapfen von Resident Evil

Wieder feste Kameraperspektiven und klassischer Horror angelehnt an das erste Resident Evil oder die Alone in the Dark-Reihe, das ist Tormented Souls. In der Rolle der Protagonistin Caroline Walker untersucht ihr den Fall eines hopsgegangenen Zwillingsgeschwisterpaars – wacht mitten in der Nacht in einer Badewanne auf, verkabelt mit ramponierten, medizinischen Gerätschaften. Dass das 2021 erschienene Tormented Souls von finanziellem Erfolg gekrönt war, dafür spricht ein in den Startlöchern stehender Teil zwei – erscheinen soll Tormented Souls 2 bereits nächstes Jahr. Die Demo zum ersten Part lockt auf Steam.

Der Trailer zu Tormented Souls beschwört eine angenehm unangenehme Stimmung, wie sie Genre-Fans zupasskommen dürfte.

Fear the Spotlight: Grusel für die Stranger Things-Crowd

Wer eine Vorliebe für in amerikanischen Highschools angesiedelten Horror hat, oder den Schauplatz einer schwarzen Komödie wie „Tötet Mrs. Tingle!“, sollte Fear The Spotlight unter die Lupe nehmen – oder besser: ein Scheinwerferlicht auf den 2023 veröffentlichten Titel lenken. Aus der Third-Person-Perspektive heraus, schleicht ihr als Vivian und Amy nach Schulschluss durch die gar nicht mal so sonnige Sunnyside High – um mit den Nachwehen einer missglückten Séance zurechtzukommen. Die Rezensionen auf Steam sind zwar spärlich, fallen aber sehr positiv aus.

Bevor ihr euch den Trailer unter die Netzhäute schiebt, beachtet: Fear The Spotlight wurde von Blumhouse Games herausgegeben, der Gaming-Sparte von Blumhouse Productions (Insidious, Parnormal Activity). Grusel in kompetenten Händen, also.

We Harvest Moons: Farming-Sim trifft Horror-Hütte

Eine kommender Genre-Hybrid ist We Harvest Shadows. Wer schon immer mal wissen wollte, was dabei herauskommt, wenn Landwirtschaftssimulation und Horror eine Liaison eingehen, sollte mal in die Demo des noch unveröffentlichten Schattenschnitters reinschnuppern. Gesteuert wird ganz immersiv aus der Egoperspektive. Ihr übernehmt die Kontrolle von Garrett, einem Aussteiger, der sich von seinem bisherigen Leben lossagt, als Selbstversorger eine Farm bestellt. Tagsüber arbeitet ihr fleißig eure To-do-Liste ab – Reparaturen am Haus, sich um Nutztiere kümmern und Ähnliches.

Nachtsüber wird’s weniger beschaulich – und ihr macht Begegnungen der paranormalen Art. Für den Heros dieser allegorisch erzählten Horror-Geschichte, ist Schweigen nicht Gold, vielmehr Platin – und des Nachts werden aus Schatten Monster.

KARMA The Dark World Demo: 1984 im Spiegelkabinett

Wer auf Psyhco-Thriller steht, auch dem Genre Walking Simulator nicht abgeneigt ist, sollte KARMA: The Dark World eine Chance geben. Als Protagonist werdet ihr damit betraut, die mysteriösen Ereignisse rund um das sogenannte Winston-Institute zu untersuchen. Ihr seid Spion Daniel McGovern, erkundet ein dystopisches Ostdeutschland des Jahres 1984 – voll Massenüberwachung, strikter Sozialordnung und einer das Paradies in Aussicht stellenden Droge. Klingt spannend? Fanden auch über 100 Rezensenten auf Steam, deren Werturteil insgesamt sehr positiv ausfiel. Demo ausprobieren empfohlen!

Wer wissen will, wie ein Spiel aussieht, bei dem 1984, der Klassiker der dystopischen Literatur, und David Lynch-artige Sensibilität aufeinanderprallen, sollte sich den Trailer zu KARMA: The Dark World gönnen.

Alisa: Alice im Puppenland

Alisa hat schon 2021 den Tag ihrer Veröffentlichung gefeiert – doch wer in den tiefsten 90ern mit den Survival Horror-Urmüttern Alone in the Dark und Resident Evil großgeworden ist, wird mit diesem Titel in die Zeit zurückgeworfen. Hölzern wirkende Animationen, geschmackvoll sich über den Bildschirm ausbreitender Pixelbrei, erwarten euch in diesen fiktionalisierten 1920er-Jahren. Ihr seid eine Agentin namens Alisa, die einem gesuchten Kriminellen hinterherjagt, dabei in einem viktorianischen Anwesen landet – dort von mechanischen Puppen terrorisiert wird.

Neben klassischem Survival-Horror-Gameplay, dürft ihr euch auf schrägen Humor und einen Schwierigkeitsgrad auf Soulsborne-Niveau gefasst machen. Fast 1.000, unterm Strich sehr positive Rezensionen auf Steam, sprechen für Alisa – und die kostenfreie Demo.

Cult of Blood: Feeling wie bei Ashley J. Williams

Habt ihr schon immer mit Ash Williams, dem dezent inkompetenten Helden aus den Evil Dead-Filmen, sympathisiert? Falls dem so ist, solltet ihr euch ziemlich zügig an die spielbare Demo zum noch nicht als Vollversion erschienenem Cult of Blood heranwagen. Denn das, was Dusty Box da in einem finsteren Dorf zwischen noch finsteren Wäldern aus dem sprichwörtlichen Hut zieht, erinnert atmosphärisch an die frühen Gruselfilme eines Sam Raimi (Spider-Man).

Okay, flotte Sprüche wie „This is my boomstick!“ kommen dem von euch gesteuerten Polizisten nicht über die Lippen. Dafür dürft ihr ein mysteriöses Ritual aufdecken. Ganz ehrlich: Cult of Blood spricht mich innerhalb dieser Auflistung noch am wenigste an, aber hey, der Trailer bringt spaßige Action.

Heartworm: TV-Flackern aus dem Herz der Finsternis

Heartworm ist ein Retro-Horror-Geheimtipp für Fans der 90er-Klassiker – wie sollte es anders sein? Ihr spielt als Sam, die in einer mysteriösen Vorstadt auf der Suche nach einem Haus ist, welches Kontakt zu Verstorbenen ermöglicht. Düstere Lichtgestalten, (nicht zu) hakelige Panzersteuerung und pixeliger Rauschfilter bringen echtes Survival-Horror-Feeling. Ihr wechselt zwischen Schulterperspektive (Zielen und Schießen) und klassischer Steuerung (gehen und rennen).

Die kurze Demo euphorisierte mich mit einer fürstlichen Grusel-Atmosphäre – wie ich euch in meiner Kolumne zum von Resident Evil & Co inspiriertem Titel ausführlich erzählt habe. „Film ab!“ für den Trailer.

Tempus Triad: Permudadreieck in einem Land vor unserer Zeit

Tempus Triad pinselt einen dezenten Jurassic-Park-Anstrich auf die Survival-Horror-Palette: Wie in Dino Crisis stolpert ihr durch eine Militärbasis, kämpft euch durch Nebelbänke – und werdet von Dinosauriern beschattet, die euch zum Fressen gernhaben. Das Highlight der Demo auf Steam? Ein Therizinosaurus, dessen Klauen wie bei Freddy Krüger persönlich aufblitzen. Der einzige Ausweg: Blickkontakt halten und rückwärts durch das Container-Labyrinth manövrieren – sonst verarbeitet euch der Kollege zu Konfetti.

Trotz unfertig wirkender Demo bringt Tempus Triad die Grusel-Atmosphäre gut rüber. Ein Mix aus Erkunden und Action, der Appetit auf den voraussichtlich Release Anfang 2025 macht.

Jetzt seid ihr dran! Mit etwas Zeit auf der Uhr und Spieltrieb in den Knochen probiert ihr euch durch diesen bunten (eigentlich vermoderten) Blumenstrauß – entdeckt vielleicht direkt euer nächstes Lieblingsspiel. Welche bessere Jahreszeit als Herbst gibt es, um sich dem gepflegten Grusel hinzugeben? Während ich diesen Artikel schreibe, kündigt Herr Raab sein erneutes Mitwirken beim Eurovision Song Contest an. Mehr retro, passend zu den Demo-Vorschlägen hier oben, geht’s kaum. Ach, aber bevor “Wadde hadde dudde da?” doch lieber ein paar Zombies den Weg zurück in den Sarg zeigen.

Apropos Survival Horror: Die Vorzeichen stehen auf Resident Evil 9 – auch, wenn wir bislang kaum einen Bissen wissen.

Quellen: YouTube / @Tendogames, @PlayStation, @IGN, @Cult of Blood, @Vincent Adinolfi, @Mendesz