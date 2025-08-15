Nintendo Switch: 7 der teuersten und seltensten Spiele

So gut wie alle Nintendo Switch-Spiele befinden sich noch im freien Verkauf und sind daher nach UVP bepreist. Allerdings kursieren auch einige limitierte Auflagen und Sammlereditionen bestimmter Titel, die es nur in geringer Stückzahl und für horrende Summen zu erstehen gibt. Wir stellen euch sieben davon vor. Die Angaben der Kosten beziehen sich auf den Stand vom August 2025. Künftige Verkäufe könnten unterschiedlich ausfallen, vermutlich aber nur noch kostspieliger, da die Rarität weiter steigt.Credit: Matthieu Tuffet – stock.adobe.comThe Legend of Zelda: Breath of the Wild zählt bereits im standardmäßigen Verkauf zu den höherpreisigen Titeln. Bei einer physischen Kopie der Limited Edition allerdings steigen die Kosten nochmal deutlich. Die komplette Box wird auf ebay für Preise beginnend bei 200 angeboten.Credit: NintendoBayonetta ist bekannt für derbe Action. Nicht nur das Spiel selbst, sondern ganz speziell die gleichnamige Protagonistin. Wer besonders von ihr angetan ist, wird sich vielleicht die Non-Stop Climax Edition aufstellen wollen. Für die blecht ihr aber bereits gebraucht knapp 230 Euro.Credit: Platinum Games / NintendoWenn ihr Pokémon Schwert oder Schild spielen wollt, bekommt ihr die beiden Titel sowohl online als auch im Handel für den normalen Preis angeboten. Sucht ihr aber nach der Doppelpack-Edition, startet diese gebraucht bereits bei 180 Euro, neu werden schon eher 250 Euro fällig.Credit: Nintendo / The Pokémon CompanyMit Persona 4 Golden ist das berühmte JRPG von Atlus erstmals auch auf die Nintendo Switch gerutscht. Besonders leidenschaftliche Fans könnten in Versuchung geraten, die Midnight Channel Edition schnappen zu wollen. Dafür müsst ihr aber mindestens 350 Euro locker haben.Credit: Atlus / SegaCeleste ist ein charmantes Jump’n’Run-Spiel, das ihr für schlappe 19,99 Euro im Nintendo eShop kaufen könnt. Falls es für euch die Collector’s Edition sein soll, greift ihr deutlich tiefer in die Tasche. Stellt euch auf Summen ab etwa 370 Euro aufwärts ein.Credit: Maddy Makes Games / Matt Makes Games Inc.Outlast gehört zu den wohl krassesten Horrorspielen überhaupt. Krass ist daran außerdem das Preisschild für die Murkoff Aktentasche Edition, welche es nicht unter knapp weniger als 700 Euro zu erstehen gibt. Selbst die etwas günstigere Limited Run Edition findet man nicht unter 100 Euro.Credit: Red BarrelsCult of the Lamb ist nicht so hochpreisig wie Nintendos eigene Exklusivtitel auf der Switch. Doch wenn es um die True Believer Edition geht, übertrifft das Spiel in Bezug auf die Kosten die meisten anderen mit großem Abstand. Aktuell findet sich nur ein Exemplar auf ebay, das stolze 899 Euro teuer ist.Credit: Devolver Digital / Massive Monster