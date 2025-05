Nintendo Switch: Diese 5 Spiele sind erst ab 18+

Schon seit sieben Jahren sorgt Nintendo mit der Switch auf verschiedenste Arten und in unterschiedlichsten Genre für Unterhaltung. Und während über die längst überfällige Nachfolgegeneration heiß spekuliert wird, erfreuen sich die aktuellen Geräte und die zahlreichen dazugehörigen Spiele einer ungebrochenen Euphorie.

Dabei sollte die Switch mit ihren verspielten und farbenfrohen Designs allerdings auf keinen Fall mit einem „Spielzeug“ für Kinder verwechselt werden. Denn obwohl man bei Hersteller Nintendo viel Wert auf Familienfreundlichkeit legt, gibt es auch ausreichend Titel, die in die Kategorie USK 18+ fallen.

Nintendo Switch: 5 Spiele für Erwachsene

Wer jetzt hauptsächlich an freizügige Inhalte und viel nackte Haut denkt, liegt falsch. Die genannten Titel können Themen behandeln, die für Kinder oder jüngere Spieler generell nicht geeignet sind. Dazu zählen beispielsweise grafisch dargestellte Gewalt, verstörende Geschichten oder auch Horrorspiele. Aber auch tiefgründige und inhaltliche herausfordernde Nintendo Switch-Spiele gehören dazu und sind in den erfahrenen Händen von Gamerinnen und Gamern eine Menge wert.

Seid ihr also auf der Suche nach spannenden und fesselnden Nintendo Switch-Spielen für Erwachsene, findet ihr unter den folgenden Vorschlägen sicher einige lohnenswerte Exemplare. Denn: Nicht ohne Grund hat die Popularität der Konsole neben all den großartigen Games für die breite Masse auch Entwicklerinnen und Entwickler von Titeln mit AO-Rating angezogen. Der entsprechende Katalog ist also enorm.

Lesetipp: Das sind die besten Spiele für Nintendos Switch