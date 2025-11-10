Anno 117: Pax Romana im Test – Mit diesem Spiel übertrifft sich Ubisoft selbst

Schon im vergangenen Jahr wurde der achte Teil der Anno-Reihe angekündigt, nun ist es endlich soweit: Mit Anno 117: Pax Romana wagt Ubisoft Mainz den Sprung aus der Moderne zurück in die Antike und führt uns ins Alte Rom. Endlich also mal ein Anno, dass in meinem absoluten Lieblingssetting spielt.

Der Titel erscheint sechs Jahre nach Release seines Vorgängers Anno 1800, welches durch seine zahlreichen DLCs und Erweiterungen vielen Strategiespiel-Fans ans Herz gewachsen ist. Auch bei Anno 117 hat Ubisoft schon vor dem Release einen Year One Pass angekündigt. Das lässt schon im Vorfeld hoffen, dass Anno 117 ähnlich viel Aufmerksamkeit und Pflege erhalten könnte, wie bereits der Vorgänger.

Bereits im Sommer diesen Jahres konnten Fans auf der gamescom schon mal probeweise die Zehen ins römische Mittelmeerwasser tauchen. Wer die lange Schlange überstanden hat, durfte dabei schon mal testen, wie sich ein Leben mit diagonalem Straßenbau so anfühlt. Seitdem hat Ubisoft noch einmal technisch nachgelegt und die Performance optimiert, sodass Anno 117: Pax Romana auf modernen Maschinen flüssig läuft. Ob das reicht, um mich auch spielerisch zu begeistern, erfahrt ihr in meinem Test.

Anno 117: Pax Romana – Alle Segel gesetzt…

Neben dem klassischen Endlos-Modus, in dem ich entweder Solo gegen vier KI-Gegner meiner Wahl oder im Koop-Modus mit Freunden Zeit und Schiffe versenken kann, bietet Anno 117: Pax Romana auch eine klassische Kampagne mit Tutorials an. Diese lässt sich auch im Koop mit einer weiteren Person bestreiten. Solo starte ich entweder als Marcia oder Marcus.

Goldgelbe Kornfelder, Lavendel und Weingärten prägen die lokale Landwirschaft. Credit: Ubisoft Mainz / Ubisoft / 4P Screenshot

Um meine Rolle als Frau in einer leitenden Position zu erklären, soll ich für meinen kranken Ehemann einspringen, mit welchem mein Charakter zwangsverheiratet wurde. Mir wird die Aufgabe zugeteilt, mit den Befugnissen und der Autorität eines Praetors die Verwaltung der Provinz Latium zu übernehmen.

…und volle Fahrt ins Mittelmeer der Antike

Diese befindet sich im italienischen Mittelmeerraum und präsentiert sich optisch als alles, was ich mir unter einem Inselparadies im Mittelmeer vorstellen kann. Neben ruhigem blauem Wasser und weißen Sandstränden finde ich idyllische Inseln mit grünen Wiesen, Bächen und kleinen Wäldern. Hier werden definitv alle Register für das klassische Italien-Feeling gezogen.

Nachdem ich die Holzversorgung, also den Grundbaustein für die ersten Startgebäude, auf meiner Insel gesichert habe, errichte ich Wohnhäuser für Liberti, die erste Bevölkerungsstufe dieser Provinz. Bei den Liberti handelt es sich um freigelassene Sklaven, deren Grundbedürfnisse sich durch die einfache Verarbeitung von lokalen Ressourcen decken lassen. Diese bilden die Grundlage meiner Stadt und die Kernarbeiterschaft, aus welcher ich Auxiliarkräfte im Krieg ziehe.