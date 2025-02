Avowed im Test: Starkes Rollenspiel-Epos ohne Schnörkel

Entwickler Obsidian Entertainment ist vor allem für sein futuristisches RPG The Outer Worlds und den Fallout-Ableger New Vegas bekannt. Dass sie auch klassische Fantasy können, haben sie unter anderen mit den Pillars of Eternity-Spielen bewiesen. In dessen Welt Eora ist auch Avowed angesiedelt, anstatt isometrischer Draufsicht geht das Spiel in die Ego- beziehungsweise Third-Person-Perspektive.

Ob Avowed in die Riege der großen Rollenspiele aufsteigen kann und was das Spiel vielleicht von anderen Genrevertretern unterscheidet, könnt ihr in unserem Test lesen.

Avowed: Warum Elder Scrolls, wenn ihr Pillars of Eternity haben könnt?

Im Vorfeld war von vielen Seiten zu lesen, dass Obsidian mit Avowed einen „Skyrim-Konkurrenten“ erschaffen will. Persönlich bin ich kein Fan davon, wenn neue Spiele immer gleich mit dem Genre-Primus verglichen werden müssen – zudem stellt sich die Frage, inwieweit man in Konkurrenz mit einem 14 Jahre alten Titel treten will (wenngleich Skyrim sich natürlich weiterhin einer großen aktiven Community erfreuen darf).

Dass diese Vergleiche jedoch nicht völlig aus der Luft gegriffen sind, habe ich in den letzten Wochen häufiger bemerkt. Bekannte und Freunde haben mir nach Sichtung von Trailern und Preview-Videos immer wieder gesagt „Ach, ich dachte, das ist das neue Elder Scrolls?“ oder „Guck mal, das sieht doch aus wie Skyrim, oder?“ Also doch der Griff nach dem Genre-Thron?

„Wie The Elder Scrolls“: Avowed wird sich den Vergleich mit dem einen oder anderen Genrekollegen gefallen lassen müssen, hat aber auch genügend Grundlage, um auf eigenen Füßen zu stehen. Credit: Obsidian Entertainment / Xbox Games Studios (Screenshot | 4P)

Zu Beginn der Story müsst ihr euch erst einmal mit einer guten Schippe Lore befassen. Ihr seid der oder die Gesandte des Kaisers des aedyrianischen Reiches und auf einer Mission, die Ursachen einer mysteriösen Seuche, Traumgeißel genannt, zu erkunden. Diese befällt zunächst den Geist von Lebewesen, bevor sie eine aggressive Verhaltensweise hervorrufen und unschöne Pilze aus dem Körper sprießen lassen.

Euer Problem: Aedyrianer sind in den „Living Lands“, wohin eure Forschungsreise geht, nicht gerne gesehen, zudem gehört ihr zur Rasse der Gottähnlichen, die sich von vielen Leuten mit Vorurteilen konfrontiert sehen. Obendrein ist eure Landfrau Inquisitorin Lödwyn mit ihrer Stahlgarrotte, eine Art militärische Eliteeinheit, angelandet und verfolgt ihre eigenen Ziele – und geht dabei sehr rigoros vor. Als wäre das alles nicht genug, hört ihr im Kopf eine geheimnisvolle Stimme, die euch auf dem Weg leiten will.

In den Dialog treten – immer und immer wieder

Viele Namen, Orte und politische Verflechtungen also, die einem da schon früh entgegenschwappen. Nach und nach blickt man da aber relativ gut durch – dazu trägt auch bei, dass ihr nach der Tutorial-Quest schnell in einer relativ großen Stadt ankommt und euch erst einmal mit Land und Leuten vertraut macht. Dabei trefft ihr mit Kai auch euren ersten Gefährten, der euch mit gutem Rat zur Seite steht.

Nicht selten bekommt ihr vier oder fünf Dialogoptionen zur Auswahl; da will der nächste Schritt wohl überlegt sein. Credit: Obsidian Entertainment / Xbox Games Studios (Screenshot | 4P)

Die Interaktion mit euren Mitstreiter*innen, von denen sich im Laufe des Spiels vier Stück um euch scharren, ist einer der größten Pluspunkte im Spielverlauf. Häufig könnt ihr in Dialogen mit Questgebern eure Gefährtinnen und Gefährten um ihre Meinung bitten, erlebte Abenteuer im nächtlichen Lager Revue passieren lassen oder ihre Einschätzungen zu den Gruppenmitgliedern oder anderen NPCs anhören.

Dabei sind eure neu gewonnenen Freunde in den seltensten Fällen derselben Ansicht, sodass ihr euch nach so manch storyrelevanter Entscheidung von der einen Seite einen Rüffel abholt, während die andere euch absolut beipflichtet. Nie jedoch ist es ein striktes Schwarz-oder-Weiß, sodass bei jeder euch objektiv richtig erscheinenden Entscheidung auch immer ein Geschmäckle mitschwingt.

Der Aumaua-Söldner Kai wird euer erster Mitstreiter und hat so manchen klugen Rat, der euch bei den ersten Schritten in der fremdartigen Welt helfen könnte. Credit: Obsidian Entertainment / Xbox Games Studios (Screenshot | 4P)

In den Gesprächen erfahrt ihr viel über die Welt, ihre Völker, Götter sowie die verschiedenen Regionen. Auch mit Questgebern, in Tavernen oder bei Statthalter*innen der einzelnen Siedlungen könnt ihr sehr ausufernde Gespräche führen. Dabei steht euch eine Vielzahl an eigenen Dialogmöglichkeiten zur Verfügung; einige sind individuell darauf abgestimmt, für welche Profession ihr euch bei der Charaktererstellung entschieden habt, andere können nur mit einem bestimmten Charakterwert auf Macht oder Intelligenz gegeben werden.