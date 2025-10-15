Battlefield 6 im Test: Der beste Multiplayer-Shooter des Jahres ist da

Battlefield 6 ist die Comeback-Story einer Marke auf Abwegen, und es ist die Geschichte eines Konkurrenzkampfes zwischen zwei Shooter-Schwergewichten. Für mich ist Battlefield 6 der beste Multiplayer-Shooter seit Call of Duty: Modern Warfare von 2019. Die Singleplayer-Kampagne erreicht die Klasse nicht ganz.
Aber ohne viel Herumreden: DICE gelingt mit Battlefield 6 ein ganz großer Wurf. Das war dringend nötig, nachdem ihnen mit Battlefield 2042 offensichtlich der Ball aus der Hand gerutscht war. Was die Waffen betrifft, wagt DICE in letzter Minute sogar fast einen Bruch mit dem, was viele Battlefield-Fans erwarten.
Dieser Test ergründet, warum mir das gelegen kommt und erklärt, warum ich dieses Spiel letztlich so gelungen finde. Ob es euch genauso ergeht? Das hängt stark davon ab, ob euch die gleichen Sachen wichtig sind. Finden wir es heraus. Punkt für Punkt.
Info: Wir haben Battlefield 6 im Vorfeld in vordefinierten Playlist-Rotationen auf dem PC gegen andere Journalist*innen und Influencer*innen sowie zeitweise in Bot-Matches gespielt. Unser Update zum Livebetrieb findet ihr auf Seite 6 sowie die finale Wertung im Fazit.
Battlefield 6 – Es beginnt mit Punkt 0: Die Meta-Schlacht
Herbeierzählter Konkurrenzkampf kann nerven. Call of Duty gegen Battlefield ist halt wirtschaftliche Realität, zwei der größten Spielekonzerne ringen um sehr ähnliche Zielgruppen. Und CoD hat seit Modern Warfare im Jahr 2019 die größeren Wirkungstreffer gelandet. Doch zunehmend gehen die CoD-Titel im Laufe eines Jahres einen Weg, den viele Fans gar nicht mögen: bunte, unpassende Skin-Kooperationen (Beavis & Butthead, American Dad) stehen bei Black Ops 6 in der Kritik. Die Fans fürchten, dass die Marke hart den Fortnite-Weg hinabpurzeln könnte.
Jetzt kommt Battlefield 6 mit Anlauf zurück und vermeldet: Hier, guck mal was wir haben. Grimmige, bodenständige Militärästhetik und eine Zerstörung in den Levels, die kein CoD bieten kann. Das diesjährige Call of Duty: Black Ops 7 kann zum Beispiel bei Vorbestellungen auf Steam mit Battlefield derzeit nicht mithalten. BF6 belegt Platz 1 der Steam-Topseller und Rang 3 auf den Wunschlisten. Blops 7 bleibt auf den Rängen 62 und 193 zurück.
Schnell finde ich die Gründe für den Hype um Battlefield 6, aber nicht in der Kampagne.
Punkt 1: Der Singleplayer
Es gibt wieder eine Kampagne in Battlefield 6, eine gar nicht schlechte noch dazu. Aber keine, die mit dem Multiplayer-Modus mithalten kann, auch weil (nur im Singleplayer vorhandene) technische Probleme den Gesamteindruck schmälern.
Die Story kann besonders in diesen Zeiten ein Ausrufezeichen setzen: Die NATO schwächelt, eine Privatarmee greift weltweit punktuell an, die verbliebenen NATO-Staaten nehmen den Kampf auf. In Manhattan stürzen Hochhäuser ein … und hinterlassen Trümmer und ein mulmiges Bauchgefühl.
So richtig vertiefen kann ich mich aber nicht in die Handlung, denn abseits der Cutscenes hinkt Battlefield 6 grafisch seinem schicken Multiplayer stellenweise hinterher. Manchmal ist die Beleuchtung fehlerhaft, dann stören einploppende Helis an einem Schlüsselmoment die Immersion. Etwa die Gesichter der Ingame-Figuren oder Objekte in der Spielwelt sehen durch Beleuchtungsfehler manchmal seltsam flach aus.
