Borderlands 4 im Test: Ein fantastischer Loot-Shooter – mit einer nervigen Schwäche

Die Borderlands-Reihe hatte in jüngster Zeit mit dem einen oder anderen Tiefschlag zu kämpfen – und ja, an dieser Stelle sei die Wunde namens Kinofilm noch einmal aufgerissen. Aber Jamie Lee Curtis hin und Kevin Hart her, am Ende zählt es für die Reihe dort, wo sie am stärksten ist: als Videospiel.

Fast auf den Tag genau sechs Jahre nach dem dritten, wobei es technisch gesehen der vierte Teil gewesen ist, geht es nun mit Borderlands 4 in die wohl größte Runderneuerung des Franchise. Weg von Pandora, hinein in ein ganz neues Abenteuer. Hinfort mit Level-Barrieren und hallo offene Spielwelt. Aber reicht das, um 2025 noch zu begeistern oder ist die Luft aus dem einstigen Vorzeige-Loot-Shooter endgültig aus? Der Test liefert die (viel zu lange) Antwort.

Über den Autoren: Die Borderlands-Reihe erfüllt zwei von Sörens liebsten Videospielbeschäftigungen – Shooten und Looten. Obwohl die Reihe mit dem ersten Teil etwas langsam in Fahrt gekommen ist, zählt unser Tester mittlerweile ein paar hundert Stunden über vier Spiele hinweg – vom Telltale-Spin-Off einmal abgesehen. Eignungstest für Borderlands 4 auf jeden Fall bestanden.

Borderlands 4 im Test: Eine neue Welt voller Fieslinge

Die größte Neuerung für Borderlands 4 ist erst einmal die offensichtlichste, denn es geht auf einen ganz neuen Planeten. Ja, auch im Vorgänger sind die Kammerjäger schon auf anderen Himmelskörpern unterwegs gewesen, aber Pandora hat noch immer die Hauptrolle gespielt. Mit dem an und für sich trostlosen Gesteinsbrocken ist jetzt aber wirklich Schluss.

Stattdessen spielt die komplette Handlung auf Kairos, einem bislang unbekannten Planeten innerhalb der sechs Galaxien. Dort regiert der sogenannte Zeitwächer und hat sein Reich völlig von der Außenwelt abgeschirmt. Blöd, dass ein, sagen wir mal, kleiner Fauxpas von Lilith all diese Unterdrückung aufdeckt. Konnte ja keiner ahnen, dass aus dem Nichts eine mächtige Sirene einen ganzen Mond in die Atmosphäre befördert und dadurch den Schutzschild aufreißt.

„Hey Elpis, warst du nicht mal bei Pandora?“ „Ja, aber dann hat so eine verrückte Sirene mich hier hingeschleudert, ist echt unfassbar“ Credit: 2K Games / Gearbox Software / 4P Screenshot

Zum Vorschein kommt ein eigentlich dystopischer Ort, denn besagter Regierungschef unterdrückt die Bewohner*innen mithilfe von fiesen Nackenimplantaten. Wer nicht hört, wird kurzerhand per Fernschaltung kontrolliert oder gar umgebracht. Alternativ gibt es eine Verwandlung in einen irren Psycho, wenn das Gerät mit Gewalt aus der Wirbelsäule gerissen wird.

In Sachen Handlung sind übrigens satte sechs Jahre seit dem Finale von Borderlands 3 vergangen. Lilith ist verschwunden, die übriggebliebenen Crimson Raiders haben sich zur Crimson Resistance auf Kairos zusammengeschlossen. Zusammen ergeben sie den Widerstand, um den Zeitwächter in seinen fiesen Machenschaften zu stoppen – und natürlich um herauszufinden, was aus der wohl mächtigsten Sirene des Universums geworden ist.

Schön? Ja. Dystopie? Naja.

Aber bleiben wir kurz bei Kairos selbst. Der neue Planet teilt sich in vier große Zonen, die erstmals in der Reihe eine richtige Open World ergeben. Ladezeiten zwischen den einzelnen Regionen, von saftig grünen Landschaften bis eisigen Gebirge und viel Wüste, gibt es nicht – alles ist nahtlos miteinander verbunden. Fast alles. Ein paar Story-relevante Abschnitte finden weiterhin in abgegrenzten Räumen statt, sie bilden aber die Ausnahme.

Laut Gearbox soll Kairos in Borderlands 4 eine Dystopie sein. Ein zwar intakter, aber komplett unterdrückter Planet, in dem sich auf der einen Seite der Widerstand bildet und auf der anderen Seite die mächtigen Truppen des Zeitwächters stehen. Doch, ganz ehrlich: Davon ist die meiste Zeit wenig zu spüren. Zumindest rein optisch ist der Planet hübsch und lädt mit seinen Gebieten zur Erkundung ein, aber eine Dystopie gibt sich nicht wirklich zu erkennen.

Schön ist Borderlands 4 auf jeden Fall. Aber Dystopie? Nun, da müssen wir schon sehr genau hinsehen. Credit: 2K Games / Gearbox Software / 4P Screenshot

Im Grunde genommen fühlt sich Kairos nur wie ein weiterer Borderlands-Planet an. Wie etwas, was auch so auf Pandora hätte sein können. Keine großen Städte, viel freie Landschaft und entweder treffe ich auf Feinde oder auf Anhänger*innen des Widerstands. Normale Bewohner*innen? Vom Zeitwächter unterdrückte Personen? Davon ist kaum etwas zu sehen oder zu hören. Maximal gibt es hier und dort ein paar Audiologs zu finden, aber Gearbox schafft es nicht, die Unterdrückung so abzubilden, wie sie eigentlich beschrieben wird.

Auf Pandora ist das weniger ein Problem gewesen, denn der Planet war immer eine Ausgeburt der Anarchie. Des Chaos. Der völligen Destruktivität des Lebens. Doch Kairos? Hier sollte mehr Angst herrschen. Furcht vor dem allmächtigen Zeitwächter und seiner Armee. Das bleibt aber die meiste Zeit nur gesagt, nicht gezeigt.