Bye Sweet Carole im Test: Eine wunderschöne, bittere Enttäuschung

Als Kind der 90iger-Jahre bin ich noch mit einer ganzen Reihe von Zeichentrick-Klassikern aufgewachsen: Ob Aladdin, König der Löwen, Die Schöne und das Biest oder natürlich auch Schneewitchen oder Alice im Wunderland – sie alle flimmerten früher oder später über den ollen Röhrenfernseher. Sehe ich sie heute, weckt der Stil nostalgische Erinnerungen.

Bye Sweet Carole orientiert sich genau an jener Zeit, in der bei Disney noch alles handgefertigt wurde. Wer nur Trailer oder Screenshots erblickt, weiß sofort, was gemeint ist: Das von Little Sewing Machine entwickelte Adventure sieht schlicht und ergreifend wie ein Old School-Zeichentrickfilm aus. Unter seiner zeitlos wirkenden visuellen Darstellung geht dem Titel aber schon sehr früh die Puste aus.

Bye Sweet Carole: Auf in eine märchenhafte Horror-Welt

Sprechen wir aber zuerst über die Prämisse: Bye Sweet Carole erzählt von Lana Benton, die im frühen 20. Jahrhundert ins Internat Bunny Hall geht. Dort sollen junge Frauen zu anständigen Damen erzogen werden – na ja, zumindest nach den Maßstäben, die damals geltend waren. Wer nicht spurt, etwa in dem Unsinn geträumt wird oder Widerworte ertönen, bekommt Konsequenzen in Form von Keller aufräumen oder übelriechendem Essen zu spüren.

Lana gefällt das ganz und gar nicht und zu allem Überfluss ist auch noch ihre beste Freundin, die im Titel stehende Carole Simmons, eines Tages und völlig aus dem Nichts verschwunden. Nachdem sie einen Brief zu fassen bekommt, macht sie sich auf der Suche nach ihr, muss aber mit Widerstand rechnen. Einerseits von Seiten der Obrigkeiten des Internats, andererseits von einer düsteren Eule mit roten Augen und einem finsteren, alten Mann namens Mr. Kyn.

Wer nicht hört, wird bestraft: Bye Sweet Carole will etwas über das damalige Frauenbild sagen, bleibt aber viel zu oberflächlich. Credit: Maximum Entertainment / Little Sewing Machine / 4P Screenshot

Nach und nach entspinnt sich daraus die Geschichte, die, wie schnell und eindeutig vermittelt wird, in zwei Welten stattfindet. Dem Internat, also der realen Welt, und einer mystischen Fantasy-Region, die Corolla genannt wird. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht spoilern, denn die Geschichte ist im Grunde genommen das Wichtigste, was Bye Sweet Carole zu bieten hat.

Das Problem? Sie ist leider nicht gut erzählt. Die Charaktere sind allesamt farblos und oft nur eine billige Karikatur, die keinerlei Tiefe bieten. Insbesondere Carole spiegelt die Schwächen am besten wider, denn fast die gesamte Story entlang wird sie als gefühlt so gut wie perfekte Person dargestellt, die keinerlei Fehler hat oder besondere Merkmale in sich trägt.

Das Internet ist kein schöner Ort. Besonders wenn die Lehrerin so verbohrt ist. Credit: Maximum Entertainment / Little Sewing Machine / 4P Screenshot

Und ja, irgendwo möchte Bye Sweet Carole auch etwas über die Emanzipation von Frauen, über die rückständigen Ideale der frühen 1900er-Jahre und über die Gesellschaft aussagen. Damit positioniert es sich eine ganze Ecke moderner als die alten Disney-Klassiker, aber ist eine ganze Ecke zu plump und simpel. In einer Szene beispielsweise liest ein Mädchen in der Klasse aus einem Buch vor, in dem fast kontextlos lediglich die Namen berühmter und starker Frauen aufgelistet sind. Das ist irgendwo ganz nett gemeint, aber das bekommen andere Spiele mittlerweile deutlich besser und spannender hin.