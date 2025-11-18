Call of Duty: Black Ops 7 im Test – Krude Koop-Kampagne enttäucht trotz Multiplayer-Stärken

Es kommt selten vor, dass ich mir bei einem gerade mal fünf Stunden langen Spiel mit Blick auf dessen Abspann denke: „Gott sei Dank, es ist endlich vorbei!“ Das gilt vor allem dann, wenn es sich um einen AAA-Blockbuster handelt. Call of Duty: Black Ops 7 hat mit seiner Kampagne aber genau diesen Gedanken entfacht – und mich direkt im Anschluss daran erinnert, dass diesmal nach der kurzen Story gar nicht wirklich das Ende erreicht ist.

Neben dem normalen Multiplayer und dem Zombie-Modus hat der mittlerweile 22. Hauptteil der Shooter-Reihe aus irgendeinem Grund auch noch ein Endgame. Ja, richtig gelesen! Activision ist wohl der Meinung, dass ein Live-Service-Titel heutzutage ein theoretisch endlos spielbares Endgame bieten muss. Also mündet die Kampagne von Black Ops 7 in einer Art Light-Variante eines Extraction-Shooters. Klingt albern, ist es auch, aber die Probleme liegen woanders.

Call of Duty: Black Ops 7 – Knallt, wie es knallen soll

Fangen wir aber erst einmal mit etwas Positivem an: Die Waffen in Call of Duty: Black Ops 7 fühlen sich toll an. Es gibt eine ordentliche, wenn auch nicht riesige Auswahl an Sturmgewehren, Maschinenpistolen, leichten Maschinengewehren, DMRs, Schrotflinten, Scharfschützengewehren und Pistolen. Ich bin ziemlich sicher, dass einige Vorgänger schon mehr Schießprügel zum Start hatten, aber aufgrund der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten dürfte das Arsenal bis zum ersten großen Inhalts-Update erstmal ausreichen.

Blutfontänen und passende Animationen der Gegenspieler sorgen für ein tolles Trefferfeedback. Credit: Activision

Gerade die Schrotflinten fühlen sich wunderbar wuchtig an, aber auch mit Schnellfeuerwaffen und den Gewehren für weite Distanzen habe ich viel Freude. Als Sniper einem Gegner aus der Ferne eine Kugel in den Kopf zu verpassen, ist sehr befriedigend. Die Soundeffekte sind allerdings längst nicht so gut wie im direkten Konkurrenten Battlefield 6, aber akustisch hatten die DICE-Spiele schon immer die Nase vorne.

Doch in der Kampagne vergeht die Freude am Ballern schnell. Wie das sein kann? Nun, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass Black Ops 7 auf Koop-Action setzt. Zum ersten Mal seit Black Ops 3 (und das ist immerhin schon zehn Jahre her) erlebt ihr die Story gemeinsam mit bis zu drei Freund*innen. Alternativ spielt ihr mit Fremden zusammen.

Ohne Mitspieler*innen seid ihr in der Kampagne ganz auf euch allein gestellt. Credit: Activision

„Moment, kann ich die Kampagne nicht alleine zocken?!“, drängt sie da die Frage auf. Doch, das geht. Dazu müsst ihr bloß die Option aktivieren, dass euer Trupp nicht automatisch aufgefüllt werden soll. Ich empfehle euch jedoch, davon die Finger zu lassen. Als Solospieler*in seid ihr nämlich wirklich ganz alleine.

Hauptcharakter David Mason hat zwar sein Team und sowohl in Zwischensequenzen als auch während des Gameplays reden die Charaktere viel miteinander, doch es gibt keine KI-Begleiter*innen. Das schadet einerseits der Immersion, andererseits macht es die Ballereien zu einer sehr zähen Angelegenheit. Die Kampagne ist ganz klar für Teams ausbalanciert, nicht für Einzelkämpfer*innen. Eure Feinde haben allesamt Lebensbalken (die ihr in den Spieloptionen auf Wunsch deaktiviert) und … halten einfach viel zu viel aus!

Warum das so ist, verrate ich euch auf Seite 2!