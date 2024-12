Delta Force im Test: Kompetent kopiert ist halb gewonnen

Delta Force kehrt nach 15 Jahren zurück und ist kaum wiederzuerkennen. Falls ihr mit Voxeln und Singleplayer rechnet, seid ihr auf dem Holzweg – zumindest bis im Januar 2025 auch die Einzelspiel-Kampagne erscheint. Voxel-Kanten aber weichen unweigerlich der Unreal Engine.

Das Tencent-Studio TiMi baut einen soliden taktischen Multiplayer-Shooter, bei dem die Tragik im Design steckt. Zu offensichtlich kopieren die Entwickler*innen Konzept, Artdesign und Gameplay-Modi ausgerechnet vom viel kritisierten Battlefield 2042. Aber ist das wirklich schlimm? Das kommt ganz auf euch an!

Ob der Shooter dennoch Spaß macht, was er sogar besser löst als Battlefield, und wer damit warm werden könnte, all das kläre ich im Test. Kleiner Spoiler: Ihr solltet mit Hardcore-Shootern zumindest entfernt etwas anfangen können.

Was steckt überhaupt drin bei Delta Force?

Ich weiß, solche Grundlagen-Texte nerven, aber bei Delta Force ist das wichtig, weil der Free2Play-Shooter noch nicht vollständig erscheint.

Zum Release der sogenannten Open Beta gab es zunächst lediglich den Multiplayer-Teil von Delta Force, der anders als die unveröffentlichte Singleplayer-Kampagne auf die ältere Version 4 der Unreal Engine setzt. Der Multiplayer unterteilt sich in zwei grundverschiedene Übermodi: Krieg und Einsätze.

Ein an DMZ und Tarkov erinnernder Einsätze-Modus schickt uns in kleinere Open Worlds. Credit: TiMi Studio Group / 4P Screenshot

Im Krieg-Modus starte ich in aus Battlefield bekannte Spielmodi wie Conquest, der bei Delta Force seltsamerweise König des Hügels heißt, und eine Breakthrough-Version namens A/V-Modus sowie in diverse kleinere Gameplay-Variationen. Hier stehen also große Schlachten mit Infanterie, gepanzerten Fahrzeugen und Helikoptern im Vordergund.

Der Einsätze-Modus dagegen kommt wie eine Alternative zu Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov und Hunt Showdown daher, erinnert stilistisch aber stark an das für Call of Duty entwickelte DMZ. Ich gehe also mit gekaufter Ausrüstung auf eine von mehreren Mini-Open-World-Maps, sammle Beute und entkomme am Ende – lebend! Auf der Map trete ich sowohl gegen KI- als auch menschliche Gegner an.

Überleben und abhauen ist Pflicht, wenn wir in den Einsätzen unseren Kram behalten wollen. Credit: TiMi Studio Group / 4P Screenshot

Story-Kampagne später

Auf die Story-Kampagne Black Hawk Down müssen Fans noch eine Weile länger warten. Hier soll eine Neuauflage der klassischen Delta-Force-Kampagne, die zudem Anleihen des gleichnamigen Kriegsfilms von Ridley Scott zieht, mit moderner Unreal Engine 5 glänzen. Der Release von Black Hawk Down ist für Januar 2025 angekündigt.

Soviel zum (unvollständigen) Kern des Kampfpudels. Aber ihr seid ja nicht auf Wikipedia navigiert, sondern wollt wahrscheinlich wissen, ob Delta Force etwas taugt oder auf den großen Haufen unerfüllter Träume gehört. Dafür schauen wir uns beide Übermodi separat an.