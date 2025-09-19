Dying Light: The Beast im Test – Das brutalste Spiel des Jahres

Mit Zombies verhält es sich so wie mit Subway-Sandwiches: Jeder mag sie anders. Der eine möchte sie gruselig, mit Pilzen überzogen und eingebettet in eine emotionale Geschichte wie bei The Last of Us. Der andere lieber abgedreht, brutzelnd und durch die Luft sausend wie bei Dead Island.

Und dann gibt es da noch eine wilde und seltene Geschmacksrichtung, die Parkour, Open World und Survival enthält. Allerdings kennen wir in Deutschland die Dying Light-Reihe offiziell erst seit 2022: Der erste Teil von 2015 ist weiterhin indiziert und der zweite Teil ist – na ja – in der Tüte labbrig geworden.

Das neue Dying Light: The Beast bringt die Reihe endlich wieder nach Hause – da, wo sie hingehört – in den Horror, in die Hölle und in unsere Herzen, die sich vor allem danach sehnen, Tausende von Zombies zu vermöbeln. Die Rettung der Welt ist dabei ein netter Bonus. Was damit genau gemeint ist, lest ihr jetzt im Test.

Dying Light: The Beast – ultimativ-falsch vs. ultimativ-richtig

Es ist schwer zu sagen, was bei Dying Light 2: Stay Human alles falsch gelaufen ist. Es wirkt so, als ob die Fans Entwickler Techland eine Bestellung zugerufen haben und der alles falsch verstanden hat, weil die Hintergrundmusik viel zu laut war. So kam am Ende ein zähes und langweiliges Spiel heraus, das sich permanent selbst ins Knie schießt.

Anstatt aber diesen Krimi jetzt Schritt für Schritt aufzulösen, halten wir die wichtigste Sache fest, die Dying Light 2 mit sich gebracht hat: Hoffnung für die Zukunft.

Dürfen wir euch vorstellen? Antagonist Marius Fischer, der Übles vorhat: Eloquent, erbarmunglos, tot (in spe) – wenn es nach Protagonist Kyle Crane geht. Credit: Techland / Screenshot 4P.de

Aus der Asche enttäuschter Rezensionen und Kommentare erhebt sich nun Dying Light: The Beast, geschliffen und kompromisslos. Statt eine langweilige Nobody-Story voller Dienstbotengänge zu erzählen, holt Dying Light seinen Ezio Auditore aus dem Keller: Nämlich Kyle Crane, der super-wütend ist, weil ihn ein charismatischer Far Cry-Bösewicht jahrelang für brutale Experimente benutzt hat.

Warum dieser 0815-Scheiß trotzdem funktioniert, den ihr schon tausend Mal mit Augenrollen bedacht habt? Weil er keine Rolle spielt. Weil er die Zombie-Party nur in Gang bringen soll. Hauptsache, es kracht gewaltig – die Details sind Kyle genauso egal wie euch.

Statt euch wieder eine aufgeblasene Open World voller langweiliger Assets zu präsentieren, ist die Welt von Dying Light deutlich kleiner und eigentlich viel zu schön für einen Weltuntergang – ein bergiges, waldiges Disneyland, das zeigt, wie unverbraucht Europa als Setting immer noch ist. Und statt das Gameplay zu zerfasern, lautet die neue Logik: Alles ist erlaubt, egal ob Schusswaffen oder Gliedmaßen abtrennen.

Castor Woods hat trotz Apokalypse nicht aufgehört, schön zu sein. Ja, nachts solltet ihr wegen der Schattenjäger nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein. Auf den Dächern auch nicht. Credit: Techland / Screenshot 4P.de

Haltet euch nicht zurück, denn der Gegner wird es auch nicht tun. Die Tage sind brutal und die Nächte umso schlimmer, da ihr dann von den berüchtigten Schattenjägern gejagt werdet. Ich war lange nicht mehr so glücklich, so oft draufzugehen. Dying Light: The Beast, Danke. Du weißt genau, was ich will – was ich brauche.