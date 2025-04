Forza Horizon 5 im Kurztest: Die PS5-Version überrascht mit riesigem Update

Auf dem PC und der Xbox Series X|S hat Forza Horizon 5 schon Ende 2021 bewiesen, was für ein fantastisches und wunderschönes Rennspiel es ist. Nun rast der Titel mit 300 km/h auf die PlayStation 5 und hat mehr als nur bekannte Inhalte im Gepäck.

Aber lohnt sich der Kauf eines bald vier Jahre alten Titels zum Vollpreis? Ist der Port überhaupt gelungen? Die Antwort für erstere Frage müsst ihr schon selbst finden, wir können euch nur den Weg leiten. Aber eines ist gewiss: Auf der PS5 macht Forza Horizon 5 eine wie zu erwarten hervorragende Figur.

Forza Horizon 5: So gut spielt es sich auf der PS5

Falls ihr Forza Horizon 5 schon zuvor gespielt habt, dann wird euch die PS5-Umsetzung sicherlich nicht überraschen. Die Portierung ist nämlich nahezu deckungsgleich mit der Xbox Series X-Version. Es gibt demnach einen Qualitätsmodus mit 30 Bildern pro Sekunde und einer 4K-Auflösung. Da allerdings Rennspiele von mehr FPS profitieren, raten wir euch direkt in den Leistungsmodus zu wechseln.

Dann gibt es 60 FPS bei einer dynamischen Auflösung, die jedoch trotzdem die meiste Zeit die 4K erreicht. Visuell müsst ihr ein paar Abstriche hinsichtlich der Details hinnehmen, aber das ist ehrlich gesagt absolut verschmerzbar. Immerhin rast ihr ohnehin in der Regel mit bis zu 350 Sachen über die Straßen des fiktiven Mexikos, wodurch etwaige Details am Straßenrand nur an euch vorbeirauschen.

Im Trailer seht ihr, wie gut sich Forza Horizon 5 auf der PS5 präsentiert:

Falls ihr jedoch im Besitz einer PS5 Pro seid, bekommt ihr noch einmal deutlich mehr visuelle Qualität geboten – selbst im Performance-Modus erhält die wunderschöne Open World noch ein kleines bisschen mehr Glanz. Im Qualitätsmodus wird sogar Raytracing aktiviert, sodass sich am Auto realistische Spiegelungen zeigen. Ziemlich schick, zugegeben, aber richtig notwendig ist das nicht.

Was ist neu? Forza Realms!

Inhaltlich bleibt alles beim Alten, sprich: ihr bekommt das aktuelle Forza Horizon 5 inklusive aller bisher veröffentlichter Updates. Falls ihr tiefer in die Tasche greift, gibt es noch die beiden DLCs rund um Hot Wheels und Rallye obendrauf, die noch einige Stunden mehr Unterhaltung bieten. Ihr kommt jedoch garantiert auch schon im Basisspiel auf ordentliche Spaßwerte.

Trotzdem gibt es zusammen mit der Portierung auf die PS5 noch eine spannende Neuerung: die Forza Realms. Dabei handelt es sich um einen separaten Modus, der elf verschiedene Locations und eine Stadion-Umgebung umfasst. Hier kann an verschiedenen kleinen Herausforderungen teilgenommen werden, um neue Autos freizuschalten.

Die Forza Realms sind neu in der PS5-Variante von Forza Horizon 5. Es gibt sie aber auch auf dem PC und der Xbox. Credit: Xbox Game Studios / Playground Games

Es ist durchaus nett und vorbildlich, dass Playground Games die zuvor zeitlich begrenzten Inhalte nun dauerhaft zur Verfügung stellt. Mehr als einen kleinen Zeitvertreib zwischen den größeren Rennen solltet ihr aber nicht erwarten. Das Update gibt es übrigens auch für die PC- und Xbox-Version, ist also nicht exklusiv an die PS5 gebunden.

Eine Frage des Preises

Bleibt am Ende noch eine Sache: Der Preis. Ja, Forza Horizon 5 ist ein wirklich guter Port und inhaltlich ein echtes Brett von einem Arcade-Rennspiel. Dennoch ist der Titel schon bald ganze vier Jahre alt und damit längst nicht mehr taufrisch. 70 Euro für die Standard-Fassung sind also durchaus happig, insbesondere, weil keine DLCs enthalten sind.

Wollt ihr die beiden Erweiterungen, müsst ihr noch einmal 30 Euro mehr für die Premium Edition auf den virtuellen Tresen werfen. Mit an Bord ist außerdem der Auto-Pass, die VIP-Mitgliedschaft und noch ein bisschen mehr, wodurch sich euer Fuhrpark rasant erweitert.

Ob euch das bis zu 100 Euro wert ist, müsst ihr wie eingangs erwähnt selbst entscheiden. Spaß werdet ihr auf jeden Fall finden, wie ihr auch unserem Originaltest zu Forza Horizon 5 entnehmen könnt.

Hinweis: Die getestete PS5-Version von Forza Horizon 5 wurde uns vom Publisher zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Berichterstattung gab es nicht, es bestand keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.