Hades 2 im Test: Von diesem Spiel schwärmen wir noch in vielen Jahren

Wenn ein mit dutzenden Preisen und Awards ausgezeichnetes Studio, dessen bisherige Werke auf einen durchschnittlichen Metascore von 88 Prozent kommen, zum ersten Mal eine richtige Fortsetzung entwickelt, dann hat das was zu bedeuten. Aber wenn ein Spiel in der Historie von Supergiant Games ein Sequel verdient hat, dann ganz ohne Zweifel Hades.

Fünf Jahre nach dem Ausflug mit Sohnemann Zagreus und etwa anderthalb Jahre nach dem Start im Early Access ist der Nachfolger jetzt fertig. Die Geschichte vollständig, sämtliche Charakter vertont und in das Geflecht des Götterdramas gewebt. Und verdammt soll Chronos sein: Hades 2 ist genau das, was einen zweiten Teil ausmacht – er ist größer, gewaltiger und eine ohnehin schon herausragende Formel wird abgerundet, sodass am Ende Perfektion überbleibt. Oder zumindest das, was sehr nah drankommt, wie der Test verrät.

Hades 2: Der wahre Feind ist die Zeit

Die Geschichte von Hades 2 beginnt etliche Jahre nach den Ereignissen aus dem Vorgänger: Eigentlich ist die Unterwelt-Familie wieder glücklich vereint, sogar ein neues Kind ist auf dem Weg. Wäre da nicht ausgerechnet der Titan Chronos, der sich für frühere Übeltaten an den Göttern der griechischen Mythologie rächen möchte, vor allem an seinen drei Söhnen Zeus, Poseidon und Hades.

Letzteren entführt er samt Frau und Zagreus, kerkert sie ein. Um an die anderen beiden zu kommen, startet er eine Großoffensive auf den Olymp.

Nur ein Familienporträt ist Melinoë geblieben. Aber sie wird Chronos dafür bestrafen. Credit: Supergiant Games / 4P Screenshot

Es herrscht also jede Menge Chaos – nicht die Entität, sondern der generelle Zustand – und mittendrin? Melinoë, ihres Zeichen Zagreus‘ Schwester sowie Hexe in Ausbildung bei der Titanin Hekate. Ihre Familie hat meine neue Protagonistin nie richtig kennengelernt, denn Opa Chronos hat schon kurz nach ihrer Geburt seine Vendetta gestartet.

Nach vielen Jahren der Planung und des Lernens ist es nun meine Aufgabe, mit der jungen Kämpferin die Verkörperung der Zeit zu stoppen. Nebenziel? Herausfinden, was der Titan mit Hades, Persephone und Zagreus gemacht hat, denn von denen gibt es schlicht kein Lebenszeichen.

Ein visuelles Design zum Verlieben – Hades 2 sieht nicht nur auf Artworks, sondern generell unfassbar gut aus. Credit: Supergiant Games

Erzählerisch präsentiert sich Hades 2 dabei wie der Vorgänger, sprich die Handlung wird häppchenweise aufs Tablett gelegt. Nach jedem Tod, bei jedem neuen Run kann ich Dialoge führen und erfahre mehr über all das, was passiert.

Nach und nach ergibt sich wie bei einem guten Puzzle ein faszinierendes Bild: Von Melinoë selbst, von ihren Mitstreiter*innen, von der übergreifenden Handlung – und einige Twists sind natürlich ebenso dabei. Doch keine Sorge, hier wird nichts gespoilert.