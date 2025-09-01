Hell is Us im Test – Lässt moderne Open-Worlds alt aussehen

Keine Karte, keine Marker, kein Questlog: Hell is Us bricht mit heutigen Konventionen und trifft damit voll ins Schwarze, wie unser Test zeigt.

Hell is Us: Beschaulicher Trip nach Hadea

“Sie leiden unter Open-World-Müdigkeit? Sie sind es leid, immer und immer wieder Questmarkern zu folgen, Fragezeichen auf Karten in spezifische Icons zu transformieren und Ihr Hirn am Eingang abzugeben? Dann kommen Sie nach Hadea! Genießen Sie es, selbst nachzudenken und Ihre Augen nutzen zu müssen! Wenig Hilfestellung, viel Erkundungsspaß! Buchen Sie jetzt Ihr Ticket!”

So oder so ähnlich könnte eine Werbung für den Schauplatz von Hell is Us klingen. So “kleine” Problemchen wie einen Bürgerkrieg und eine Invasion gesichtsloser Monster kann man ruhig verschweigen, denn davon abgesehen ist ein Trip in das fiktive Hadea klasse. Hell is Us entführt euch in eine interessante Welt mit reichhaltiger Hintergrundgeschichte, die ihr selbst im Verlauf des rund 30 Stunden langen Action-Adventures erkundet, ohne dass euch Entwickler Rogue Factor ständig an die Hand nimmt.

Familiensuche im Krisengebiet

Im Mittelpunkt der Handlung von Hell is Us steht Rémi. Nein, kein kleiner Nager mit dem Sinn für gutes Essen, sondern ein Blauhelmsoldat im Dienste der ON (Organised Nations), einer fiktionalen Variante der UN. Er stammt ursprünglich aus Hadea, wurde aber als kleines Kind aus dem abgeschotteten Land geschmuggelt und hat seitdem seine Eltern nicht mehr gesehen.

“Ok, Rémi, bitte einmal eine Heldenpose machen. Danke!” Credit: Nacon / Rogue Factor / 4P Screenshot

1993 möchte Rémi seine Erzeuger*innen und Antworten auf all die Fragen finden, die seit Jahren in seinem Kopf herumgeistern. Er wäre eigentlich der perfekte Kandidat für “Bitte melde dich”, doch Julia Leischik hätte vermutlich wenig Lust, in das von einem Bürgerkrieg zerrüttete Land einzureisen, was sowieso nur die ON-Friedenstruppen dürfen. Also nimmt Rémi die Sache selbst in die Hand. Als Blauhelmsoldat schafft er es über die Grenze, desertiert jedoch umgehend, um auf Spurensuche zu gehen.

Dabei stellt er schnell fest, dass nicht nur der Konflikt zwischen den religiösen Palomisten und den weltlichen Sabinern das Land in den Abgrund treibt. Mit der sogenannten Kalamität steht dem eine zweite Katastrophe gegenüber: Mysteriöse weiße Kreaturen ohne Gesichter, die sogenannten Hollow Walker, treiben in ganz Hadea ihr Unwesen und in jeder Region gibt es seltsame Anomalien. Im Spielverlauf gilt es herauszufinden, was es damit auf sich hat, während ihr als Rémi dessen Familiengeschichte ergründet.

Von Beginn an fesselnd

Rogue Factor setzt auf einen altbekannten Trick: Alles ist eine große Rückblende. Das Spiel beginnt damit, dass Rémi an einen Stuhl gefesselt ist und von einem Mann mit XXL-Doppelkinn und schwarzem Anzug verhört wird. Wahrheitsserum und Lügendetektor sollen sicherstellen, dass der Protagonist die Wahrheit sagt. Wir erfahren, dass Rémi etwas getan hat, was einigen Leuten missfällt. Worum es sich dabei handelt, wird nicht verraten, das sollen wir schließlich selbst nachspielen.

Wie Rémi wohl in diese Situation geraten ist? Und wer ist der beleibte Kerl links im Bild? Das sind nur zwei Fragen, auf die das Spiel euch zunächst keine Antwort gibt. Credit: Nacon / Rogue Factor / 4P Screenshot

Rogue Factor versteht es meisterlich, spannende Fragen aufzuwerfen und euch in angenehmem Tempo mit mehr und mehr Informationen zu versorgen. Dabei verzichten die Kanadier auf große Brocken an Exposition. Welche Fraktionen sich in Hadea bekriegen, erfahrt ihr recht schnell, doch die Gründe für den Konflikt erschließt ihr euch (wie alles andere auch) Schritt für Schritt selbst. Dazu redet ihr mit Einheimischen, lest allerlei Briefe und andere Dokumente und hört euch Tonaufnahmen an.

Ihr könnt zwar jeden wichtigen NPC zu denselben Themen (Hadea selbst, dem Krieg, den Palomisten, Sabinern und den Monstern) befragen, die Figuren schildern euch dann aber eher ihre Meinung, statt nur Allgemeinwissen herunterzurasseln. Nur so wirklich authentisch fühlen sich die Dialoge nicht an. Dafür kommt Rémi selbst zu wenig zu Wort und die Gespräche sind stark dem Spielkonzept von Hell is Us unterworfen, was zur Folge hat, dass sie euch ja nicht auf allzu subtile Weise mit Infos versorgen sollen.