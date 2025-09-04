Hollow Knight: Silksong im Test – Der Hit des Jahres? Das sind unsere ersten Eindrücke

Fans sitzen schon länger auf heißen Kohlen als der Blasse König auf seinem Thron, doch endlich hebt sich der seidene Vorhang und die Gläubigen triumphieren über die Zweifler – denn Hollow Knight: Silksong ist da und die neue Heldin dieser düsteren und atmosphärischen Welt betritt die Bühne: Hornet. Wir haben – wie alle anderen – pünktlich zum Release angefangen und können jetzt schonmal einige frühe Impressionen aus dem Spiel teilen.

Hollow Knight: Silksong – Rückkehr ins Königreich der Krabbeltiere

Pünktlich um 16 Uhr erst einmal die Ernüchterung: Der Release brachte nicht nur die Server von Steam, Xbox und dem eShop zum Erliegen – im PlayStation-Store war Hollow Knight: Silksong gar nicht zu finden. Nachdem sich das auch zwei Stunden später nicht geändert hatte, die kurzfristige Planänderung: Das Spiel wird auf der Nintendo Switch gezockt.

Dann ging es endlich los: Meine ersten Schritte in einer Welt, die mir durch ihren Artstyle, ihre Geräuschkulisse, ihre Bewohner, ihre Atmosphäre so bekannt vorkommt – und doch eine ganz andere ist.

Meine ersten Schritte durch Höhlen, Kavernen und Tunnelsysteme, mehr als acht Jahre, nachdem Hollow Knight erstmals für den PC erschien und über sechs Jahre nach Ankündigung des Nachfolgers.

Meine ersten Schritte mit Hornet, der Heldin von Hollow Knight: Silksong, nachdem sie im Vorgänger erst einen Gegner, dann die Mitstreiterin des Ritters verkörpert hat.

Hat Hornet das Zeug zur Heldin?

Mein erster Gedanke: Hornet bewegt sich graziler und wendiger als der Held aus dem ersten Teil. Definitiv kann sie höher springen und sich an Vorsprüngen festhalten. Gewöhnungsbedürftig ist ihr Schlag mit der Waffe – der Nähnadel – nach unten. Dieser erfolgt nämlich nicht gerade, sondern leicht diagonal nach links oder rechts.

Typische Metroidvania-Mechaniken wie Doppelsprung oder Dash beherrscht die Heldin natürlich anfangs noch nicht, aber Genre-Fans wissen, dass das früher oder später kommen wird. Bis dahin geht es durch das Anfangsgebiet Moosgrotte, in der mir vor allem knuffig aussehende Raupen, bald aber auch schon der erste Boss begegnet.

Was mir gleich negativ aufgefallen ist: Im Gegensatz zum stummen Helden aus Hollow Knight hat Hornet eine Stimme, die auch angenehm ist, wenn sie in Dialogen (welche wieder nur mit Fantasiesprachfetzen eingeleitet werden) zum Tragen kommt.

Allerdings ächzt und stöhnt die gehörnte Käferdame auch bei fast jedem Schlag oder Sprung, sodass ich mir dachte: Oh, das könnte auf Dauer nervig werden. Zum Glück lässt sich das aber in den Einstellungen stumm schalten.

Ebenfalls auffällig: Es gibt zwei Arten von Währungen beziehungsweise Materialien zum Sammeln – die Rosenkranzperlen, mit denen ihr Karten oder Anhänger kauft, und die Schalensplitter, mit denen Waffen gefertigt werden.

Pilgerin wider Willen

Hornet ist unfreiwillig im Königreich Pharloom gelandet, nachdem sie von einer Schar maskierter Käfer gefangen genommen wurde. Nun befindet sie sich auf dem Weg zur Spitze der Zitadelle, auf dem auch viele Pilger*innen unterwegs sind. Sie trifft auf Flick, der eine Wunschwand aufbaut, oder Sherma, die mit Gesängen ein Tor zu öffnen versucht.

Überhaupt scheinen Gesänge in dieser Welt eine große Rolle zu spielen: Die Kartenzeichnerin Shakra findet ihr auch, wenn ihr ihrem Gesang folgt – ähnlich wie Cornifer in Hollow Knight. Schnell wird jedenfalls klar, dass hier wieder eine Welt mit viel Hintergrundgeschichte geschaffen wurde und euch Charaktere begegnen, die euch ans Herz wachsen sollen.

Zunächst einmal ist Hornet aber auf der Suche nach alter Stärke: Denn wie die Kapellenjungfer gut erkannt hat, nachdem die Heldin zusammengebrochen ist: Sie kann kämpfen, aber sie ist schwach – zu schwach für die Gefahren, die in diesem Königreich lauern.

Vor diesen und weiteren Eindrücken lest ihr hier bald mehr…