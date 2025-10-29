Jurassic World Evolution 3 im Test: Die fast perfekte Dino-Simulation – mit einem kleinen Aber

Allen Menschen, die Jurassic Park zum ersten Mal auf der Kino- oder Wohnzimmer-Leinwand erleben, kommen garantiert diese drei Dinge in den Sinn. Erstens: Raptoren sind ja so was von der Darth Maul unter den Dinos! Zweitens: Unter meiner Leitung würde der Park nicht untergehen. Und drittens: Wann erscheint endlich das perfekte Videospiel dazu, um diese Behauptung unter Beweis stellen zu können? Entwickler Frontier Development entschied sich für das Jahr 2018 – mit dem Erscheinen von Jurassic World Evolution.

Seitdem bauen sie ihre Formel mit jedem neuen Teil immer weiter aus. “Aber ist das nicht immer dasselbe: Dinos züchten und noch mehr Dinos züchten?”, fragen Kritiker absolut berechtigt, während nun Jurassic World Evolution 3 seine Pforten öffnet. Ja, lautet meine Antwort darauf. Jurassic World Evolution 3 zeigt im Test, dass es wie seine Vorgänger kein Tycoon-Quantensprung ist, liefert aber eine Sache, die nur hier zu finden ist: absolute Dino-Liebe.

Jurassic World Evolution 3: Das Leben findet seinen Modus

Bereits das Hauptmenü rollt mit großem Orchester und einladenden Bildern den roten Teppich für euch aus – aber bei aller Faszination und großen Träumen muss beachtet werden: Einen Dino-Park zu führen, ist kein Kinderspiel. Daher empfiehlt auch Jurassic World Evolution 3 in alter Tradition, erst die Kampagne zu spielen, bevor ihr euer eigenes Dinotopia entwerft. (Dino-Veteran*innen können an dieser Stelle gleich weiterziehen, falls sie keine Auffrischung brauchen sollten.)

Der Story-Modus führt euch erneut zu unterschiedlichen Orten auf der Welt, wo ihr einen Park nach dem anderen hochziehen sollt. Ob die USA, Japan oder Malta – die Echsen passen in jedes Gelände und bleiben dabei immer absolut fotogen. Auch wieder dabei: die charmanten Filmcharaktere, die euch mit ihren Ratschlägen, Sprüchen und Wortgefechten unterstützen (oder ablenken). Auch das gehört dazu.

Alle guten Dinge sind 3 – Jurassic World Evolution führt euch erneut um die ganze Welt und lässt euch malerische Dino-Parks aufbauen. Credit: Frontier Development / 4P Screenshot

Wie gesagt, die Kampagne dient nur als ein größeres Tutorial und Präsentation der neuen Features. Die Geschichte ist an sich zu vernachlässigen – die ihr sowieso nicht mitbekommt, weil ihr gerade wieder einmal damit beschäftigt seid, einen T-Rex dabei zu beobachten, wie er majestätisch aus seiner Brutstätte stapft.

Abseits der Kampagne könnt ihr zusätzliche Missionen und Herausforderungen bewältigen – oder eben euren eigenen Traumpark entwerfen. Dieses Mal dürft ihr sogar eure eigene Insel generieren. Ein nettes Feature, das allerdings kleiner ausfällt als erwartet: Die Inseln, die der Generator ausspuckt, sehen alle toll aus, aber auch sehr ähnlich. Sei’s drum.

Das Fundament bleibt gleich, das Neue verbirgt sich im Detail

Auf den ersten Blick könnte man glauben, dass dies Jurassic World Evolution 2 ist – nur mit noch hübscherer Grafik. Die großen, kleinen Unterschiede machen sich jedoch erst bemerkbar, wenn man sich mehr mit der Materie auseinandersetzt.

Entwickler Frontier Development hat die Hauptsäulen seines Aufbauspiels weiter ausgebaut: Das Personal ist leichter zu befehligen, die Touristen bekommen mehr Attraktionen geboten – und die Dinos überraschen mit einer größeren Artenvielfalt. Jurassic World Evolution 2 brachte Wasser- und Luftgeschöpfe dazu, bei Teil 3 ist es die Niedlichkeit.

Exakt dasselbe Spiel wie immer: Falsch! Hunderte neue Details und Mini-Features warten darauf, von euch entdeckt zu werden – so zum Beispiel Dino-Babys. Credit: Frontier Development / 4P Screenshot

Während der Jurassic Park seine prähistorischen Kreaturen für gewöhnlich im Reagenzglas züchtet, setzt er im dritten Teil zusätzlich auf natürliche Fortpflanzung. Richtig gehört: Ihr könnt euren Gästen jetzt auch Dino-Babys präsentieren. Eine Dino-Familie, die gemeinsam über die Wiesen schreitet, ist nicht nur ein großartiges Spektakel, sondern auch äußerst lukrativ fürs Geschäft.

Jurassic World Evolution 3 zu spielen, bedeutet, immer wieder für mehrere Minuten tatenlos über einem Gehege zu verharren und seine Geschöpfe zu bewundern, bis irgendjemand den Augenblick stört, weil sich wieder ein neues Problem ergeben hat. Denn irgendetwas ist ja immer.