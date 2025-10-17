Keeper im Test: Wer kreative Spiele liebt, kommt um diesen Titel nicht herum

Was große Spieleunternehmen produzieren, ist doch eh immer das Gleiche: Bisschen Open World, alles voller Sammelkram, ein Kampfsystem mit Ausweichrolle und blablabla … manchmal blitzt aber auch in der AAA-Branche noch so etwas wie Kreativität und Andersartigkeit hervor: Vorhang auf für Keeper, dem neuen Spiel von Double Fine Productions.

Da für das Studio vom Tim Schafer keine Idee noch so blöd ist, sie zumindest auszuprobieren, spiele ich dieses Mal einen Leuchtturm auf vier Beinen. Begleitet von einem großen, bunten Vogel. Klingt verrückt? Das ist es auch – aber Keeper beweist: Völlig abgefahrene Ideen machen richtig viel Spaß, auch wenn nicht immer alles klappt.

Keeper: Der wandernde Turm von Double Fine

Moment … Leuchtturm … Vogel … worum geht’s überhaupt? Also zurück zum Urschleim: Keeper erzählt die Geschichte einer fiktiven Insel, in der die Menschheit nicht mehr vorhanden ist. Dass hier einst intelligentes Leben ihr Unwesen getrieben haben muss, verraten allerdings etliche Anzeichen. Eines Tages kommt es zu einem heftigen Sturm, der einen Seevogel, genannt Twig, vom Kurs abbringt.

Das gefederte Tier findet Halt auf einem verfallenen, durch die Witterung arg in Mitleidenschaft gezogenen Leuchtturm. Kaum gelandet, fällt ebenjener Turm um, erwacht dadurch zum Leben und bekommt Beine. Typische Geschichte aus Ostfriesland eben. Die weitere Vorgehensweise? Loswandern. Etwas auf dem Berggipfel zieht meinen Protagonisten an.

Warum ist dieser Gipfel für meinen Leuchtturm nur so interessant? Die Antwort müsst ihr selbst herausfinden. Credit: Xbox Game Studios / Double Fine Productions / Screenshot 4P.de

Was genau? Das verrate ich euch natürlich nicht. Es ist eines der vielen Geheimnisse, die diese faszinierende Welt in sich trägt und deren Ergründung einen großen Reiz des Spiels ausmacht. Direkt ausformulierte Antworten solltet ihr jedoch nicht erwarten. Keeper kommt gänzlich ohne Worte aus und erinnert damit ein wenig an die erste Hälfte von Wall-E oder dem 2025 mit einem Oscar ausgezeichneten Animationsfilm Flow. Emotionen gibt es somit nur in Form von Animationen und Verhaltensweisen – und es spricht Bände, dass ich mit einem Gebäude mitgefühlt habe.

Laufen, Leuchten …

Das Problem eines Leuchtturms als Protagonist derweil? Er kann gar nicht viel: Ein bisschen laufen, ein bisschen leuchten. Mehr ist nicht drin. Das hält das Spieldesign aber keineswegs auf, sondern die Entwickler*innen versuchen, kreativ mit den selbst aufgelegten Restriktionen umzugehen.

Während ich mit dem linken Analogstick laufe, steuere ich mit dem rechten Stick die Lampe. Pflanzen, die ich in der Umgebung anleuchte, fangen dann an zu blühen oder kleine, merkwürdig aussehende Krabbenwesen halten sich die Augen zu. Eine nachvollziehbare Reaktion angesichts meiner blendenden Persönlichkeit.

Die Rätsel und alles, was dazu gehört, sind oft recht simpel. Viel nachdenken ist eigentlich nie notwendig. Credit: Xbox Game Studios / Double Fine Productions / Screenshot 4P.de

Mit dem rechten Trigger kann ich den Strahl jedoch auch bündeln, wodurch er fokussierter und deutlich kräftiger wird. Dann kann ich bestimmte Zahnräder freilegen, mit denen wiederum Twig interagieren kann. Den treuen Vogel darf ich ab und an für Rätsel nutzen, damit er etwa Hebel für mich umlegt oder bestimmte Gegenstände einsammelt. Wie ungemein praktisch.

Später im Spiel werden die Rätsel ein bisschen komplexer, als nur ein paar Dinge anzuleuchten. So gibt es etwa einen Abschnitt, in dem ich ein wenig in der Zeit zurückreise und mein Vogel-Begleiter kurzfristig wieder zum Ei wird. Aber die Puzzle-Sektionen benötigen insgesamt nie wirklich viel Hirnschmalz, die Lösung ist nahezu immer in unmittelbarer Nähe platziert. Auch Fehler sind so gut wie ausgeschlossen.