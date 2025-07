Killing Floor 3 im Test: Mit diesem Release stellen sich die Entwickler selbst ein Bein

Update vom 28. Juli: Nachdem ich die Server von Killing Floor 3 am Wochenende noch einmal ausgiebig getestet habe, kann ich sagen: Wunderbar stabil. Die restlichen Probleme bleiben aber leider bestehen. Damit gibt es auch die finale Wertung.

Habt ihr den Vorspann gelesen? Ich stehe genau zwischen diesen beiden Gruppen bei Killing Floor 3. Ich habe den Vorgänger gerne gespielt, aber nicht intensiv und ausgiebig, sondern nur so. Ich bin weder hardcore drin wie in Hunt Showdown, dessen rein hypothetischen schlechten Nachfolger ich mit Zähnen und Klauen zerfleischen würde. Noch bin ich neu im Koop-Shooter-Genre – und habe also gewisse non-killingfloorige Erwartungen.

Erst wollte ich KF 3 mit Payday 3 vergleichen, doch es kam anders. Ich spüre, ich spalte hier grad nicht das Atom, aber es bockt. Das war bei Payday 3 bei mir nicht der Fall. Aber ich verstehe, was in der Community vor sich geht. Das Spiel ist nicht hundertprozentig reif für den Release, erscheint aber trotzdem. Fairerweise muss ich auch sagen: So verflucht, wie man es im Internet lesen kann, ist dieses Spiel nicht. Es hätte einfach nur mehr Zeit gebraucht.

Hinweis: Die Wertung vergeben wir, nachdem wir den Shooter auch in Live-Umgebung testen konnten, um uns unter anderem einen Eindruck von den Servern bilden zu können.

Killing Floor 3 im Test: The Ugly

Bevor ich mich dem Kern des Zombiepudels widmen kann, muss ich den untoten Elefanten aus dem Raum jagen. Die teils groben und unscharfen Texturen stechen bei Killing Floor 3 sofort ins Auge. Warum performt das Spiel dann nur so mittel? Noch scheint Tripwire die UE5 nicht hundertprozentig im Griff zu haben. Killing Floor 3 fehlt Optimierung. Die Lumen-Technik der Unreal Engine 5 dagegen sorgt für richtig atmosphärische Lichtstimmungen, Explosionen kommen gut zur Geltung und es wird mir schon manchmal schummrig, wenn mich die Horden im Zwielicht umzingelt haben.

Indes klingen die Waffen durch die Bank schwachbrüstig. Mit mehr Wumms, Bass und spitzeren Höhen würde sich das Monsterplätten kraftvoll anfühlen, so ist es ein bisschen, als würde ich eine aufgemotzte Popcornmaschine bedienen.

Grobe Texturen wie die unscharfen Kugeln im Magazin wirken 2025 überholt. Credit: Tripwire Interactive / Screenshot 4P.de

Animationen und Modelle sehen für heutige Verhältnisse etwas altbacken aus, hakelig manchmal. Der größte Hammer offenbart sich im Laufe von neun Stunden Spielzeit: Killing Floor 3 ist in unserem Test zuverlässig alle halbe Stunde abgestürzt. Dazwischen hatten wir zwar viel Spaß, aber ohne Witz: Das geht auf keine Kuhhaut. Nicht für ein Spiel, das für mindestens 40 Tacken als fertig verkauft wird.

Für Early Access fänd ich es diskutabel. Indes hat der Entwickler bereits zugegeben, dass Killing Floor 3 diverse Probleme mit Performance und Stabilität hat, und „hofft“ einen Hotfix nach Release zu bringen. Ja, das „hoffe“ ich auch.

The Bad

Stand jetzt muss ich trotzdem von einem Kauf abraten. Probleme und Problemchen summieren sich zum Gesamtbild eines unausgereiften Spiels. Aber nicht alle Hoffnung ist passé. Es steckt ja ganz klar ein spaßiges Ding drin, gerade für Leute, die nicht zwangsläufig den Vergleich mit dem Vorgänger suchen.

In seinen besten Momenten macht Killing Floor 3 richtig Laune. Credit: Tripwire Interactive / Screenshot 4p.de

Überhaupt merke ich nach dem Test, dass es jammerschade wäre, Killing Floor 3 jetzt wütend unter den Teppich zu kehren. Denn unter dem ganzen Baustellenstaub steckt ein tolles, intensives und motivierendes Koop-Geschnetzel.