Kirby und das vergessene Land im Test: Lohnt sich das Nintendo Switch 2-Upgrade?

Jeder Nintendo-Fan kennt Kirby: Der knuffige Ball in zartem Rosa tollt schließlich schon seit 1992 durch damals noch farblose Plattformer. Alle paar Jahre bekommt er ein neues Spiel spendiert, das dann zumeist auf gutes, selten aber auf überragendes Feedback trifft. Eine Ausnahme bildet Kirby und das vergessene Land.

Nicht nur der erste 3D-Ausflug für Sakurais Schöpfung, wenn man vom Spin-Off Blowout Blast absieht, sondern auch das vielleicht beste Spiel der Reihe. Dreieinhalb Jahre nach dem ursprünglichen Release erscheint jetzt eine angepasste Version für die Nintendo Switch 2, die natürlich mit verbesserter Grafik und höherer Bildrate wirbt, darüber hinaus aber mit der Sternensplitter-Welt auch neue Inhalte im Gepäck hat. Unser Test verrät, ob sich das Upgrade lohnt.

Kirby und das vergessene Land: Auch auf der Nintendo Switch 2 eine Wucht

Was lässt sich über Kirby und das vergessene Land noch groß sagen, dass wir nicht bereits in unserem damaligen Test gelobt (oder kritisiert) haben? Mit seiner zuckersüßen Optik in der bis dato poliertesten Grafik und wunderschön detailliert ausgestalteten Leveln mauserte es sich jedenfalls zu einem wahren Augenschmaus – und sieht auf der Nintendo Switch 2 entsprechend noch ein kleines bisschen schicker aus.

Spielerisch erwartet euch jede Menge Sammelkram, eine stetige Progression mit dem Waddle Dee-Dorf und abwechslungsreichen Kopierfähigkeiten. Bei den Zwischenbossen wird zwar ein wenig viel recycelt und bis zum Endgame bleiben die meisten Spieler*innen vermutlich eher unterfordert. Doch der frische Vollstopf-Modus, bei dem Kirby sich sogar Autos oder Getränkeautomaten reinzieht und so neue Kräfte entdeckt, ist optisch und spielerisch höchst unterhaltsam.

Schon auf der Nintendo Switch lieferte Kirby und das vergessene Land eine bunte Wundertüte Plattforming-Spaß. Credit: Nintendo / 4P Screenshot

Trotz kleinerer Schnitzer erwartet euch mit Kirby und das vergessene Land auch auf der Nintendo Switch 2 also ein rundum gelungener Plattformer, der nun sogar noch ein winziges bisschen besser performt, inhaltlich aber die gleichen Qualitäten bietet wie das Original von 2022. Bleibt zu klären, was das Upgrade abseits der Technik zu bieten hat und ob auch die Sternensplitter-Welt mit ihren neuen Leveln zu überzeugen weiß. Schließlich hat Nintendo hier ein 20 Euro teures Preisschild drangepappt.