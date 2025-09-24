LEGO Voyagers im Test: Auf diese Steine könnt ihr nicht bauen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Koop-Spiel zu testen: Entweder, man macht es wie Smash Bros.-Entwickler Masahiro Sakurai und schnappt sich für jede Hand einen Controller. Oder man haut einen Menschen in der näheren Umgebung an, so wie ich im Fall von LEGO Voyagers meine werte Freundin.

Wir haben nämlich nicht nur bereits einige Koop-Titel gezockt, sondern auch LEGO-Sets zusammen aufgebaut: Die idealen Voraussetzungen, uns in dieses kunterbunte, spaßige Stunden verheißende Kleinod zu stürzen. Doch unsere Hoffnung auf eine gute Zeit stürzte schneller zusammen als ein Fundament aus drittklassigen Klemmbausteinen. Klingt übertrieben? Vielleicht ein wenig. Doch Friede, Freude und Eierkuchen verflogen bei unserem Test zu LEGO Voyagers bedauerlicherweise wirklich.

Die im Test verwendeten Bilder stammen aus technischen Gründen von der PC-Fassung, auch, wenn wir die Nintendo Switch-Version gespielt haben.

LEGO Voyagers: Ich Steine, du Steine

„Ich kletter‘ hoch, es roll’n Steine“ ist nicht nur eine Songzeile aus einem Lied von Peter Fox, sondern beschreibt auch den gemächlichen Anfang von LEGO Voyagers: Als rotes und blaues Klötzchen genießen wir unser Dasein auf einer kleinen, abgelegenen Insel, bis eines Tages ein Raketenfehlstart dafür sorgt, dass Teile vom Himmel regnen – und uns eine Flucht von dem isolierten Stück Land ermöglichen.

Das wahre LEGO-Leben: Hier sagen sich Klötzchen-Hase und Baustein-Fuchs noch gute Nacht. Credit: Light Brick Studio / Annapurna Interactive

So beginnt das „große“ Abenteuer dieser beiden nur mit einem einzigen Auge ausgestatteten Steinchen, die etwas unbeholfen durch die natürlich ebenfalls aus Bauklötzen bestehende Spielwelt rollen. Schon bald stoßen wir auf das erste Hindernis, das sich nicht durch Springen lösen lässt und eine neue Strategie erfordert: Bauen. Denn um einen klaffenden Abgrund zu überqueren, rupfen wir farblich auffällige Steine aus dem Boden, errichten daraus eine Brücke und können unsere Reise fortsetzen.

Wir hatten am Bauen zu Kauen

Bedauerlicherweise ist das Bauen etwas fummelig: Wir heften uns an Steine und können dann wahlweise rollen oder leicht über dem Boden schweben, wobei letzteres etwas genauer ist und auch ermöglicht, nach oben zu konstruieren. Genau wie bei Tetris lassen sich Teilchen außerdem drehen. Trotzdem standen wir uns dabei permanent im Weg, mussten warten bis der oder die andere fertig ist oder stolperten über die nicht vorhandenen Füße des jeweils anderen.

Auch die beiden Passagen, in denen wir gemeinsam ein Boot oder einen Laster steuern mussten, waren nicht gerade intuitiv und sorgten eher für Frust. Insbesondere, da wir mit dem maritimen Gefährt in einem Tor stecken geblieben sind und uns nicht mehr bewegen konnten, was uns zum Neustart des Kapitels zwang. Zumindest kam so aber mal ein wenig Abwechslung ins Spiel, denn größtenteils bleibt LEGO Voyagers leider simpel und monoton, unser Denkapparat hoffnungslos unterfordert.

Weniger ist weniger

Meistens ist die Lösung sofort klar und die Ausführung dann eher mühsam: Fast immer sind es Brücken oder Treppen nach oben, die wir aus Steinen zusammensetzen, um weiterzukommen. Im späteren Spielverlauf kommen ein oder zwei Ausnahmen, aber dann ist LEGO Voyagers auch schon wieder vorbei – die Spieldauer von knapp vier Stunden nicht annähernd genug, um hier nach und nach eine komplexer werdende Lernkurve aufzubauen.

Mit der Baumechanik werden leider vor allem Brücken errichtet, um Abgründe zu überqueren. Die kreativeren Einsätze sind eher die Ausnahme. Credit: Light Brick Studio / Annapurna Interactive

Schon klar, das mag angesichts einer eher jungen Zielgruppe vielleicht nicht unbedingt der Anspruch gewesen sein. Aber auch Kinder verdienen Spiele, die sie und ihr Vermögen, Rätsel zu lösen und Herausforderungen zu bewältigen, ernst nehmen. Zumal dann kurz vorm Ende ein nicht optionales Minispiel kommt, das uns mit seiner unpräzisen Steuerung fast zur Weißglut getrieben hat und einen derartigen Anstieg in Sachen Schwierigkeitsgrad darstellte, dass aus der Lernkurve eine -spitze wurde.