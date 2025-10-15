Little Nightmares 3 im Test: So schön kann abstoßend sein

Ein wahrer Albtraum! Eure tiefsten Ängste kehren wieder zurück, sodass ihr euch ihnen in Little Nightmares 3 erneut stellen müsst. Düstere, heruntergekommene, eklige Welten schlagen euch nicht nur aufs Gemüt, sondern geben euch auch stets das Gefühl, ungebetene Eindringlinge in einer Welt voller rücksichtsloser Ungeheuer zu sein.

Doch zum Glück müsst ihr dem Schrecken nicht allein entgegentreten, denn erstmals dürft ihr ein Little Nightmares-Abenteuer auch im Koop-Modus durchleben. Doch bedeutet geteilter Schrecken auch gleich halber Schrecken? Das findet ihr in unserem Test heraus.

Little Nightmares 3: Nachwuchs-Horror unter neuer Ägide

Pünktlich zur gruseligsten Zeit des Jahres dürfen sich Horror-Fans wieder vor die Konsole begeben und ihrer morbiden Passion frönen. Und wer nach Silent Hill f gerne ein, zwei Stufen runterschalten möchte, bekommt mit Little Nightmares 3 wieder ein gemäßigteres Gruselerlebnis serviert. Nach den ersten beiden Teilen von 2017 und 2021 geben die schwedischen Tarsier Studios ihr Baby aus der Hand und überlassen Supermassive Games die Verantwortung.

Der Zirkus ist in der Stadt – und lädt euch zu einer schaurigen Freak Show ein. Credit: Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment / Screenshot | 4P

Diese haben schon tüchtig Horror-Erfahrung, unter anderem durch Until Dawn (2015) und The Quarry (2022), jedoch eher im Bereich Narrative Adventure. Allerdings haben sie sich durch die Entwicklung der Enhanced Edition sowie die Google Stadia-Portierung von Little Nightmares 2 für weitere Aufgaben empfohlen. Währenddessen werkelt Tarsier Studios an Reanimal, dem man die Little Nightmares-Wurzeln mit dem ersten Wimpernschlag ansieht.

Kleine Figuren, große Albtäume

Schon in den ersten Minuten von Litte Nightmares 3 umfängt mich das Gefühl, als überwältigte Figur in einer riesigen und schonungslosen Welt unterwegs zu sein. Wie schon in den beiden Vorgängern ist meine Spielfigur ein nahezu wehrloses und ungeschicktes Püppchen – das erste Kapitel mit seiner gigantischen Wüstenburg verdeutlicht mir nur noch mehr, wie winzig die Protagonisten sind.

Die Stimmung tut ihr Übriges: Krähen picken in den Überresten von toten Käfern, an den Burgmauern baumeln Säcke, die die verdächtige Form von menschlichen Körpern haben, hier und da stehen Statuen aus Keramik, wie versteinert von der Medusa.

Gar nicht mal so klein ist der Albtraum, der euch schon im ersten Kapitel begegnet. Credit: Supermassive Games / Bandai Namco Entertainment / Screenshot | 4P

Keine Umgebung also, in der man sich gerne aufhält. Wie in einem Albtraum halt. Akustisch zeigt sich die Welt dagegen sehr dezent und pointiert: atmosphärische Musik beschränkt sich auf kurze Abschnitte. Ansonsten sorgen das Heulen des Windes, wummerne Maschinen und knarrende Dielen für die richtige Stimmung. Und natürlich die Schritte aus dem Raum nebenan oder über euch, dass ein Gegner naht. Lediglich auf dem Jahrmarkt verrät eine schiefe, jaulende Melodie, dass hier mal so etwas wie Spaß empfunden wurde.