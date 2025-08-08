Mafia: The Old Country im Test: Nach fünf Stunden will ich gar nicht mehr aufhören

Was muss ein Nachfolger zu einem guten Spiel eigentlich so bieten? Mehr vom Gleichen? Innovation? Risikobereitschaft? Es ist gar nicht so einfach, eine Antwort darauf zu finden. Für Mafia: The Old Country ist die Lösung sehr simpel: Einfach das machen, was die Fans an der Reihe lieben.

Nachdem Hangar 13 sich mit Mafia 3 von den Open World-Versprechen der modernen Spielekunst hat locken lassen, geht es jetzt zurück zu den Wurzeln. Einerseits spielerisch, andererseits inhaltlich. Und nach den ersten fünf Stunden kann ich nur eines sagen: Bellissimo!

Mafia: The Old Country – Vom Minenjungen zum Kriminellen

Wie sehr und ernsthaft Mafia: The Old Country zu den Wurzeln zurückfindet, macht bereits die grundlegende Prämisse eindeutig klar: Es ist technisch gesehen ein Prequel und spielt viele Jahre vor den Ereignissen rund um Tommy Angelo und den Salieris. Im Jahr 1904 ist die Cosa Nostra noch an ihren Anfängen und längst nicht so mächtig, wie sie es irgendwann mal sein wird.

An dieser Stelle schlüpfe ich in Rolle von Enzo Favara, einem verarmten Minenarbeiter, der wie viele andere Männer und teilweise sogar Jugendliche in den Schwefelminen Siziliens für einen Hungerlohn schuftet. Doch Enzo träumt von etwas Größerem und vor allem mehr Freiheit. Nach einem unglücklichen Zwischenfall mit bitterem Ausgang muss er fliehen und landet unfreiwillig in den Händen von Don Torrisi.

Ganz unten beginnt Enzos leben: In einer Mine. Für so gut wie kaum Lohn. Die Mafia wirkt da verlockend… Credit: 2K Games / Hangar 13 / Screenshot 4P

Torrisi ist dabei genau das, was uns Unterhaltungs-Literatur und vor allem Hollywood über einen Paten gelehrt hat: Besonnen, ruhig, nach außen hin freundlich, aber dennoch bestimmt und im Zweifel äußerst brutal vorgehend. Ohne mit den Augen zu zucken, nimmt er Enzo auf – und ab hier beginnt der Aufstieg des einstigen Minenjungen, angeleitet vom erfahrenen Luca und dem etwas hochnäsigen Cesare.

Bisher erinnert die Erzählung dadurch sehr an das erste Mafia, und das meine ich ganz und gar nicht negativ. Zwar ist The Old Country an dieser Stelle nicht gerade sonderlich kreativ und bedient sich an allerlei Klischees – aber inszeniert das ganze wundervoll atmosphärisch, bleibt konsequent linear erzählt und besticht schon jetzt durch charmante, wie interessante Figuren.

Des Dons Tochter

Mafia: The Old Country nur vorzuwerfen, dass es seine Vorgänger kopiert, wäre dennoch nicht fair. Denn Hangar 13 wagt sich sehr wohl in neue Gefilde vor – Stichwort Romantik. Ja, zwischen Tommy und Sarah gab es bereits eine Beziehung im ersten Teil, aber in Sizilien spielt das Thema eine wichtigere Rolle. Denn Enzo entwickelt schnell Gefühle für Isabella, die Tochter von Torrisi und auch sie ist sehr an ihm interessiert.

Isabella ist die Tochter des Dons – und Mittelpunkt der Romanze. Das könnte kompliziert sein. Credit: 2K Games / Hangar 13 / 4P Screenshot

Das birgt einiges an Potenzial für Drama und Spannung, welches die Entwickler*innen schon in den ersten Stunden für sich zu nutzen wissen. Was sowohl an Enzo und Isabella, als auch an den übrigen Charakteren liegt. Obwohl viele von ihnen Verbrecher und Kriminelle sind, habe ich mit ihnen richtig Spaß. Fühle mit ihnen mit und möchte stets mehr über sie erfahren. Selbst wenn sie wie Cesare zu Beginn erstmal ein richtiger Kotzbrocken sind.

Noch kann ich aber nicht einschätzen, ob das neue Mafia bis zum Schluss mit der Story bei der Stange hält. Die ersten fünf Stunden sind noch sehr ruhig mit ein paar kleineren Konflikten erzählt – die erste große Auseinandersetzung steht noch bevor. Vermutlich wird das Erzähltempo irgendwann deutlich stärker anziehen. Ob das gut ist oder nicht, bleibt für mich abzuwarten.