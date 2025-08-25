Metal Gear Solid Delta: Snake Eater im Test – Darum hat sich Konami selbst übertroffen

Wie bewertet man das Remake eines legendären Klassikers? Nach heutigen Maßstäben, als wäre es ein neues Spiel? Oder beschränkt man sich darauf, wie gut die Neuauflage Anpassungen vornimmt und das Original emuliert? Eine Frage, die ich mir bei Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mal wieder stellen muss und auf die es wohl keine objektiv richtige Antwort gibt.

Denn natürlich wird der aufpolierte Einsatz von Naked Snake 21 Jahre nach dem Original auch auf zwei verschiedene Arten von Spieler*innen stoßen: Diejenigen, die bereits damals durch den russischen Dschungel schlichen und ganz bestimmte Vorstellungen davon haben, wie ein Remake auszusehen hat. Und diejenigen, die Metal Gear Solid 3: Snake Eater vielleicht nur vom Namen her kennen und sich jetzt das erste Mal das ikonische Bandana umbinden.

Dementsprechend soll der folgende Test beide abholen: Für Neulinge nehme ich Metal Gear Solid Delta: Snake Eater als eigenständiges Spiel unter die Lupe und verrate nicht nur, was euch bei der Stealth-Spionage überhaupt erwartet, sondern auch, ob es seinem Ruf heute noch gerecht wird. Veteran*innen hingegen dürfen sich auf eine Zusammenfassung der Neuerungen und Veränderungen freuen sowie auf die Frage, ob Konami hier ein gelungenes Remake abliefert. Ein gelungenes Remake? Ja, Snake, genau das.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Darf es ein wenig Exposition sein?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hat große Fußstapfen zu füllen. Unabhängig von der Schuhgröße des Titelhelden, gilt das Original von 2004 nicht nur für viele als der beste Teil der Reihe, sondern auch als wegweisender Genre-Klassiker. Als jemand, der nicht mit Kojimas geistigen Ergüssen aufgewachsen ist, sondern sich in den vergangenen Wochen einer intensiven, spielerischen Geschichtsstunde hingegeben hat, würde ich unterschreiben, dass es diesen Ruf zurecht besitzt.

Naked Snake alias [REDACTED] ist zwar nicht bekannter als Solid Snake, in der Fanbase aber möglicherweise beliebter. Die beiden sind sich offensichtlich ähnlich, besitzen aber auch einige Unterschiede. Credit: KONAMI

Das bedeutet natürlich nicht, dass Snake Eater zwangsläufig auch heutzutage noch punkten kann. Es wäre nicht die erste Videospielikone, an der der Zahn der Zeit sichtliche Spuren hinterlassen hat. Die zeigen sich hier beispielsweise in der Menge an Exposition, die immer wieder auf mich einprasselt und für teilweise absurd lange Funkgespräche und Zwischensequenzen sorgt – schon damals Kojimas Markenzeichen.

Die Geschichte rund um den CIA-Agenten mit dem Codenamen Naked Snake, der einen russischen Wissenschaftler retten soll, um die Entwicklung einer ganz besonderen Atomwaffe zu stoppen (die hier ausnahmsweise mal nicht beziehungsweise noch nicht Metal Gear heißt) und dabei von einer Intrige in die nächste stolpert, wird nämlich von einer ganzen Menge Kontext zum kalten Krieg unterfüttert. Der ist wichtig, keine Frage, wird jedoch nicht immer elegant in das Spiel eingebaut, sondern in großzügigen Dosen wie in Vorträgen vermittelt.

Ein Mann, eine Mission

Bei aller Kritik an der Exposition muss ich aber auch die Zwischensequenzen für ihre filmische Inszenierung loben. Schon zu Beginn von Snakes Einsatz bleibt kein Auge trocken, wenn die Ein-Mann-Armee per Fallschirmsprung im Dschungel landet oder später auf einer wackeligen Holzbrücke [REDACTED] gegenübersteht. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater weiß heute wie damals mit seinen kinoreifen Szenen zu begeistern, und den verschiedenen Kamerawinkeln für Abwechslung sorgen.

Die Zwischensequenzen mögen lang sein, aber sie sind auch überaus spannend. Besonders für damalige Verhältnisse äußerst beeindruckend, heute immer noch mindestens unterhaltsam. Credit: KONAMI / 4P Screenshot

Hier steckt bereits ein guter Teil des Metal Gear-typischen Charmes, wenn Charaktere wie The Pain akrobatische Einlagen hinlegen oder Ocelot seine Revolverkünste zur Schau stellt. Gleiches gilt zugegebenermaßen auch für die Funkgespräche: Die sind zwar an manchen Stellen ein wenig lang, aber wenn Para-Medic wieder über ihre Filmleidenschaft schwärmt und Snake von ihren jüngsten Kinobesuchen berichtet, während ich doch eigentlich nur speichern will, kann ich mir ein Lächeln einfach nicht verkneifen.

Dazu kommt, dass die Story mit ihren vielen Intrigen und spannenden Figuren auch über 20 Jahre später immer noch fesseln kann. Snake Eater gelingt es, selbst in dem zwischenzeitlich stagnierenden Metal Gear-Kosmos, wo sich nach Sons of Liberty langsam ein eindeutiges Muster einstellt, noch zu überraschen und führt hinsichtlich der Handlung und der Charakter-Motivationen neue Facetten ein. Habt ihr etwas für Spionage-Thriller übrig und scheut nicht vor Absurdität zurück, wird euch Metal Gear Solid Delta definitiv abholen.